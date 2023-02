Tilbake i storslag etter skaden – utelukker Norge-retur

Etter overgangen til Sveits har Sondre Olden vært en kjempesuksess. 30-åringen har bøttet inn både mål og poeng i alpelandet, men suksessen har ikke kommet uten skjær i sjøen.

I en av de siste kampene før sluttspillet forrige sesong, ble han felt på vei mot mål. Manglerud-gutten landet forkjært og tok seg imot med skulderen. Det hele endte med operasjon, og Olden ble langtidsskadet.

– Jeg kjente med en gang at sesongen var over. Det var veldig kjedelig, sier Olden til TV 2.

Poengmaskin

Etter at skaden hadde holdt han ute siden mars, var han i desember endelig tilbake i kamp for sitt La-Chaux-de-Fonds. Klubben som holder til på nivå to i Sveits.

Og for et comeback det har blitt. Olden har blomstret etter skulderskaden, og har med sine 24 poeng på 15 kamper vært en sterk bidragsyter til at La-Chaux-de-Fonds nå topper tabellen i Swiss League.

– Sesongen har egentlig vært veldig bra for min del. Det har vært deilig å komme i gang igjen etter skaden, og å få noen kamper før sluttspillet setter i gang, forteller han.

PÅ LANDSLAGET: Sondre Olden under kampen i ishockey-VM mellom Norge og Italia i Arena Riga. Foto: Fredrik Hagen, Norges Ishockeyforbund

Jager opprykk

Lynvingen har en kontrakt som strekker seg ut denne sesongen. Laget jakter nå opprykk til den sveitsiske toppligaen NL. Den tidligere Vålerenga-profilen legger ikke skjul på at han kunne tenke seg å forlenge utenlandseventyret.

– Nå prøver vi jo å rykke opp, så jeg vet ikke helt hva som skjer. De har sagt at de vil beholde meg, og jeg har absolutt ikke noe imot å bli igjen i Sveits.

Utelukker Norge-retur

Olden forteller at han har blitt kontaktet av flere norske klubber, men at en retur til hjemlandet ikke frister noe nevneverdig.

– Det er klart at det alltid er noen som tar kontakt for å høre litt av hva planene er, men det det skal litt til for meg å reise hjem nå.

– Det er ikke aktuelt sånn som det er her i Sveits. Det skal litt til for meg å dra hjem.

– Hvor attraktivt er det for deg å bli værende i Sveits ved et eventuelt opprykk?

– Det er klart at det hadde vært veldig kult. Vi må bare vinne sluttspillet først, så får vi se etter det. Jeg har jo nettopp kommet tilbake fra skade, så jeg fokuserer først og fremst på å komme tilbake i matchform før sluttspillet begynner.

INGEN RETUR: Sondre Olden blir ikke å se i Fjordkraftligaen neste sesong. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen

Meldte forfall

Enn så lenge er det landslagspause i Europa. Olden ble tatt ut til landslagssamlingen i Danmark, men måtte melde forfall da han fikk en smell i hodet i forrige kamp.

– Det var ikke store greiene, men ting er veldig strengt når det kommer til hjernerystelser. Man må liksom følge alle stegene for å komme tilbake.

– Vi er så tett på sluttspillet nå. Skulle man prøvd å spille, eller prøvd å dra på landslagssamling kunne jo skaden blitt verre. Det vet man ikke. Da var jeg enig med legene i at jeg burde være forsiktig, forklarer Olden.

FORFALL: En hodeskade gjorde at Olden takket nei til landslagssamlingen i Danmark denne uke. 30-åringen forteller at han valgte å være forsiktig før sluttspillet drar i gang i Sveits. Foto: Beate Oma Dahle

Korte avstander

Olden forteller at han trives godt i Sveits. Selv om hverdagen stort sett består av trening og kamper, forteller han at han også trives godt utenfor isen.

– Jeg har ingenting å klage på. Det er deilig med korte avstander til alle bortematcher, så vi har ingen lange bussturer. Også er det ikke til å legge skjul på at Sveits er et fint land å bo i.

– Hva gjør man utenfor isen som hockeyproff i Sveits?

– Jeg bor i en stille og rolig by. På vinteren er det fine langrennsløyper her. Det er kort vei til byer som Bern og Lausanne. Da kan man ta en dagstur og slappe av. Jeg har det bra her, avslutter han.