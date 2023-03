Svarer på påstandene: – Prøver å spytte ut fingeren hans

Vålerenga - Storhamar 6-3

Rivalene barket sammen til den fjerde kampen i semifinaleserien, og leverte glimrende underholdning.

En ellevill hockeykamp ga alt en nøytral seer kan håpe på, men underveis ble det også noen situasjoner hvor det kokte over for flere.

– Det er første gang jeg har opplevd. Han gjøken (Simen Andre) Edvardsen beit meg i fingeren. Det er sånn som skjer på isen. Jeg har aldri opplevd det. Han sliter sikkert med sine greier, sa Vålerengas Andreas Martinsen til TV 2 i pausen før siste periode.

– Har du noe merke?

– Ja, jeg tror jeg må ta stivkrampe-sprøyte. Det er såpass, svarte Martinsen og løftet hånden og smilte.

Underveis i andre periode skled han av isen og holdt opp hånden for å vise hva som hadde skjedd.

Se situasjonen og intervjuet med Martinsen i videovinduet øverst i artikkelen.

Edvardsen er uenig med Martinsen.

– Nei, han kjører fingeren inn i munnen min. Hva skal gjøre? Svarer Edvardsen.

– Hvordan opplever du situasjonen?

– Det blir hett. Det er to lag som vil vinne og prøver å krige. Det blir sånn.

– Håper han har pussa tennene

Martinsen ler da han får høre hva Edvardsen har sagt.

– Det er en morsom kommentar det. Uansett om jeg kjører fingeren inn eller hva det er, så tar han et ordentlig tygg. Det er opp til han. Jeg vet ikke hva han sliter med. Det er å synke veldig lavt. Det viktigste for oss er å slå de og gi de sommerferie. Jeg håper han har pussa tennene, sier Vålerenga-spilleren til TV 2.

Han hadde tapet fingeren da han kom ut og møtte media etter kampen.

Da Edvardsen igjen blir konfrontert med hva motspilleren har sagt, rister han på hodet og smiler.

– Han sier at du tar et ordentlig tygg. Stemmer det?

Andreas Martinsen hadde bandasjert fingeren etter kampen. Foto: TV 2

– Det får han stå for. Det var en liten sånn for å prøve å spytte ut fingeren hans, svarer Edvardsen TV 2.



– Han lurer også på «hva du sliter med» og håper at du har pussa tennene i dag. Hva tenker du om de kommentarene?

– Han får bare holde på med sitt. Det er det samme for meg.

Snudde kampen etter gavepakke

Et fullsatt Jordal Amfi, hvor bortesupporterne fylte hele den øvre delen av kortsiden bak det ene målet, lagde et voldsomt liv før kampstart.

Det tok ikke lang tid før de fikk grunn til å heve lydnivået ytterligere. Samuel Solem mottok pucken i god fart og måkte den videre inn i krysset. Solem og lagkameratene kunne juble foran den gule veggen av supportere bak målet.

Vålerenga var ikke langt unna å slå tilbake rett etter scoringen, men styringen fra Magnus Brekke Henriksen ble reddet av Trym Gran.

1-0: Tommi Taimi etter sin scoring. Foto: Lise Åserud

Så, fem minutter senere, tok det helt av i svingen på motsatt side. De kongeblå utlignet ved scoring av Tommi Taimi. Finnen bommet like før, men denne gang traff han godt nok til å overliste Gran.

Med 07.50 igjen av perioden sendte Solem Storhamar tilbake i ledelsen. Igjen kom han med god fart fremover i banen. Solem førte pucken noe innover fra høyre, før han siktet mot nettveggen lengst bort. 1-2.

ELEGANT: Sebastian Johansen fintet Trym Gran ned på magen og vippet pucken over han. Foto: Lise Åserud

Storhamar var i ferd med å bygge opp et angrep da Andreas Hjelm ga hjemmelaget en gavepakke. Svensken skulle sende en tversoverpasning, men var ikke obs på at Sebastian Johansen luktet mulighet for å snappe med seg pucken. Hjelm sendte pucken rett til Vålerenga-spilleren, som videre kunne gå hele halvdelen alene og finte ut målvakten. 2-2.

Halvannet minutt senere var kampen snudd. Andreas Martinsen var våken på en retur og sendte sitt lag i føringen.

– Vi kommer ut ganske bra første ti, men så kaster vi pucker og tar dumme utvisninger. Det straffer oss hardt, sa tomålsscorer Solem til TV 2 i pausen.

Annullerte scoring

Fire minutter ut i den andre perioden økte de mørkeblå ledelsen. Martin Røymark fikk stå alene få meter fra målet og sikte seg inn. Mitch Gillam rakk ikke bort da Røymark skjøt på direkten. 4-2.

Kort tid etterpå jublet bortelaget for redusering. Adrian Saxrud Danielsen sendte pucken via skøyta til Anton Karlsson, og inn i målet. Dommerne markerte for scoring, men situasjonen skulle sjekkes på video.

Etter noen minutter snudde dommerne. Målet ble annullert.

Etter noe gruff ute ved vantet, kastet stjernespiller David Booth seg overende foran Kalle Ekelund og holdt seg til ansiktet. Et tydelig stikk for å vise hva han synes om Ekelund sin aksjon i forrige kamp.

Den tidligere Vålerenga-spillerens provokasjon ble møtt med pipekonsert av hjemmesupporterne.

Hjemmelaget hadde en enorm mulighet til å øke ledelsen, men returen kom for raskt på spilleren ved målet, som ikke klarte å sende den tilbake i det åpne hjørnet en meter foran seg.

Så ble det kaos ute på isen. Den høye temperaturen gjennom hele kampen, toppet seg da flere spillere var borte og knuffet på hverandre. Mest involvert var Sverre Rønningen og Thomas Olsen, som banket løs på hverandre. Hver av spillerne ble belønnet med to minutter utvisning for roughing.

Økte

Storhamar måtte ut og jakte scoringer, men det var heller Vålerenga som lyktes med å få pucken i garnet.

Tobias Lindström sendte pucken bak gran og med det var seieren langt på vei sikret.

Sebastian Johansen økte ledelsen da Markus Stensrud ikke tok en puck det så ut til at han hadde kontroll på.

Umiddelbart svarte Patrick Elvsveen og tente et lite håp da han reduserte til 6-3.

Flere mål ble det ikke. Vålerenga tok en svært viktig hjemmeseier og utlignet med det semifinaleserien til 2-2.