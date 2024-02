Supertalentet svarer på ryktene: – Har ikke skrevet under

Michael Brandsegg-Nygård nekter for at han har tatt en avgjørelse om fremtiden.

Han jaktes av samtlige toppklubber i Sverige og kan til sommeren bli historisk.



Onsdag ettermiddag kunne svenske Expressen erfare at det norske supertalentet skal ha tatt en avgjørelse for hvor han spiller neste sesong.

Ifølge avisen skal 18-åringen ha bestemt seg for å skrive under for SHL-klubben Skellefteå.

Det avkrefter Brandsegg-Nygård til TV 2. Han hevder at avgjørelsen fortsatt ikke er tatt for hvilken klubb han velger.

Samtidig bekrefter han samtaler med den svenske storklubben.

– Jeg har ikke skrevet under på noe, men jeg har snakket med de, sier han til TV 2 om interessen fra Skellefteå.



Slik TV 2 forstår det skal flere klubber ha vært reelle kandidater for nordmannen. Storklubben Frölunda HC skal ha blitt vurdert.

Det samme har Malmö, hvor lagkamerat Petter Vesterheim er på vei.

Til sommeren er Brandsegg-Nygård ventet å kunne bli første nordmann til å bli valgt i første runde i NHL-draften.

Da TV 2 møtte han i Mora i høst, dempet han ikke forventningspresset.

– Nå har jeg skrudd hodet til at jeg skal gå i første runde. Da vil jeg så klart bli veldig skuffet om det ikke skjer noe, svarer Brandsegg-Nygård.

– Om det ikke blir første runde, men du blir draftet så er det vel greit likevel?

– For meg er ikke det greit. Det skal være første runde, svarte talentet den gangen.

Siden har han levert på isen, og er fortsatt jevnlig på nord-amerikanske eksperter sine lister over spillere de tror velges i første runde i sommerens draft.