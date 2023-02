Titalls norske ungdommer flytter hit: – Mange er ikke klare for det mentalt

Titalls norske tenåringer har de siste årene flyttet over grensa for å jakte sin drøm. De fleste drar hjem uten å ha nådd sine mål.

SUKSESSHISTORIE: Michael Brandsegg-Nygård har oppnådd mye etter at han flyttet til Sverige. Få av de norske talentene som drar lykkes like godt som 17-åringen. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Plutselig er det alvor. Gutterommet, familie og barndomskamerater vinkes på gjensyn til. Foreldre kjører flyttelasset over grensa og ser sine barn begynne på en mer voksen tilværelse.

Noen har knapt fullført barneskolen før de flytter alene til nabolandet for å jakte drømmen sin.

De fleste venter noen år til, men før videregående er fullført har de fleste dratt. De har ingen tid å miste.

De færreste når sin drøm. De blir aldri proffspillere. Noen drar hjem før de i det hele tatt virkelig har gitt det et forsøk.

Så er det noen som lykkes og går hele veien. De med suksesshistoriene vi hører om.

En av spillerne vi har snakket med tror mange blir værende i frykt for å føle seg mislykket om de drar hjem. Han mener å ha sett mange talenter komme flyttende uten å være klare for hva det innebærer mentalt. Likevel er han glad for at han som 14-åring dro til Söta bror.



Hvorfor er han det?

Titalls nordmenn

TV 2 har gått gjennom de tre øverste hockeyligaene i Sverige, samt nivåene fra U18 og opp til seniorlagene for menn.

Opptellingen viser at Norge nå har 14 seniorspillere i Sverige og hele 46 juniorer.

Vi har snakket med to av de som valgte å dra tidlig og et av talentene som valgte å bli hjemme.

FLYTTET TIDLIG: Gustav Borvik var kun 14 år gammel da han flyttet alene til Sverige. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Gustav Willman Borvik er blant de som dro tidlig. Fra han var 14 år har han vært gjennom alle utviklingstrinnene opp til seniorlandslaget.

Han har også sett store norske talenter komme flyttende med stor motivasjon, for så å dra hjem uten å ha vært i nærheten av å nå de drømmene de hadde.

Borvik er glad for at han dro, men han tror ikke at alle norske talenter bør gjøre det samme. Han mener mange undervurderer hva det innebærer.

Tror han hadde sluttet

– Jeg følte ikke at de så meg på den måten som jeg mente at jeg fortjente, sier han om valget da han var 14 år.

Borvik følte seg ikke som noe førstevalg i laget på Lillehammer. Hans to år eldre bror spilte allerede i Sverige. Han inviterte lillebror på besøk, og da ble også han spurt om han kunne tenke seg en overgang.

Etter flere klubbesøk i Sverige, bestemte han seg for å dra.

– Jeg tror at både mamma og pappa så litt det samme som meg, at jeg sto litt fast i Lillehammer. Jeg ville veldig mye mer. Det ble nesten sånn at det til slutt sto mellom å slutte og satse på fotballen eller å flytte. Selv om jeg var ganske mye bedre i fotball, så vi et potensial i hockey. Det verste som kunne skje var jo at jeg flyttet hjem igjen, sier han.

– Hva tenker du nå om at du så ung som 14 år tok et så stort valg?

– Det var nesten sånn det måtte være. Det er en helårsidrett. Egentlig er det synd. Kravet kommer egentlig fra klubbene. Du kan ikke trene 4-5 timer for så å dra på fotballtrening etterpå, hvis du har hockey på sommeren også. Ser vi på de yngre nå så tror jeg det nesten er enda verre. Før kunne vi ha barmarkstrening om sommeren, men nå føles det som at alle skal være på is hele sommeren. Jeg tror det er en uting, for jeg tror det er viktig å lenge kunne holde på med flere idretter, svarer Borvik.

Mener dette undervurderes

Landslagsspilleren er overbevist om at han tok riktig valg den gangen, men han har sett flere tilfeller av unge talenter som ikke har taklet det på samme måte å flytte alene og bli stilt høye krav til.

– For noen tror jeg det er bedre å bli hjemme. Da kan du vokse personlig og spille i et trygt miljø. Jeg har vært mange steder og sett hvem som klarer det eller ikke. Mange er ikke klare for det mentalt. Er du ikke det så går det heller ikke bra på isen, sier 24-åringen.

MANGE KLUBBYTTER: Gustav Borvik har spilt for åtte klubber i løpet av sine ni år i Sverige. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

– Tror du mange undervurderer hva det krever mentalt?

– Det tror jeg absolutt. Jeg tror mange tenker som meg, at det verste som skjer er at du flytter hjem igjen, men så er man der og da tror jeg mange kan føle at de mislykkes om de flytter hjem. Derfor blir de i Sverige, og er for stolte til å endre på valget sitt, uten å klare å innse at det var for tidlig. Å flytte hjem etter et halvt år tror jeg er veldig tøft for en 15-åring. Jeg tror ikke det feil å prøve, men du bør ha folk rundt deg som kan hjelpe deg å si at nå tror jeg det er bedre at du kommer hjem, svarer Borvik.

SETT MANGE: Gustav Borvik har sett mange norske talenter komme flyttende til Sverige. Det er svært ulikt hvordan de takler den nye tilværelsen. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Hadde du klart å flytte hjem om du følte på det samme da?

– Det tror jeg faktisk. Hadde jeg følt at det ikke var rett så tror jeg at jeg hadde flyttet hjem.

UMIDDELBAR SUKSESS: Michael Brandsegg-Nygård kan se tilbake på et enormt første år i Sverige. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Kjempesuksess

Michael Brandsegg-Nygård er i ferd med å bli et perfekt eksempel på en som har dratt til Sverige og oppnådd stor suksess.

Heller ikke han våknet en dag med helt andre egenskaper enn kvelden før. Han var et stort talent, men for alle utenom de innerste hockeymiljøene og gangene på Jordal, var han ukjent.

Nå, rundt syv måneder etter at han dro, spiller han for det norske A-landslaget, spiller regelmessig på Sveriges neste øverste nivå og følges tett av speidere fra NHL-klubber.

VILLE BLI: Michael Brandsegg-Nygård planla i utgangspunktet å bli i Norge og spille for moderklubben. Det endret seg i fjor. Foto: Simon Hastegård / BILDBYRÅN

– Jeg følte at U20-nivået i Sverige er mye bedre enn i Norge. Når det er sånn at man halvveis kjemper om å være med litt på A-lag i Norge og ikke helt klarer å spille seg inn, mener jeg det er bedre å spille i en bedre juniorliga og utvikle seg der, sier han.

– Vurderte du å dra enda tidligere?

– Nei, jeg hadde egentlig ikke tenkt til å dra. Egentlig hadde jeg veldig lyst til å spille i Vålerenga. Så hørte jeg om det her og tenkte at det ville være bra for min utvikling å flytte og bli mer voksen. Vi var ikke da helt sikre på om jeg kunne få så mye spilletid på Vålerenga, svarer Mora-spilleren.

Valgte å bli

Sander Vold Engebråten har også tatt steget opp på A-landslaget under Tobias Johansson sin ledelse.

Storhamar-spilleren har, med unntak av 16 kamper på juniornivå i Sverige, valgt å bli hjemme og utvikle seg på Hamar.

– Jeg vurderte det vel, men jeg kom aldri dit at jeg pakket baggen og dro. Det er lett å sitte og si at man vil dra mange steder, men det å gjøre det er kanskje verre, svarer Vold Engebråten på spørsmål om han vurderte å dra før videregående, som mange velger å gjøre.

I 2020 valgte han også å dra. Midtveis i sesongen så han behovet for mer spilletid. Det å for det meste spille på U20-laget var ikke optimalt.

PÅ LANDSLAGET: Sander Vold Engebråten har denne sesongen blitt tatt ut på landslaget flere ganger. Foto: Ole Martin Wold

Han dro til Södertälje, men det ble ikke mange kampene for klubbens juniorlag før koronaviruset kom til landet og det til slutt ble bedre å dra hjem igjen.

– Den gangen følte jeg det var litt avgjørende å dra. Det jeg møtte sto i stil med forventningene mine. Det var høyt tempo og bra kvalitet, sier han.

Vold Engebråten har siden blitt i Storhamar og tatt store steg. 20-åringen er en viktig brikke i laget som snart skal jakte norgesmesterskapet.

VIKTIG: Sander Vold Engebråten er en viktig spiller i topplaget Storhamar. Foto: Annika Byrde

Til tross for at han ikke dro tidlig, stort sett har vært hjemme og har hatt en god utvikling i hjembyen, skjønner han godt at mange velger å flytte til nabolandet tidlig.

– Det er ikke til å skyve under en stol at det er en mye større hockeynasjon. Sånn sett er det ganske logisk at kvaliteten er høyere enn vi har her hjemme. Det er en annen profesjonalitet der borte, blant annet ved at de har hockeygymnas hvor du er på is to ganger om dagen og får mat, men jeg føler at det har utviklet seg drastisk de siste årene i Norge også, med Wang og diverse skoler, sier hamarsingen.

Nordmenn i Sverige

Her er den komplette oversikten over norske spillere på U18-nivå eller oppover og for de tre øverst divisjonene for seniorer.

Enkelte av spillerne har delt statsborgerskap. Spillernes moderklubb er lagt til bak hver spiller i parantes.

PROFIL: Mats Rosseli Olsen er blant spillerne med flest kamper i Frölunda sin historie. Nordmannen er blitt en veteran i SHL og verdsettes høyt i Gøteborg. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

SHL:

Mats Rosseli Olsen – Frölunda HC (Furuset), Emil Martinsen Lilleberg – IK Oskarshamn (Sparta) og Erlend Lesund – Rögle BK (Manglerud Star).

HockeyAllsvenskan:

Mikkel Øby-Olsen – Almtuna IS (Sparta), Gustav Willman Borvik – BIK Karlskoga (Lillehammer), Mattias Nørstebø – IF Björklöven (Rosenborg), Martin Gran – Kristianstad IK (Storhamar), Johannes Johannesen – Mora IK (Stavanger) og Max Krogdahl – Västerviks IK (Holmen).

Hockeyettan:

Jonatan Wik – Forshaga IF (Manglerud Star), Kristian Røykås Marthinsen – HC Dalen (Lørenskog), Andreas Røykås Marthinsen – HC Dalen (Lørenskog), Christoffer Rasch – Karlskrona HK (Bergen) og Mads Christian Hanneborg – Tyringe SoSS (Lørenskog).

FIKK SPILLETID: Sander Wold er blant de største norske talentene som spiller i Sverige. Wold fikk i januar sin debut for seniorlaget. Foto: Michael Erichsen / BILDBYRÅN

U20:

Alieu Moldal Bah – Brynäs IF (Hasle/Løren), Sander Wold – Frölunda HC (Har spilt for A-laget) (Frisk Asker), Felix Granath – Frölunda HC (Frisk Asker), Martin Johnsen - Färjestad BK (11 SHL-kamper) (Storhamar), Tobias Bjercke Larsen – Färjestad BK (Vålerenga), Leo Johansen Halmrast – IK Oskarshamn (Vålerenga), Kasper Magnussen – Leksands IF (Stjernen), Isak Hansen – Leksands IF (1 SHL-kamp) (Storhamar), Mats Bakke Olsen – Malmö Redhawks (Storhamar), Oskar Kind Bakkevig – Malmö Redhawks (Grüner), Gabriel Koch – Malmö Redhawks (Vålerenga), Christopher Lie – Malmö Redhawks (Storhamar), Michael Brandsegg-Nygård – Mora IK (11 A-kamper, nå fått A-lagskontrakt) (Vålerenga), Petter Vesterheim – Mora IK (8 kamper i HockeyAllsvenskan) (Lørenskog), Noah Steen – Mora IK (Manglerud Star), Patrik Dalen – Mora IK (Lørenskog), Lars Petter Eckholm – Rögle BK (Skedsmo), Wilhelm Gullhav – Västerås IK (Färjestad), Sebastian Hagen Aarsund – Frölunda HC (Siddis), Mathias Schjerpen Arnkværn – Mora IK J20 (Storhamar), Magnus Johansen – Haninge Anchors J20 (Astor), Lars Havig – Strömsbro IF (Lillehammer) og Erik Strand Mostad – Viking HC (Lions).

VENTER FORTSATT: Gabriel Koch har foreløpig ikke spilt seniorhockey etter at han flyttet til Sverige forrige sommer. Foto: Christian Örnberg / BILDBYRÅN

J18:

Sivert Fardal Ellingsen – Grums IK (Sparta), Elias Straume Vatne – Färjestad BK (Stavanger), Elias Finstad Andersen – Grums IK (Sparta), Felix Gulbrandsen Ahlstrand – Grums IK (Ringerike), Jørgen Børresen Presterudstuen – IF Troja/Ljungby (Storhamar), Romeo Edvardsen Sørensen - IFK Täby HC (Ski), Noah Husebø Erevik – IFK Täby HC (Stavanger), Lukas Finckenhagen – Mora IK (Vålerenga), Aleksander Björck – Tingsryds AIF (Spiller også med J20) (Jutul), Oscar Bylund – Valbo HC (Spiller også med J20) (Brynäs), Lucas Øvrebø Ondrcka – Malmö Redhawks (Frisk Asker), Linus Lövgren - Bäcken HC (Bäcken), Xander Nerem – Jonstorps IF (Tønsberg), Oliver Braathen Lien – Sunne IK (Lillehammer), Alexander Rudihaugen – Sunne IK (Ullensaker), Mads Havn Børresen – Sunne IK (Lillehammer), Andreas Eliah Øverby – Sunne IK (Ullensaker), Bent Thomas Pettersen – Sunne IK (Manglerud), Sofian Phoenix Bjorli – Sunne IK (Lillehammer/Narvik), Filip Psarski Ulvedalen – Grums IK (Frölunda), Gard Haugen Rønning – Sunne IK (Lillehammer), Daniel Rødnes – Kristiandstads IK (Vålerenga) og Kaspar Endsjö – Lund Giants HC (Manglerud Star).

Disse tre svenske klubbene har flest norske spillere: Sunne IK (7), Mora (7) og Malmö Redhawks (5).

Dette er de tre norske klubbene som er moderklubb til flest norske spillere i Sverige: Storhamar (7) (Vålerenga (6) og Lillehammer (6).