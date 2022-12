GOD UTVIKLING: Petter Vesterheim har levert varene i Sverige og fått belønning for det. Foto: Emma Wallskog / BILDBYRÅN

Talentet har vekket oppmerksomheten til storklubb

Tre år etter at han ble veid og funnet for lett for å spille med de beste fra sitt alderskull, fikk Petter Vesterheim sin debut på A-landslaget. Nå følger NHL-klubb med på ham.