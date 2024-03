Topplaget uten trener: – Det er flaut

– Det er flaut faktisk, sier Dorte Solheim.

TV 2 møter den livlige bergenseren på kveldstrening i den nokså slitne Bergenshallen.

Bergen Ishockeys kvinnelag spiller på det øverste nivået i Norge, men har likevel ikke hatt fast trener en hel sesong.



Spillerne mener selv det har hatt mye å si for en svak sesong. Bergenslaget står med kun seks poeng når det gjenstår to kamper denne sesongen.

– Jeg tror det hadde vært bedre. Vi hadde fått mer struktur i laget og tatt bedre valg i avgjørende situasjoner. Vi trenger en trener som kjenner oss. sier Solheim.

To andre trenere i klubben, U16-guttenes og U18-guttenes, har stilt på treninger og kamper gjennom sesongen.



– Det er jo folk som har lyst til å hjelpe oss, men de greier liksom ikke å strekke til alltid, da. De har jo egne lag selv, sier Solheim.

– Vi kan ikke være avhengig av dem. Vi trenger jo vår egen trener.

Dette er ikke første gang spillerne har offentlig ytret misnøye.

Måtte kjempe for egen garderobe



I mars 2023 kom den første saken i Bergens Tidende. Det handlet om garderobesituasjonen i klubben.

Kvinnelaget har nemlig aldri hatt egen garderobe, til tross for at fire herrelag i Bergen Ishockey har egne garderober.

– Vi måtte dele garderobe med andre bortelag, kunstløpere, ungdomslag og voksne menn. Det føltes aldri som vår egen, men alle andre sin garderobe. Samtidig hadde 1. divisjon herrer, U18, U16 og U13 egne garderober, sier lagets kaptein Mathea Holm.

Det førte til en intern kamp i klubben.

Men til slutt seiret kvinnelaget. I februar 2024 sto garderoben klar til bruk. Her viser Holm fram den gamle og den nye garderoben.

– Hvordan har det vært å gå ut mot egen klubb i media?



– Det hjelper jo at vi sitter igjen med egen garderobe, men det har vært kjipt. Vi gjorde det som en siste utvei. Vi så ikke noen andre måter å løse det på, sier kapteinen.

– Det er også kjipt at vi måtte kjempe om det i det hele tatt. Jeg synes det burde vært en selvfølge at vi fikk de samme fasilitetene som guttene, sier Holm.

Ole Christian Traaholdt er styreleder i BIK og forteller til TV 2 at manglende ressurser er en utfordring for klubben.

– Jeg skulle gjerne gitt de alt, men når lommeboken er tom så kan jeg ikke gjøre så mye. Vi må ta valg ut fra de økonomiske rammene og situasjonen vi er i, og ta valg som holder klubben gående i et lengre perspektiv, sier Traaholdt.

Bergen Ishockey gikk konkurs i 2017 og er nå opptatt av å bygge opp klubben med bærekraftige økonomiske valg.

Angående trenersituasjonen sier Traaholdt følgende.

TRENING: Dorte Solheim trener styrke i Bergenshallen. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

– Vi har prøvd å løse det internt ved blant annet å bytte på ansvaret, men det er jo langt fra optimalt. Vi ønsker å få på plass en trener for damene, sier styrelederen.

Traaholdt er relativt ny i rollen som styreleder. Det har vært flere utskiftninger i styret. Det er damelaget glad for.

– Styret er mer positive og jobber faktisk for oss nå. Nå føler jeg de er mer på banen med å hjelpe oss framover, sier Solheim.



Et større problem

Josefine Biseth Engmann spiller på Lillehammer som i skrivende stund troner øverst i ligaen. 25-åringen spiller også på landslaget og fungerer som TV 2s hockeyekspert.



– Det er trist at de ikke har trener. Det skal ikke være slik på øverste nivå i Norge, sier Engmann.



Landslagsspilleren opplever Bergen Ishockeys situasjon som et større problem i kvinnehockeyen.

EKSPERT: Josefine Biseth Engmann er ishockeyekspert.. Foto: Harald Eiken / TV 2

– Det er veldig synd for sporten at det er så store sprik i profesjonaliteten. Det ødelegger for spillerne at det er så store nivåforskjeller, sier Engmann.

Eksperten opplever flere utfordringer i Bambusa-ligaen.