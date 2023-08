Svensk trenerprofil om norsk krise: – En skam!

– Skandaløst! Det finnes ingen andre ord, skrev Boork på X/Twitter etter nyheten kom om at Norge setter A-landslagene og nesten samtlige U-landslag i hockey på pause ut året.

Trenerprofilen som har ledet en rekke store lag og blant annet vært landslagssjef for Sverige, var mellom 1997 og 2001 sjef for det norske herrelandslaget.

Siden har svensken fortsatt å følge godt med på tingenes tilstand på andre siden av grensa. Det som nå skjer hos sin tidligere arbeidsgiver, forstår han lite av.

– Det er selvfølgelig veldig tragisk. Jeg er veldig skuffet og forstår ikke hvordan de kom i en slik situasjon, sier 74-åringen til TV 2.

REAGERER: Leif Boork under en kamp mot Sverige da han var norsk landslagstrener. Nå forstår han lite av hva som foregår hos sin tidligere arbeidsgiver. Foto: Morten Holm

– Noen må betale konsekvensene!

På sosiale medier delte han fredag flere meninger om situasjonen. Blant annet pekte Boork på Norges status som en nasjon som hevder seg godt i internasjonal idrett og er rundt de ti beste landene i verden i ishockey. At Norges Ishockeyforbund da er nødt til å gjøre så drastiske økonomiske innskrenkninger, får han til å stille spørsmål om lederskapet.

– Spørsmålet må stilles: Hvordan drives egentlig norsk ishockey? Dette er jo fatalt! En skam! Skrev han på X.

Også da han snakker med TV 2 dager senere er han svært kritisk til lederskapet i Norges Ishockeyforbund.

– Noen har regnet feil, noen har budsjettert feil, noen har planlagt feil. Det er ganske klart, synes jeg, sier Boork.

– Hvis noe slikt hadde skjedd mens du var trener, hvordan ville du ha reagert på det?

– Jeg hadde nok sagt det samme som jeg sier nå. Norge er et av Europas rikeste land med store tradisjoner innen idrett. Selv om selve ishockeyen er mindre enn ski og fotball er Norge en enorm idrettsnasjon og spesielt en vinternasjon. For å ty til så drastiske grep som dette må noen ha gjort store feil og noen må betale konsekvensene. Hvem det er, kan ikke jeg si bestemt, svarer svensken.

UTEN LANDSLAG: Leif Boorks landsmann, Tobias Johansson, leder for tiden et landslag han ikke får møtt. Foto: Alf Simensen

– Det skal ikke skje!

Trenerprofilen har fått med seg noen av årsakene til at utgiftene til forbundet har økt, og at det brukes som en forklaring på noe av minustallet som ble lagt frem i juli, men han forstår fortsatt ikke at det i 2023 skal være vanskeligere å drive et forbund økonomisk forsvarlig enn det var tidligere.

– Jeg vet at det koster penger å reise med store grupper over hele verden og ha treningsleirer og så videre, men dette er ikke noe nytt, det har vært slik over lang tid. Jeg husker Lennart Åhlbergs tid (1985-89) da de var i B-gruppen og de dro til Japan og de spilte på alle mulige rare steder i verden. Det fikk de til å fungere. Nå er de i A-gruppen og tilhører fortsatt de 8-12 beste lagene i verden. Det skal ikke skje, sier han.

Boork tror Norge har et større behov enn for eksempel Sverige og Finland for å reise på turné med et samlet landslag, fordi mange av spillerne i Norge ikke har mulighet til å møte den motstanden, eller være ute på de internasjonale turneene som spillere for de landene har.

– Det er det samme når det gjelder de yngre spillerne på landslagene at de ikke får komme ut og møte internasjonal motstand. Jeg tror det vil påvirke både hockeymessig og tillitsmessig, sier han.