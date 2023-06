Svarer om landslagsfremtiden: – Det er ikke fair

STERKT ØNSKET: Det begynner å bli lenge siden Mats Zuccarello spilte et mesterskap for Norge. Til TV 2 deler han sine tanker om mulighetene for mer landslagsspill. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Det er to år siden Norges største ishockeystjerne spilte for landslaget og sju år (!) siden hans forrige VM. Til TV 2 deler Mats Zuccarello sine tanker om landslagsfremtiden.

– Dette er det stolteste øyeblikk i karrieren min, sa Zuccarello til Eurosport.

Året var 2016. Landslaget hadde akkurat slått Frankrike i et fullsatt Jordal Amfi og tatt seg til OL.

Til mesterskapet i Pyeongchang kom aldri den største norske stjernen. NHL og Det internasjonale ishockeyforbundet IIHF kom ikke til enighet om betingelsene for Zuccarellos deltakelse.

Siden har han stått over sju VM. Hans siste mesterskap med det norske landslaget var VM tidligere i 2016.

Så kom han tilbake, da Norge i 2021 feilet i forsøket på å ta seg til OL. Danmark ble for sterke i nye Jordal Amfi.

Det er foreløpig det siste vi har sett av Zuccarello med isbjørnen på brystet.

VIL MED: Mats Zuccarello gatelangs der han bor i Saint Paul. NHL-hverdagen og det sene sluttspillet gjør det vanskelig å bidra for landslaget, men han har ikke gitt seg ennå. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

– Har ikke gitt meg

VM er det årlige høydepunktet for det norske landslaget. Tidspunktet, med start midt i mai, er ikke gunstig for spillerne i NHL som da mange er midt i et pågående sluttspill.

Derfor uteblir ofte mange av de største stjernene.

Likevel håper naturligvis alltid de norske supporterne og den norske landslagsledelsen på at Zuccarello får mulighet og tar seg tid til å bli med. Men gjentatte nei og år uten VM-spill har gjort at selv landslagsledelsen har tvilt på om vi noen gang får se superstjernen på landslaget igjen.

Til TV 2 forteller Zuccarello at han fortsatt har lyst til å bidra.

– Jeg har ikke gitt meg helt ennå, sier han.

SIST GANG: Mats Zuccarello på isen i Jordal Amfi sist gang han spilte for landslaget. Foto: Erik Johansen

– I år var jeg skadet, og jeg hadde nok ikke spilt de siste kampene for Minnesota heller. Jeg fikk en trøkk i lysken som det ikke lot seg gjøre å spille med. Jeg har alltid tenkt og håpet på at jeg kan få et VM til. Samtidig vil man gå langt i sluttspillet og vinne der borte også, sier 35-åringen.

– Ikke fair

Kontrakten med Minnesota Wild strekker seg ut den kommende sesongen. Han har tidligere vært åpen til TV 2 om at han ikke utelukker en retur til norsk ishockey en dag, men at han vil spille på høyest mulig nivå så lenge det lar seg gjøre.

Det betyr at NHL-sluttspillet kan gjøre det utfordrende for VM-deltakelse også de neste årene for Zuccarello.

– Hvis sjansen kommer og jeg er skadefri, så har jeg lyst til å spille. Men man blir eldre og kroppen trenger mer restitusjon enn man gjorde før. Når man er skadet, er det ikke noe vits at man drar og spiller på 50 prosent, når noen andre kan gi 100 prosent. Det er ikke fair for noen. Hvis sjansen byr seg og jeg er hundre prosent frisk, så har jeg lyst, sier han.