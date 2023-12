Talentet skal vise seg for storklubbene – her vil han spille

Storhamars juvel legger ikke skjul på at han gjerne vil vise seg godt frem for utenlandske storklubber i det som blir de norske talentenes store utstillingsvindu denne sesongen.

Se Norges kamper i U20-VM på TV 2 Play.

– Jeg vet at det er en mulighet for det senere om jeg gjør det bra her.

Det sier 19-åringen Martin Johnsen om spill i utlandet.

Sesongens store utstillingsvindu, hvor speiderne vil sirkle rundt isen i Göteborg, står for tur.

Selv om han i sommer kom hjem til Storhamar etter tre år i svenske Färjestad, betyr ikke det at han er kommet for å bli.

På nåværende tidspunkt er fokus å gjøre det bra for klubben han elsker, men på sikt har han lyst til å igjen spille i utlandet.

– Innen noen år vil jeg ut igjen. Jeg har ingen kjempeplan, og prøver å ikke tenke altfor mye på det. Nå tar jeg det litt dag for dag, sier han.



Samtidig har han planer om å vise seg frem for de utenlandske storklubbene i mesterskapet som venter.

VISTE SEG FREM: Martin Johnsen var den store spilleren da Storhamar slo rivalen Lillehammer i årets største hockeyoppgjør, i Håkons Hall foran 10.000 tilskuere. Foto: Geir Olsen

Hit vil han

26. desember starter mesterskapet i Göteborg, hvor det norske U20-landslaget skal måle krefter med verdens A-nasjoner i hockey, etter opprykket i fjor.

Det blir naturligvis en god erfaring for mange av våre mest lovende spillere – og det er en kjempemulighet til å vise seg frem før NHL-draft og for andre utenlandske klubber, som selvfølgelig holder et øye med mesterskapet.

– Jeg gleder meg veldig mye! Man må trene seg opp så man er forberedt på det som kommer. Jeg trener på å flytte beina, for det går jævlig fort der! Da er det greit å være påskrudd, sier lysluggen.

Kontrakten han skrev under på før sesongen strekker seg kun ut sesongen. Det betyr at Johnsen har mulighet til å dra ut igjen om det skulle melde seg interesse etter mesterskapet.

– Hvor ser du for deg å dra om du igjen skal spille i utlandet en gang?

– Det spørs jo hvilke tilbud man får, men jeg har som mål å spille i Sverige eller Sveits en gang, det er der man har lyst til å være, eller Russland hvis ikke det var for krigen. NHL blir kanskje litt vanskelig nå, svarer Johnsen.

Til tross for at han noe overraskende vendte hjem, selv om han hadde tilbud om å fortsette i Sverige, og siden har prestert godt i EHL, har han ikke hørt noe fra utenlandske klubber.

Foto: Olav T. Hustad Wold / TV 2

Dette er målsettingen

Å spille foran mye publikum under stort press har han vist før at han takler godt, for eksempel da han var kampens store spiller foran 10.000 tilskuere da Storhamar slo rivalen under Hockey Classic i Håkons Hall.

– Tror du at du vil la deg stresse av at det vil være mange speidere på tribunen som ser på dere?

– Jeg tror ikke det. Jeg har spilt foran mange tilskuere før. Det blir bare moro, og jeg har ikke så mye press på meg. Før NHL-draften var det mer, svarer Johnsen.

Som nyopprykket nasjon er det naturligvis ikke Norge som er den store favoritten før mesterskapet, men de norske U20-guttene er fulle av selvtillit etter gode prestasjoner de siste årene, og sikter høyt.

– Vi er en bra generasjon som har som mål å hvert fall komme til kvartfinale, sier Johnsen til TV 2.

Du kan se alle Norges kamper i mesterskapet på TV 2 Play. 26. desember møter de norske talentene USA i deres første kamp i mesterskapet, kl. 16.55.