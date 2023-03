Thoresen om pengebruken: – Høres ut som noe negativt

Igjen er Petter Thoresen på gulljakt. Treneren som vet best av alle hva som kreves for å hente hjem kongepokalen, er like sulten på suksess som han alltid har vært.

Det er mange karakteristikker som kan brukes om mureren fra hovedstaden.

Den kanskje mest beskrivende er at han er en vinner.

Petter Thoresen vinner gull der han er. Han står med gullskrift hos alle de tre storklubbene i norsk ishockey.

Den nåværende giganten var det han som ledet inn i gullalderen. Thoresen løftet pokal etter pokal, før han forlot Stavanger etter å ha bygget opp Norges klart største hockeyklubb.

EN AV MANGE: Petter Thoresen med kongepokalen i Stavanger. Den vant han en rekke ganger i oljebyen. Han har også vunnet den med to andre klubber. Foto: Carina Johansen

Nå tørster de etter gull i hovedstaden. Ekspertene peker på de mørkeblå som favoritter.

I Stavanger er de selvsikre med god grunn. Et nytt mesterskap skal forsvares og en ny pokal løftes.

På Hamar har de rustet opp for gulljakt, og det er der Norges mestvinnende klubbtrener er. Thoresen har tatt over hjemklubben for å vinne.

Om noen skulle tvile på om den aldrende mesterens vinnervilje er blitt mindre, er det bare å gi seg med det nå.

– Den er akkurat den samme. Ellers hadde jeg ikke giddet å drive med det her. Det ligger i mitt DNA å være sulten på å vinne, sier 61-åringen bestemt.

MED GULL: Petter Thoresen med gullmedaljen etter det første norgesmesterskapet med Stavanger Oilers. Foto: Alf Ove Hansen

– Krevende, rettferdig og sta

Han tar oss imot i hjemmet som kun ligger en kort spasertur unna hjemmebanen som søndag ble fylt til randen.

Thoresen er vennlig og avslappet utenfor ishallen, men alle som har fulgt han vet at når det nå drar seg til vil det kunne gnistre i øynene og koke i toppen hos treneren.

– Han er krevende, rettferdig og sta, på en positiv måte. Det kan sikkert bli litt slitsomt for spillerne, men han vet hva han vil. Det er en god ting. Kanskje er han litt sinna til tider også, og han står på sitt, men over tid tror jeg det har vært godt for laget vårt. Vi har hatt en fin utvikling. Vi har en som pusher oss hver dag. Det er det som har gitt han suksess tidligere også, sier sønnen, Storhamars kaptein Patrick Thoresen.

MOT SLUTTEN: Patrick Thoresen kan være inne i sine siste uker som hockeyspiller. Uansett om dette blir slutten eller ikke, har han sammen med faren, Petter, et intenst ønske om å vinne norgesmesterskapet denne våren. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

Med fire klubber igjen i sluttspillet, er Storhamar sett på som en av de tre favorittene. Treneren vet godt at han leder et lag som er i stand til å gå hele veien.

– Jeg har vært så heldig at jeg har vært i klubber som har hatt samme ambisjoner som meg. Det er en av grunnene til at jeg har vært med å vinne så mye. Jeg har vært i klubber som har hatt ressurser og som har sagt at de skal prøve å være med å vinne noe. Sånn er det i Storhamar nå. Det er en klubb bak det at vi nå har et såpass slagkraftig lag at vi kan kjempe om å vinne, sier han.

– Patrick kan være inne i sin siste sesong. Vil det bety noe ekstra for deg om dere vinner sammen?

– Ja, selvfølgelig. Det er vår kaptein og leder. En av våre store stjerner. Selvfølgelig vil det være moro for han å gå frem og hente kongepokalen sammen med resten av laget. Gjør han det, tar han sikkert et par år til, svarer faren og ler.

Vendepunktet

Før sesongen var det store forventninger til de gule og blå under Thoresens ledelse.

De første ukene var de et godt stykke fra å leve opp til de forventningene.

TUNG START: Petter Thoresens Storhamar-lag brukte lang tid på å se ut som de vil gjøre. Foto: Harald Christian Eiken / TV 2

– Det var veldig ustabilt. Vi klarte ikke å tromme sammen de resultatene vi har ambisjoner om, og kom litt bak de som da var topplagene. Det var selvfølgelig en utfordring for oss. Vi måtte gjøre justeringer. Det var en tøff start, helt klart, sier han.

– Begynte du å tvile på om laget var godt nok til å kjempe om det dere nå skal?

– Jeg tror laget var godt nok til å prestere litt bedre enn vi gjorde. Vi tok ikke riktige valg og var ikke kyniske nok. Så har vi fått et bedre lag med noen ekstra spillere. Men det er valgene våre og måten spillerne opptrer på isen som gjør den store forskjellen, svarer han.

– Er det noe konkret du kan peke på som vendepunktet?

– Det er vanskelig. Kanskje da Jakub Kindl kom inn i bildet. Troppen vår ble smartere og smartere på isen. Det kom stadig mer publikum. Vi ble bedre taktisk og selvfølgelig kvalitetsmessig. Det var ikke bare på grunn av de fire nye. Det var lagets prestasjoner og den evnen til å tørre å trene i motgang. En sesong er veldig lang, som et maraton. Vi var aldri bekymra, eller jeg var jo litt bekymra, men det å tørre å holde treningskulturen oppe synes jeg gutta har vært ekstremt flinke til.

– Høres ut som noe negativt

I semifinalen møtes rivalene Storhamar og Vålerenga. Søndag tok hamarsingene første stikk.

Det er to lag som TV 2s eksperter har lagt press på, spesielt av den grunn at det er brukt mye penger på begge lags spillerstaller.

Hovedtreneren mener det bør omtales som noe positivt.

– Jeg synes at det er veldig positivt at det kommer friske penger inn i norsk ishockey. Når jeg leser om det her og der, høres det ut som at det er noe negativt. Men det er bare positivt at Vålerenga får et bedre lag og at klubben kan styres mer profesjonelt. Det samme gjelder her. Hvis vi har anledning til å skaffe gode spillere er det bra, sier Storhamar-treneren.

Han mener styrkeforholdet mellom lagene er temmelig likt. Thoresen forventer jevne kamper med få mål, hvor det fort kan bli en syvende kamp for å avgjøre hvem som tar seg til finale.

BLANT FAVORITTENE: Storhamar-laget ledet av Petter Thoresen er blant favorittene til å vinne norgesmesterskapet. Men Thoresen holder et annet lag som den største favoritten. Foto: Heiko Junge

– Det er dette vi trener to ganger om dagen for og kjører på i august for. Det er dette man drømmer om. Alle har ambisjoner om semifinale og finale, og det trøkket det er å spille i sluttspillet.

– Hvilket av de fire resterende lagene holder du som favoritt?

– I utgangspunktet tror jeg at Stavanger Oilers er det beste laget. De vant serien. De er nok favoritter ennå, svarer Thoresen.

Tirsdag gjester Storhamar Jordal Amfi til den andre semifinalen. Se kampen på TV 2 Play!