Tragedie etter meldingen: «Håper jeg aldri ser deg igjen»

McKenna (16) tok sitt eget liv. Nå tar familien et oppgjør med mobbing.

Familie, venner og ishockey-miljøet i Florida er i sorg etter at McKenna Brown (16) tok sitt eget liv kun dager før hun skulle starte på sitt siste år på East Lake High School.

«Vi er alle tomme for ord og sorgen vi føler på er overveldende», skriver Florida Alliance Hockey, ishockeyklubben Brown spilte for, i et minneord.

«Vi kan ikke forestille oss sorgen, sinnet og frykten alle føler, det er ingen slutt på denne historien og det er problemet», står det videre.

«Det vi kan gjøre er å dele historien hennes»

Det er nå to måneder siden McKennas død. I ettertid har ishockeyklubben lagt vekt på viktigheten av å dele McKennas historie.

Fakta: Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent)

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent)

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15) Kilde: Helsenorge.no

De har også merket hockeyhjelmene med «McKenna kindness matters». Klubben opplyser at flere spillere rundt om i USA har merket deres hjelmer med det samme.

Under sesongstarten talte NWHL-spiller Madison Packer (31) til klubbene i NGHL (National Girls Hockey League) om sitt eget selvmordsforsøk og hvordan hun nå jobber for å forebygge selvmord og mobbing.

«Vi lærer at selvmord og mental sykdom fremdeles er et tabu, at vi ikke skal snakke om smerten vår», skriver McKennas ishockeyklubb i en uttalelse.

«Vi vil aldri komme helt over tapet av McKenna, men det vi kan gjøre nå og for alltid, er å huske henne og dele historien hennes»

Hevder datteren ble mobbet og trakassert

I et intervju med TV-stasjonen Fox 13 forteller McKenna sine foreldre at datteren ble mobbet og trakassert på internett i tiden før hun valgte å ta sitt eget liv.

Ifølge McKennas mor var det tre av datterens lagkamerater som stod bak trakasseringen. Disse tre er nå suspendert fra hockeyligaen Lightning High School Hockey League.

– Hun ble angrepet. Integriteten hennes ble angrepet. Hun ble kalt mange ulike ting, forteller Cheryl Brown.

Hun forteller videre at datteren ble bombardert med tekstmeldinger, der det stod ting som «Jeg håper jeg aldri ser deg igjen».

Ifølge McKennas mor hadde datteren sendt en melding til en lagvenninne der hun hadde beklaget for å ha snakket med lagvenninnes ekskjæreste.

Situasjonen skal så ha eskalert, og lagvenninnen skal ha bedt folk på sosiale medier om å bryte kontakten med McKenna.

– En av vennene hennes sa at målet var å etterlate McKenna uten en eneste venn, forklarer McKennas mor.

Hun tror at det var disse meldingene som drev datteren til bristepunktet.

Lightning High School League, Statewide Amateur Hockey of Florida og USA Hockey har alle åpnet etterforskning etter McKennas selvmord.

Cheryl Brown håper de pågående etterforskningene finner sannheten, og at tenåringer forstår hvilken påvirkning og makt ordene deres har.