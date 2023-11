Svarer på tulling-kommentar: – Han hoiet og skrek

I lokomotivets lekegrind viste ligaleder Vålerenga gammel storhet og var i ferd med å ta sin tolvte strake seier.

Så snudde Oilers kampen med fem (!) mål i siste periode.

Etter kampen var Oilers-profil Tommy Kristiansen høyt oppe. Veteranen avbrøt Jørgen Karteruds intervju med TV 2.

Du kan se situasjonen i videovinduet øverst i artikkelen.

– Bra det, Tommy. Tulling! Svarte Karterud og ristet på hodet.

Dagen derpå er Vålerenga-spilleren fortsatt ikke helt sikker på hva motspilleren egentlig sa.

– Jeg hørte ikke helt hva han sa med headsetet på, men tydeligvis mener folk at han har sagt «Heia HamKam!». Han sender sikkert et stikk til at Vålerenga kan rykke ned hvis de taper mot HamKam, sier Karterud og sikter til søndagens fotballkamp på Briskeby.

Dette ble sagt

– Det er klart at Vålerenga engasjerer alle uansett plattform. Det kan virke som at alle skulle ønske at de kunne spille i Vålerenga. Engasjementet rundt klubben er helt utrolig, legger VIF-profilen til.

– Hva tenker du om det han sier?

– Jeg synes bare det er gøy. Det er litt sånn det skal være. Vi hadde vunnet elleve strake, de hadde hatt det litt tungt, men vant. De hadde litt kniven på strupen.

Karterud hørte ikke hva motspilleren sa, men ga sin kommentar på bakgrunn av hva han så.

– Han sto og hoiet og skrek. Jeg får ta tilbake på Jordal, sier han.

Til TV 2 bekrefter Kristiansen at det Karterud har fått høre er riktig.

– Heia HamKam! Sa jeg. Det var ikke så mye mer enn det. Jeg håper HamKam sender de ned i fotball også, sier han.

– Har sett farlige ut



– Hvordan var det å slå Vålerenga?

– Det var like deilig som det alltid er. Det er noe eget. For oss var det godt å få den seieren. De har sett farlige ut, svarer Kristiansen.

De tre poengene tirsdag kan vise seg å bli viktige. Oilers er nå fem poeng bak Vålerenga på tabellen. Storhamar er to poeng bak ligalederen. Oslo-klubben har en kamp mer spilt enn de to konkurrentene.

For Oilers-veteranen kjennes det som at rivaliseringen mellom de to klubbene har tatt seg litt opp igjen.

– De har ikke holdt i en kongepokal på gud vet hvor lenge. Det er moro at de med der oppe, og det er bra for norsk hockey. Litt fyring er en del av det. Hvis man blir lei seg for at man sier «heia HamKam!», føler jeg at jeg vant den krigen der, sier profilen uten å vite at Karterud ikke helt hørte hva som ble sagt.