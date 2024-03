Testet grensene: – Til et annet nivå!

– Den er kald, eller?

– Å fytti helvete! Utbrytes, da det iskalde vannet daskes på ryggen.

Så kommer hovedtrener Roy Johansen spankulerende ut av badstuen med håndkleet rundt livet.

Vannet kastes på ham og treneren skjærer grimaser og går raskt videre.

– Nei, han feiger ut, ropes bak i køen da Johansen unngår «slagene».

STO I DET: Tobias Lindström tok imot «slagene» med kaldt vann. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

På The Well Spa i Kolbotn lader Frisk Asker opp på sin egen måte til sluttspillet.

– Det er fantastisk, sier Johansen.

– Jeg har ikke føtter!

Dagens store test for spillerne er imidlertid ikke i varmen, men i hvert sitt iskalde bad.

Varme etter en ny økt i badstua, kommer de gående til den store prøvelsen mandag.

– Nei, glem det her a!, sier sportssjef Vidar Wold med et bein i vannet – til latter fra de andre.

– Nei, nei, nei, nei, nei, fortsetter han og går opp igjen.

De andre slenger meldinger om at det ikke er så veldig kaldt, før de en etter en kort tid senere.

– Vi ble jo enige om at det ikke var konkurranse, sier Bonsaksen og smiler.

– Vi er ikke ferdig!, roper Johansen.

– Bare bli sittende, du, svarer Bonsaksen.

Meldingen om «ingen konkurranse» har ikke nådd frem til alle, for nå kjemper flere en hard kamp for å sitte lengst i isbadet.

– F*ck! Jeg har ikke føtter, sier Eskil Wold når han kommer opp av badet og forsøker å småløpe bortover steinene.

Samtidig strekker Tobias Skuterud armene i været og markerer seieren.

– Champion!, roper han.

– Har noe ekstra

Etter intense minutter i kaldt bad, fulgt opp av noen minutter i varmen, kommer lagets store profil gående ut til intervju med TV 2.

– Det var deilig, sier Aleksander Bonsaksen og gliser.

ISBADER: Alexander Bonsaksen ble ikke med på konkurransen om å sitte lengst i isvannet, men hevder at han liker å restituere i kulda. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Torsdag droppes pucken i årets hockeysluttspill. Da skal mandagens spa-menn igjen teste hva de er gode for, når Sparta er motstander i kvartfinaleserien.

Lagene som endte som nummer 4. og 5. i serien, har begge store ambisjoner om å minimum nå semifinalen denne sesongen.

– Vi gleder oss! Det ble en røff start på sesongen for oss, med mye skader og andre ting, men vi har fått samlet troppene og føler at vi har ting på gang. De siste 2-3 månedene synes jeg at vi har vært stabile, sier Aleksander Bonsaksen.

– Hvordan ser du styrkeforholdet mellom lagene?

– Det er to jevngode lag, selv om jeg liker å tro at vi er det sterkere laget. Vi er godt besatt helt bakfra og til gutta som skal score mål, svarer han.

FRISKT: Roy Johansen med et glis på vei ut fra badstue.. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Hovedtreneren er optimistisk før det hele begynner.

– Jeg føler at vi er bra forberedt. Vi har gjort det vi skal. Det er en kvartfinaleserie som har noe ekstra ved seg, sier han.

– En perfekt posisjon

– Det snakkes mye om Storhamar før sluttspillet. Tror du at dere kan dukke opp som en joker?

– Det er jo en perfekt posisjon for oss å kunne slå nedenifra. Det er aldri feil. Egentlig er det bare snakk om Storhamar. Det lever vi veldig fint med, sier Bonsaksen.

Det gjør også hovedtreneren.

Han er lysten på å bringe Kongepokalen til Asker, og han tror ikke årets serievinner nødvendigvis skal føle seg så sikre på en ny tittel.

– Storhamar har vært fantastisk gode, men det er fullt mulig å slå de. De skal ikke føle seg for sikre. De er nok favoritter, men ikke så store som serien har gitt inntrykk av, sier Johansen.

Du kan følge hele sluttspillet på TV 2 Play fra torsdag.