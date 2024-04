Supertalentet forlater Vålerenga

STO FREM: Stian Solberg under jubelscenene i Vålerenga-garderoben etter den historiske seieren fredag kveld. Foto: Carina Johansen

Vålerengas stortalent Stian Solberg (18) bekrefter at han har tatt en avgjørelse om fremtiden. Nå hylles han av TV 2s ekspert.

Han er bare 18 år, men Stian Solberg har allerede blitt snakket om i flere år som et talent utenom det vanlige.

Fredag viste han hvorfor. For da Vålerengas finalehåp nok en gang så ut til å knuses, og behovet for noe ekstraordinært var åpenbart, var det deres egen juvel som tok ansvar.

Solberg viste ro, eleganse og kroppsbeherskelse få forunt da han fra egen halvdel tok pucken og gikk hele veien til Stavanger Oilers-målet. Der fant han rom mellom målvakt og stolpen, og tente håpet for laget han elsker.

– Jeg fikk pucken og så det var litt åpen is der. Jeg var litt heldig med hvordan den spratt der, og så la jeg den på mål. Litt heldig, litt skills. Det var deilig, sa Solberg til TV 2.



Tolv minutter senere var kampen snudd. Solberg prikket inn sin andre scoring. Etter kampslutt jublet Vålerenga vilt for å ha sikret sin drømmefinale mot Storhamar, og Solberg ble hyllet som kampens store spiller.

– Det han leverte i går var helt vilt! Det er ekstremt kult å se hvordan en 18-åring tar isen på den måten og hvordan han opptrer i en så betydningsfull kamp. Veldig imponerende, sier TV 2s hockeyekspert Jan André Aasland.

Se talentets fenomenale scoring:

Forlater Vålerenga

Spekulasjonene om Solbergs fremtid har pågått helt siden han tok steget opp på A-laget.

I 2022 var han på besøk hos den svenske storklubben Färjestad. Flere av toppklubbene i Sverige var svært interesserte i nordmannen, men Solberg vraket tilbudene og ble værende i Vålerenga nok en sesong.

Etter storkampen fredag, hvor han ble banens store spiller, bekreftet Solberg til TV 2 at han har bestemt seg for hvor han vil spille neste sesong. Men talentet ønsket ikke å si hvor og heller ikke noe om avgjørelsen som er tatt.

BANENS BESTE: Stian Solberg og lagkamerat Sander Thoresen i garderoben etter den historiske seieren i Stavanger. Solberg var banens beste spiller. Foto: Carina Johansen

TV 2 kan erfare at 18-åringen er inne i sine sister uker som Vålerenga-spiller for denne gang.

De svenske storklubbene Färjestad og Frölunda har vært lengst fremme i jakten på Solberg. Valget skal ha falt på Färjestad.



Det betyr ikke nødvendigvis at han spiller for storklubben neste sesong. Solberg er høyaktuell til å bli draftet i en av de første rundene av sommerens NHL-draft. Klubben som da eventuelt skulle finne på å velge Solberg, kan ha andre planer for hans fremtid.

– Vålerengas kanskje beste



– Jeg mener at Solberg har vært Vålerengas kanskje beste enkeltspiller i hele sluttspillet. Ikke bare på grunn av at han scorer to mål i går, men på det han har levert totalt sett, sier Aasland.

Eksperten lot seg naturligvis begeistre av måten Solberg tente håpet for gjestene, med sin redusering.

– Det er en helt enorm enkeltmannsprestasjon. Det er ikke veldig ofte vi ser sånne scoringer. Han seg forbi alle og klarer å sette den fra skrått hold. En veldig god prestasjon, sier eksperten.



Han har naturligvis fått med seg spekulasjonene de siste årene om Solbergs klubbvalg, og eksperten ser det som naturlig at han nå tar steget videre.

– Etter det han har levert, skulle det egentlig bare mangle at han skal videre. Han har gjort riktige valg. Det at han før sesongen valgte å bli i Vålerenga, har vært riktig for han. Solberg har hatt en kjempeutvikling. Når du leverer sånne prestasjoner, er det helt riktig å prøve å ta steget videre.



– Hvor mange norske 18-åringer har du sett som har vært bedre enn Solberg?



– Jeg tror ikke vi har sett så mange 18-åringer som har blitt værende i Norge, som har vært bedre. Michael Brandsegg Nygård fikk vi ikke oppleve i den norske ligaen.



– Måten Solberg beveger seg på og eier isen er ganske unikt. Han vinner nesten hver duell og har en voksen spillemåte, svarer Aasland.