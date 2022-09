Superveteranen senket Vålerenga

Frisk Asker - Vålerenga 6-3

Vi kunne knapt fått en bedre ramme for en åpningskamp. Et lokaloppgjør i ligaens nyeste arena, mellom to lag som begge har ambisjoner om løfte pokalen til våren.

For ikke å glemme han «alle» har snakket om: Alexander Bonsaksen. Den mørkeblå hockeygiganten som i sommer kom hjem og vraket moderklubben. Nå i oransje og svart i sin nye hjemmearena, selvsagt mot Vålerenga.

NY HJEMMEBANE: Alexander Bonsaksen gikk seirende ut av duellen med moderklubben. Foto: Beate Oma Dahle

Et nesten fullsatt Varner Arena fikk servert akkurat den godbiten de hadde ventet på. Selv om bortelagets supportere ikke fikk med seg poeng og godfølelse hjem, var det ingen som kunne si noe på underholdningen.

En forrykende første periode hvor Martin Røymark stilnet hjemmepublikum, før Frisk Asker snudde kampen med blant annet en nydelig Bonsaksen-målgivende, la grunnlaget for en spennende og intens kamp.

VIKTIG: Anders Bastiansen ble kåret til kampens beste spiller. Foto: Beate Oma Dahle

– Da fokuset var på gamle og nye helter, var det den eldste som satte inn de to målene som virkelig avgjorde denne kampen, sier TV 2s kommentator Espen Ween.

STEMNING: Frisk Asker-publikummet fikk den kvelden de håpet på. Foto: Beate Oma Dahle

– Jævlig kult!

– Det er første kamp og mye publikum. Det er jævlig kult! Sier tomålsscorer Anton Holm til TV 2 etter kampslutt.

– Han leverer veldig bra. Den andre scoringen, da han kommer rundt Solberg og sender pucken knallhardt opp i krysset, sier TV 2s hockeyekspert Jesper Hoel.

Også Bonsaksen var godt fornøyd etter kampslutt.

– I dag er vi best. Det er deilig, sier han.

– Hvordan vil du oppsummere kampen?

– Jeg synes ikke vi kommer helt opp i første periode. Jeg glipper på Røymark på det første målet. Det blir noen litt enkle mål. Så rir vi det av og er effektive når vi får store sjanser. Det er veldig bra, svarer han.

PÅ PLASS: Mats Zuccarello gjestet Varner Arena til gamleklubbens åpningskamp. Foto: Beate Oma Dahle

Fire mål på 12 minutter

Norges største ishockeystjerne, Mats Zuccarello, var på plass i Varner Arena. Han droppet pucken til den første kampen i Fjordkraft-ligaen 2022/23.

Etter drøyt tre minutter spilt ble Håkon Løken Pedersen førstemann i utvisningsboksen denne sesongen. Han fikk to minutter for holding. Vålerenga klarte ikke å utnytte at de var en mann mer på isen de neste par minuttene.

1-0: Martin Røymark ble første målscorer i Fjordkraft-ligaen 2022/23 Foto: Beate Oma Dahle

Så stilnet Martin Røymark hjemmepublikum og jublet foran egne supportere. Jørgen Karterud fant kameraten, som banket til og sendte pucken i nettmaskene bak Nicklas Dahlberg.

Publikum hadde knapt rukket å sette seg før de ble vitne til at et kaos foran Vålerenga-målet endte med utligning. Anton Holm sendte pucken via Daniel Sørvik og i mål.

Mats Frøshaug og Magnus Brekke Henriksen banket løs på hverandre minutter senere og ble begge belønnet med to minutter utvisning.

I perioden 4 mot 4 lobbet Bonsaksen på elegant vis pucken frem til Bobby MacIntyre, og canadieren sitt nedtak og skudd var ikke dårligere. 2-1! Se scoringen her:

Med Frisk Asker-spiller Thomas Valkvæ Olsen i utvisningsboksen, grep Vålerenga muligheten. Bortelaget vant droppen og sekunder senere lå pucken i Frisk Asker-målet. Nysigneringen Mark Auk markerte seg med scoring i sin debut.

Lagene fortsatte å jage mål og de siste minuttene av perioden var også intense, men det ble ikke flere mål. En forrykende første periode endte 2-2.

Eldstemann scoret

Lagene var jevngode de første minuttene av midtperioden. Keeperne tok de skuddene som kom, uten å måtte ut i full strekk.

16 år gamle Stian Solberg fikk etter fem minutter spilt to minutter utvisning for tripping.

Vålerenga og deres keeper, Tobias Breivold, sto imot i undertall og lagene var fortsatt like langt da Vålerenga ble fulltallig.

3-2: Anders Bastiansen lar ikke alderen stoppe han fra å score mål på toppnivå i Norge. Foto: Beate Oma Dahle

10. 37 var spilt av perioden da isens eldstemann sendte hjemmelaget i føringen. Magnus Geheb stjal pucken fra Auk bak mål, og ga Anders Bastiansen en gavepakke. Fra perfekt posisjon foran mål var 41-åringen sikker.

Et par minutter senere ble Stian Solberg taklet i isen. Dommerne tok seg god tid til å vurdere situasjonen og endte med å gi Sondre Bolling Vaaler fem minutter utvisning for albuetakling.

Hjemmelaget forsvarte seg godt og holdt på ledelsen de fem minuttene i undertall.

Felix Girard fikk en kjempesjanse til å øke ledelsen, men alene med keeper rotet han det til.

Frisk Asker gikk til pause i ledelsen.

INTENST: Frisk Asker-spillerne forsvarer sitt mål og sin keeper. Foto: Beate Oma Dahle

Bastiansen doblet ledelsen

2. 02 var spilt av den tredje perioden da Anders Bastiansen igjen var sist på en puck som krysset mållinja. 41-åringen stjal først pucken før han sendte den ut og fikk den tilbake foran foran mål fra MacIntyre. Det første forsøket ble sendt i retur, før han fikk vippet pucken over linja:

Valkvæ Olsen fikk en kjempesjanse til å langt på vei spikre igjen kista, men Breivold reddet forsøket fra kloss hold.

Dahlberg ble satt på prøve noen ganger de neste minuttene, men den skadeplagede målvakten sto støtt.

Anton Holm økte ledelsen da han på imponerende vis rundet en motspiller og sendte pucken over skulderen til Breivold og opp i nettaket. 5-2!

David Morley ville og være med på festen. Den teknisk gode 32-åringen fintet seg forbi og fikk avsluttet, men forsøket ble stoppet.

Med 03:06 igjen av kampen fikk Esbjørn Fogstad Vold to minutter utvisning for tripping.

Vålerenga utnyttet overtallet med å sende pucken i mål. Tobias Lindström tente håpet for de tilreisende mørkeblå.

Bortelaget tok ut målvakten i sluttminuttene. Geheb fikk en enkel jobb med å avgjøre kampen og tegne seg på scoringslisten. En god kamp av 24-åringen.

Det endte 6-3.