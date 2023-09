Tog for fly for Oilers: – De blir nok provosert

Utrykket «Oilers-toget» er blitt hyppig brukt etter Stavanger-klubbens enorme suksess på isen de siste årene.

Nå kan Stavanger Oilers bokstavelig talt si at Oilers-toget ruller videre. Den suksessrike ishockeyklubben har nemlig inngått et samarbeid med Go-Ahead Nordic om å ta toget hjem fra bortekamper på Østlandet den kommende sesongen.

Toget er på utsiden dekorert med Oilers' farger, klubblogoen og selvsagt klubbens ni kongepokaler. På innsiden er vognene pyntet med jubelbilder fra ishockeyklubbens triumfer.

– Nå har vi stelt i stand et spennende samarbeid med Stavanger Oilers, som er ikke bare er lokomotivet i norsk ishockey, men også nå blir lokomotivet innen bærekraft, forteller Irene Dahl Jonassen, forretningsutvikler i Go-Ahead Nordic, til TV 2.

– Vi har foliert et tog som vanligvis trafikkerer mellom Stavanger og Oslo. På den ene siden av fjellet er nok mange happy med det, men på den andre siden av fjellet er det nok noen som lar seg provosere, men det synes vi bare er gøy, fortsetter hun, mens hun ser bort på det mektige «Oilers-toget»

TAR TOGET: Tore Christiansen og Irene Dahl Jonassen gleder seg over samarbeidsavtalen mellom Stavanger Oilers og Go-Ahead Nordic. Foto: Fredrik Slabinski

– Skal du først grønnvaske, så må du gjøre det ordentlig



Stavanger Oilers’ profilerte eier, Tore Christiansen, gleder seg til å se reaksjonene når Oilers-toget dukker opp på Oslo S.

– Vi er så barnslige at vi gleder oss til å se toget på Oslo S, og reaksjonene fra østlendingene tidlig om morgenen når de ser Oilers-toget stå der dekorert med ni kongepokaler. Og det fine med et tog, er jo at vi bare kan henge på flere vogner etter hvert som vi vinner nye pokaler, og klistre dem på, ler Christiansen.

Han forklarer samtidig gledelig hvorfor Stavanger Oilers den kommende sesongen vil ta tog for fly.

– Vi blir oppfattet som lokomotivet i norsk hockey, og vi er veldig gode på sport og arrangement og den type ting. Men vi har ikke vært like gode på bærekraft, påpeker Christiansen.

Og legger til:

– Vi har hatt en utfordring når vi er fra oljehovedstaden Stavanger som forbindes med olje og gass. Så er vi jo et lag som heter Oilers. Så hvis du skal grønnvaske det, så må du gjøre det på ordentlig vis, mener han.

OILERS-TOGET: Toget er prydet med Oilers-logoen. Foto: Fredrik Slabinski

– Vil slå et slag for bærekraft i idretten



Christiansen forteller at Oilers både sparer tid, penger og ikke minst miljøet med den nye togavtalen.

– Ved å ta nattoget hjem sparer vi oss bokstavelig talt for fossile avtrykk. I første omgang skal vi ta nattoget hjem i fem kamper, og så vil spillerne sove på veien hjem og nyte de tre poengene hjem til Stavanger. Vi ønsker å slå et slag for miljøet med å tenke bærekraft i sport og idrett, og her vil vi være fremst på skøytene, konstaterer Christiansen, som røper at klubben også har tatt andre miljøvalg.

– Vi flyr jo mye, og kjøper 2000 flyseter i året. Nå skal vi forhandle med Norwegian om å senke avtrykket ytterligere med å kjøpe biodriftstoff. Bærekraft er en helhetlig tanke i klubben, sier han.

FORNØYD: Greg Mauldin, Stavanger Oilers, tar gledelig toget hjem fra kamper. Foto: Fredrik Slabinski

– Helt konge



Spillerne i Oilers ønsker togreiser hjem fra kamper på Østlandet velkommen, og innrømmer at det allerede har gitt mersmak. Strekningen Oslo-Stavanger tar rundt åtte timer én vei.

– Toget ser kult ut, og det er en bra løsning. Vi har prøvd å ta nattoget en tur allerede, og det funket veldig bra. Det er deilig å våkne opp i Stavanger, og slippe unna hotellovernattinger og morgenfly dagen etter kamp. Det funker bra for oss og det er bra for miljøet, så det er helt konge, smiler Thomas Higson.

– Hvordan tror du det å ta nattoget vil påvirke prestasjonene?

– Vi kommer hjem tidligere enn vi vanligvis gjør. Jeg tror spillerne synes det er deilig å komme hjem og gå på trening, så jeg håper det kommer til å hjelpe. Jeg sover godt uansett, så for meg er det ingen problem å ta nattoget, svarer Higson.

FRONTER TOGET: Stavanger Oilers skal ta nattoget hjem fra bortekamper på Østlandet. Foto: Fredrik Slabinski

Heller ikke Oilers-profilen Greg Mauldin tror det å ta nattoget vil påvirke nattesøvnen og dermed påvirke prestasjonene.

– Nei, jeg synes det er kult. Sengene er komfortable på toget, og vi kommer tidligere hjem og slipper hotellovernattinger og fly dagen etter, sier han.

– Er tog bedre enn fly?

– Ja, jeg mener det. For spillere med familie så slipper de en ekstra natt på hotell, og de kan komme tidlig hjem og følge barna til barnehage og skole, poengterer hockeyveteranen.

FORNØYD: Tore Christiansen i Stavanger Oilers sier klubben tar bærekraft på alvor. Foto: Fredrik Slabinski

Flere tenker i samme baner

Irene Dahl Jonassen i Go-Ahead Nordic røper at andre klubber allerede har vist interesse for å ta toget til og fra bortekamper.

– Flere klubber har allerede valgt å hive seg på bølgen, og det er veldig kjekt. Så jeg vil bare komme med en oppfordring til andre klubber og bedrifter til å reise mer bærekraftig, konstaterer Jonassen.