To år har gått siden Mats (20) ble lam: – Så helt umulig ut

LIVET SMILER: Mats Hildisch og Milla Bjerke har blitt kjærester. Hildisch åpner opp om en tilværelse som blir stadig bedre etter skrekkulykken for to år siden. Foto: Privat

– Pappa, jeg tror jeg er lam. Jeg kan ikke røre på noe! sa Mats Hildisch til faren som allerede hadde skjønt alvoret.

Sønnen lå urørlig på isen.

Samme natt ble han operert. Alvorstyngede leger ga han morgenen etter beskjeden han og de rundt han fryktet.

Mats hadde rett. Han er lam fra brystet og ned.

Dager senere delte han nyheten. Det tidligere hockeytalentet har siden ulykken 17. oktober 2020 valgt å være åpen.

Skøytene er lagt bort for alltid, men han har satt seg nye mål. Det har vært mange spørsmål, følelser av meningsløshet og frykt, men den offensive innstillingen har han hatt hele veien. Han har et ønske om å klare seg mest mulig selv.

– Når jeg ser tilbake på det, så det egentlig helt umulig ut en periode, sier han nå om livet han lever.

Historien om ulykken til Mats ble fortalt i programmet «Vårt lille land» på TV 2 i fjor. Episoden «Den siste kampen» kan sees her.

– Lever livet

Det har snart gått to år siden smellet som endret tilværelsen og fremtidsplanene.

Familien, dugnadsgjengen, kompisgjengen og hockeyfamilien har vært viktige i arbeidet med å få en mest mulig normal tilværelse.

Det siste året har det vært skrevet vesentlig mindre om han, men det betyr ikke at livet hans har «stått stille». Tvert om.

– Det går veldig bra. Det er snart to år siden, og ting har kommet litt på plass. Jeg har begynt å jobbe, fått meg kjæreste og vært på tre ferier i sommer. Jeg lever livet, egentlig, sier Hildisch og smiler.

Han var i Tyrkia med familien, i Kroatia på guttetur og i Spania med kjæresten.

PÅ FERIE: Milla Bjerke og Mats Hildisch under deres ferietur til Marbella i sommer. Foto: Privat

– Trodde du etter ulykken at du nå to år senere kunne ha et slikt liv?

– Nei. Jeg skal ærlig innrømme at det så ganske mørkt ut. Det tok ganske lang tid før jeg begynte å være med på mer. Det var egentlig ikke før jeg dro fra Sunnaas at det begynte å skje litt ting, svarer han.

Milla Bjerke gleder seg over fremskrittene til kjæresten.

– Jeg er utrolig lykkelig for at det går så bra med han som det gjør, og at jeg får være en del av alt han får til. Jeg er utrolig stolt over at han har fått fast jobb, og spesielt med noe han ønsker å jobbe med og er flink til, sier hun.

LEVER LIVET: Mats Hildisch lever et liv han for to år siden så på som umulig å få. Foto: Frode Sunde / TV 2

Har fått jobb

En vanlig dag for Mats er nå å stå opp og dra på jobb. I Varner Arena, hos klubben i sitt hjerte, Frisk Asker, der han har fått en stilling på 50 prosent.

Etter jobb trener han. På kveldene er han ofte med kompiser, eller jobber på hockeykamp, om det er det.

– Jeg vil si at jeg lever et ganske vanlig liv, sier han.

– Hvordan fikk du denne jobben?

– Det begynte med at Vidar Wold luftet noen tanker. Han var treneren min i alle år. Det her var veldig tidlig. Jeg tror at jeg fortsatt var på Sunnaas da, tror jeg. Vi la den litt død, men da jeg kom hjem og fikk slått meg litt til ro, virket det interessant. Jeg vil jo fortsatt være en del av et hockeylag, svarer Hildisch.

NY JOBB: Mats Hildisch jobber med videoanalyse i moderklubben, Frisk Asker. Foto: Frode Sunde / TV 2

I Frisk Asker jobber han med videoanalyse.

Der bruker han et program som heter Spiideo. 20-åringens jobb er å analysere klipp og snakke med spillere om hva de gjør bra og kan gjøre bedre.

– Jeg er veldig glad for at jeg fortsatt kan bidra i et hockeylag, selv om jeg ikke bidrar på isen. Jeg har en fin jobb. Det er jo det her jeg elsker, sier han.