Ti år med økonomisk trøbbel: – Får vondt i magen

Alarmen gikk i oktober. Da hadde ryktene svirret og supporterne lurt lenge nok på hvordan det egentlig sto til med klubben de var glad i.

Før seriestart hadde de lurt på hvorfor klubben ikke var mer offensiv. Lite, eller ingenting, visste de om at de ansvarlige nok satt med store bekymringer.

Klubben delte nå uker senere at de manglet to millioner kroner for å nå budsjettet det året. Fryktelige nyheter for norsk ishockey og de som er glad i Lillehammer Ishockeyklubb. Senere kunne lokalavisen GD avsløre at situasjonen var langt verre.

Tallene de i desember kunne erfare, var blodrøde og ga reell grunn til frykt for konkurs. Redningsaksjonen pågår fortsatt.

De har vært avhengige av hjelp tidligere. Det er de ikke alene om.

– Jeg får vondt i magen. Det er det beste bildet på det. Klarer man ikke å ha ishockeylag på Lillehammer, hvem skal klare det da? Det er et eksempel på det vi uansett må kalle dårlig klubbdrift. Det er åpenbart noe usunt som har funnet sted i for lang tid, sier Ishockeypresident Tage Pettersen om situasjonen på Lillehammer.

I den norske toppdivisjonen er det færre klubber som ikke har hatt økonomiske problemer de siste ti årene enn det er klubber som ikke har vært avhengig av økonomisk hjelp.

GJENTAR SEG:: Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, har gjentatte ganger måttet se norske ishockeyklubber ha økonomiske problemer. Foto: Terje Pedersen

Tolv klubber har vært på kanten av stupet, mistet lisensen eller gått konkurs siden 2013. Minst én eller gjentatte ganger. Om flere av sakene har generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, meldt at forbundet må forholde seg til tallene som klubbene presenterer.

Fungerer klubblisensutvalget slik det skal, eller er det på tide med en endring?

TV 2 har sett på historien som stadig gjentar seg.

Reddet av kommunen

Verdt å merke seg er det at de to klubbene som nå henter de største profilene, Storhamar og Vålerenga, begge er blant klubbene som har vært mest avhengig av økonomisk hjelp det siste tiåret.

Vi begynner på Hamar.

Året er 2013. Storhamar er på randen til konkurs. Klubbens totale gjeld ble anslått til å være mellom 8 og 9 millioner kroner.

Klubben gikk i underskudd på rundt 400.000 kroner i måneden. En måned klarte klubben bare å betale ut 55 prosent av spillernes lønn.

I mai er situasjonen så kritisk at Storhamar er helt avhengig av hjelp. Det får de.

REDDET: Storhamars Jimmy Andersson (f.v.), Trygve Hillestad og Pål Johnsen jubler etter scoring i 2013. Tidligere det året var klubben avhengig av økonomisk hjelp. Foto: Erlend Aas

Kommunen gir et ansvarlig lån på tre millioner kroner. Med lånet kommer en rekke betingelser. Storhamar må gjennomføre gjeldsforhandlinger med kreditorer, levere jevnlige rapporter til kommunen om økonomien og legge frem en tydelig plan om hva de skal gjøre videre. Om alle vilkår ble oppfylt, ville lånet kunne gjøres om for denne gang.

Klubben var reddet for denne gang.

I 2014 hadde flere klubber økonomiske utfordringer.

Rosenborg Ishockey slet i lang tid med økonomien. Til tross for store kutt, klarte ikke klubben å oppfylle kravene for å få videre lisens. De mister lisensen som følge av økonomisk rot, og fordi klubben ikke hadde et revisjonsgodkjent regnskap for 2013. Klubben avvikler driften etter årsmøte i juli samme år.

Samme år måtte Tønsberg trekke laget fra Get-ligaen før seriestart. Klubben fikk lisens, og var ifølge generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, godt innenfor kravene, men de valgte å trekke laget likevel.

FORTSATTE SOM VANLIG: Frisk Asker Elite AS ble slått konkurs, men laget ble ikke påvirket. Foto: Larsen, Håkon Mosvold

I 2014 begjærte også Frisk Asker Elite AS seg selv konkurs etter at selskapet i lang tid har hatt store problemer med økonomien. Det hadde ingen innvirkning på klubben, siden aksjeselskapet ble eid av privatpersoner. Konkursen medføre at klubben tok over sponsorarbeidet selv.

Lørenskog flyttet ned

I 2015 får Kongsvinger plass på toppnivået på grunn av problemene til Rosenborg og Tønsberg.

Men de sliter selv økonomisk. Til bortekamp mot Stavanger Oilers i januar sender laget kun elleve spillere. I 2018 rykker klubben ned og påfølgende sesong slås den konkurs.

SISTE SESONG: Lørenskog-keeperen ser Stavanger Oilers juble for scoring. Etter sesongen mistet klubben lisensen på toppnivå. Foto: Grøtt, Vegard Wivestad

Så, i 2017, rakner det for Lørenskog. Klubben får ikke lisens for den påfølgende sesongen. En lang økonomisk kamp er tapt for denne gang, og klubben flyttes ned til 2. divisjon. Narvik tilbys plass i GET-ligaen noen måneder før seriestart, men takker nei av økonomiske hensyn.

2018: Vålerenga reddes av rike onkler.

For å overleve mens nye Jordal Amfi bygges, går rike onkler inn og bidrar. Klubben slikter med inntektene i Furuset Forum, og DN melder at klubben har gått 13 millioner i minus de siste tre sesongene. De rike onklene bidrar også for Oslo-klubben den dag i dag.

Store underskudd

Også i 2019 går alarmen hos flere klubber.

Sparta og Lillehammer melder om store underskudd i årsregnskapet for 2018. Klubbene settes under en treårig handlingsplan og får fornyet lisens.

Stjernen melder om underskudd på 650.000 i 2018 og negativ egenkapital på 1,8 millioner kroner. Det opprettes et aksjeselskap med nye investorer og friske midler som redder klubben og sørger for fornyet lisens. Klubben startet sesongen 2019/20 med tre minuspoeng.

KONTRASTER: Manglerud Star slet tungt økonomisk, men så kom investor Rolf Nilsen med penger og starter en kjøpefest. David Booth til Norge var en enorm signering. Foto: Annika Byrde

Manglerud Star starter sesongen med 3 minuspoeng som en følge av økonomisk rot. Rolf Nilsen, faren til lagets daværende forsvarsspiller Håkon Nilsen, kommer senere inn som investor og starter en kjøpefest for å hente inn Narvik på 8. plass. Klubben henter blant annet NHL-meriterte David Booth.

Storhamar i trøbbel

I 2020 melder Storhamar om et underskudd på 4,3 millioner kroner i årsregnskapet. Igjen får klubben hjelp av privatpersoner og sponsorer, som dekker underskuddet.

Klubben melder så at det fremover skal driftes på dugnad og at ingen spillere skal tjene over 300.000 kroner. Lagkaptein Patrick Thoresen uttaler til VG at han tjener over 300.000.

Tre år senere er det ingen tvil om at klubben bruker langt mer penger enn hva de den gang planla.

I 2021 sliter Narvik med likviditeten. I mars får de ikke utbetalt lønninger. Problemene skal skyldes mangel på inntekter i forbindelse med koronarestriksjoner.

UTFORDRINGER: Roy Johansen var ikke Manglerud Star-trener i mange måneder før han takket for seg da klubben var nødt til å kutte kostnader. Foto: Lise Åserud

Fristiller spillerne

I 2022 satser Manglerud Star for fullt for å nå sluttspill, men tross gode resultater og briljerende importer merker ikke klubben økt interesse fra publikum og sponsorer.

Det ender med at trenerteamet trekker seg, importene fristilles og flere norske spillere finner seg i nye klubber.

Nyeste tilfelle er, som nevnt, Lillehammer.

Driften granskes, spillere har fått beskjed om at de kan finne seg nye klubber, den største stjernen er borte og flere spillere er på vei bort, styrelederen trakk seg, to styremedlemmer og ett varamedlem fulgte etter og daglig leder er sykmeldt og har vært det lenge.

Klubben mangler fortsatt to millioner kroner.

Onsdag avholdes det ekstraordinært årsmøte.

GJESTET PODKASTEN: Ishockeypresident Tage Pettersen var onsdag på besøk i TV 2 sin hockeypodkast. Der uttalte han seg om Lillehammers økonomiske problemer. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Må noe gjøres?

Onsdag var Ishockeypresident Tage Pettersen og daglig leder i Elitehockey AS Cato Cocozza gjester i podkasten TV 2 Hockeyprat. Den kan du høre her:

Der uttalte de seg om Lillehammers problemer og hva som bør gjøres for at klubber ikke skal komme i en slik situasjon igjen.

Tirsdag uttalte Ottar Eide følgende til TV 2 om kontrolilsensutvalget:

– De kan aldri kontrollere mer enn de tallene de får. Sånn sett er det ting her som ser ut til å ha blitt holdt utenfor rapporteringen. Ting tyder på at det er mange som ikke har vært kjent med hele den økonomiske situasjonen. Får de ikke sett den, så spilles alle involverte ut på sidelinjen, sa generalsekretæren i Norges Ishockeyforbund.

Presidenten i forbundet håper selvfølgelig at ingen bevisst har holdt informasjon borte fra rapporter.

– Alle klarer å lure systemet hvis de bevisst ønsker det. Jeg kjenner ikke til situasjonen som har funnet sted eller hvordan de har havnet der, men jeg oppfatter at det også har kommet overraskende på det styret som satt i Lillehammer. Flere har trukket seg. Signalene nå er at de ønsker hundre prosent åpenhet og hyppigere rapportering enn det forbundet har krevd frem til nå.

– Følges klubbene tett nok opp?

– Svaret på det er kanskje nei. Vi har et Klubblisensutvalg som har i oppgave å se på økonomien i klubbene. De kan ikke gjøre annet enn å se på de offisielle tallene klubbene legger frem. Så kan vi diskutere, og det skal vi. Sist forbundsstyre hadde vi som tema om vi skal ha krav om en hyppigere rapportering av økonomi. Det synes klubbene er byråkratisk og noe de egentlig ikke ønsker seg, men på en annen side kan det bidra til at de ikke kommer i en situasjon som Lillehammer nå er i, svarer Pettersen.

SER PÅ DET: Daglig leder i Elitehockey AS, Cato Cocozza, Foto: petter sorum-johansen

Cocozza mener i likhet med Pettersen at det må bli sett på hvordan klubbene skal kontrolleres.

– Må klubbene følges tettere?

– Klubbene har ikke ønsket det tidligere. De har ønsket å ha handlingsrom og ikke ha noen som alltid overvåker dem. Vi må sette oss ned og snakke om det. Jeg tror ikke Norges Ishockeyforbund skal styre hver klubb. Jeg tror klubbene ønsker å drifte så godt som mulig selv. Det er viktig å få inn kompetente folk som gjør det ordentlig, svarer Cocozza.