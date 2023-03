Svarer Follestad: – Det synes jeg blir urettferdig

Den tidligere hockeyspilleren og nå profilerte eksperten, har gjennom sesongen pekt på Vålerenga som den klubben som har det største presset på seg.

«Tidenes dyreste lag» har han sagt flere ganger. De tørster etter gull, og eksperten mener alt annet enn finale vil være fiasko. Ingen har større fallhøyde, mener han.

Også den sportslige ansvarlige, Anders Myrvold, har blitt løftet frem i lyset av Follestad. «Han har lagt hodet på hoggestabben», uttalte eksperten før sluttspillet.

«Jeg tror vi ikke skal være så breiale før den sesongen her,» sa Vålerenga-profil Jørgen Karterud før sesongen.

Den ydmyke tilnærmingen har de til dels fortsatt med, og de mørkeblå har tatt imot de store ordene fra TV 2s ekspert med stillhet.

Nå svarer de eksperten.

UENIG: Vålerenga-treneren smiler av TV 2s ekspert sine uttalelser, men han er ikke enig med han. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Blir litt urettferdig

De mørkeblå sin svenske hovedtrener, Fredrik Andersson, er uenig med TV 2s ekspert.

– Jeg synes ikke det er sånn. Vi har et bra lag, men om man ikke bare ser på hva budsjettene ligger på så vil jeg tro at lagene til Storhamar og Oilers er minst like dyre, sier treneren og fortsetter:

– Vi skal være med å krige om gullet, men å holde oss som så stor favoritt synes jeg blir litt urettferdig mot guttene. Men vi skal klare å bære det favorittstempelet. Vi har et mål, og det er å vinne fire kamper mot Storhamar nå, først og fremst.

– Hva tenker du om at han legger det presset på dere?

– Jeg vet ikke hvorfor han gjør det. Det er eksperter. Jeg vet om mange eksperter i Sverige også som vil synes litt ekstra og skape overskrifter for seg selv. Det er kanskje det han vil gjøre ved å legge presset på oss. Vi legger ikke så stor vekt på det. Vi vet hva vi kan prestere ute på isen og vi skal gjøre vårt beste i hver kamp fremover, svarer han.

ØNSKER PRESS: Vålerenga-spiller Jørgen Karterud er vant til å spille under press, og mener at det er noe du skal gjøre i Vålerenga. Foto: Beate Oma Dahle / TV 2

– Vi skal vinne

Heller ikke Vålerenga-spillerne Jørgen Karterud og Tobias Lindström bryr seg nevneverdig om hva som skrives og sies om forventningene til laget.

– Follestad er jo alltid ekspert han. Det er jo en fiasko om vi ikke vinner. Vi spiller ikke for sølv og bronse, vi skal vinne. Nå synes jeg vi har et knallbra lag også. Men så er det jo tre andre lag som også vil føle det som en fiasko om de ikke vinner, sier Karterud.

Vålerenga-spilleren har virkelig funnet formen til sluttspillet. Karterud spiller med gullhjelmen, og mener det er på sin plass at laget har press på seg før semifinalen.

– Jeg føler at det er press på alle de fire lagene i semifinalen. Det er alltid et press når man spiller i Vålerenga, det får man se positivt på. Folk vil at vi skal vinne og være med å kjempe i toppen hvert år, sier han.

Lindström mener i likhet med lagkameraten at det er press på flere klubber.

TROR PÅ GULL: Tobias Lindström med gullhjelmen tidligere denne sesongen. Svensken tror Vålerenga endelig kan hente hjem kongepokalen. Foto: Rodrigo Freitas

– Det får han stå for. Vi har en god tropp her og har gode sjanser til å gjøre det bra, men de tre andre lagene har også sterke tropper. Jeg tror at det kommer til å bli jevnt mellom de fleste, sier han om ekspertenes uttalelser.

– Hva tenker du om at han legger det presset på dere?

– Det spiller ingen rolle for oss. I starten tippet de oss på syvende-åttende plass. Vi tenker på det vi skal gjøre på isen. Vi skal selvfølgelig forsøke å innfri forventningene hans. Det tror jeg på at vi kan gjøre også.