Supporterleder fortviler: – Det er galskap

– Det gikk mange tanker gjennom hodet i går da jeg la meg, sier Roger Oppsalhagen, leder i supporterklubben til Lillehammer ishockeyklubb, Patriotene.

Lokalavisen GD, publiserte mandag en artikkel hvor klubbens styreleder uttalte seg om den økonomiske situasjonen til klubben.

I 2019 presenterte klubben et underskudd på nærmere to millioner kroner. Etter møter med Norges Ishockeyforbund, unngikk klubben degradering eller andre sterke sanksjoner, men det ble bestemt at de måtte holde seg innenfor en handlingsplan de neste tre årene.

Styrelederen er åpen overfor avisen om at de er i tvil om klubben vil klare å holde seg innenfor handlingsplanen.

Antallet supportere på arrangementet Hockey Classic 19. november kan ifølge styrelederen bli avgjørende for om klubben klarer å oppfylle de kravene som er satt til klubbens økonomi.

– Da jeg leste det i går, gikk jeg litt i kjelleren, sier supporterlederen til TV 2.

– Galskap

Det at klubben har budsjettert med et betydelig overskudd på Hockey Classic, og nå ser ut til å være avhengige av at et visst antall tilskuere møter opp og legger igjen kroner i kassa for å komme komme i mål økonomisk, rister han på hodet av.

– Det er galskap. Det skulle vært budsjettert med å gå i null. Du skal ikke være avhengig av overskudd på et enkeltarrangement for å berge årsbudsjettet, sier Oppsalhagen.

MÅ MØTE OPP: Lillehammer-supportere på tribunen under Hockey Classic i 2018. Nå er klubben avhengig av godt oppmøte under årets arrangement. Foto: Geir Olsen

Supporteren synes det er tungt å tenke på at klubben har brukt flere år på å bygge seg opp og likevel kan ende med å ikke klare handlingsplanen. Han tror at de nå må smøre seg med tålmodighet i flere år.

– Det er noe vi har blitt vant til. Jeg mener at det må gå an å gjøre ting på andre måter. Dette har vi prøvd så mange ganger, sier han.

Klubben har innkalt til medlemsmøte 31. oktober. Der skal både den sportslige og økonomiske situasjonen diskuteres.

Supporterlederen forventer at det kan bli høy temperatur, men han håper at folk holder seg saklige.

– Hva håper du å få ut av møtet?

– Der forventer jeg å få svar på hvor pengene blir av, svarer han.

– Hvordan opplever du at stemningen er rundt klubben nå?

– Det er litt delt. Vi bygger opp en supporterklubb som har vært litt nede i to år. Rundt oss er det veldig positivt. Ser vi mot klubben så er det ikke fullt så positivt. Folk skjønner ikke helt hva de driver med. Det er en medlemsklubb og de lover at de skal være åpne, men så er det stille som i graven. Du får ikke høre noe før du får en nyhet som i går i fanget, svarer Oppsalhagen.

SPENT: Lillehammers daglige leder er optimist og tror klubben vil klare å holde seg innenfor handlingsplanen. Han er spent på hvor mange tilskuere som kommer på årets Hockey Classic. Foto: Geir Olsen

Optimist

Klubbens daglige leder, Atle Svensrud, vet at klubben plikter å informere medlemmer om situasjonen i klubben. Det skal de gjøre på møtet førstkommende mandag.

Han opplever situasjonen langt nede på tabellen og med økonomiske utfordringer, som frustrerende.

– Jeg opplever at det er et press, fordi vi ikke har levert sånn vi hadde håpet på sportslig. Det har sammenheng med at vi har vært ekstremt utsatt for skader. Det påvirker oss selvsagt, som det gjør med andre klubber, sier han.

Svensrud erkjenner at det er utfordrende å få folk til å komme på kamper.

– Vi har alltid et mål om å klare handlingsplanen. Vi må jobbe hardt for å få til det. Det er utfordrende, sier han.

Den daglige lederen er åpen om at det blir viktig å lykkes med Hockey Classic. Han opplever det ikke som et unødvendig sjansespill å budsjettere med et betydelig overskudd der.

POPULÆRT: Håkons hall har på det meste vært fylt med over 10.000 tilskuere på Hockey Classic. Foto: Geir Olsen

– Det sier seg selv med et så stort arrangement. Det er en viktig del. Helt siden vi startet med det så har det vært en viktig del. Vi har full tro på å lykkes med det igjen, sier Svensrud.

Han har forståelse for at supportere ikke er fornøyd med klubbens situasjon og hvordan de har prestert på isen.

– Dette er toppidrett. Vi vil alltid vinne. Det er frustrerende når vi ikke gjør det. Jeg skjønner at supportere ønsker nye spillere, men økonomi er viktigst. Nå som vi har vært så skadeplaget, vil ikke det å hente en spiller forandre så mye på det. Det er selvsagt mer gøy å vinne, og det er alltid vår ambisjon, sier Svensrud.