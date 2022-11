Supertalentet (16) avslører tilbud fra flere utenlandske klubber

Utenlandske klubber jakter signaturen til det norske stortalentet Stian Solberg. Til TV 2 avslører han at han fått tilbud fra flere klubber. En klausul gjør at han kan forlate Vålerenga.

Vålerenga-juvelen trente i sommer med noen av verdens største talenter, og han ble i forrige måned tatt ut på landslaget.

Flere av verdens beste klubber har for lengst begynt å følge med på 16-åringen.

Nå viser det seg at Solberg kan være inne i sin siste sesong i norsk ishockey.

Värmlands Folkblad kunne torsdag erfare at nordmannen har vært på besøk hos den svenske storklubben Färjestad BK i Karlstad.

Til TV 2 bekrefter Solberg at han har vært i Karlstad denne uken for å besøke klubben.

Fått flere tilbud

– Jeg var der i går. De inviterte meg dit, sier han.

– Hvordan var det?

– Det var gøy! Jeg så kamp, pratet med agenten min og litt forskjellig, svarer 16-åringen.

– Har du fått et tilbud fra Färjestad?

– Det har jeg.

KAN DRA: Stian Solberg har kontrakt med Vålerenga ut neste sesong, men han har fått tilbud fra andre klubber og kan ende med å dra. Foto: Annika Byrde

Den svenske storklubben ønsker at Solberg skal signere en kontrakt som gjør han til Färjestad-spiller fra neste sesong.

– Tror du at du signerer kontrakten?

– Det vet jeg ikke ennå. Vi får bare vente og se, svarer han.

– Har du fått tilbud fra flere svenske klubber?

– Ja, fra et par andre klubber i Sverige.

Solberg understreker samtidig at han trives godt i Vålerenga.

– Jeg synes at det er veldig kult å få tilbud fra de svenske storklubbene, men jeg er foreløpig ikke på jakt etter ny klubb, sier han.

Talentet har kontrakt med hovedstadsklubben ut neste sesong.

Klausul gjør det mulig

Anders Myrvold, leder i klubbens sportslige utvalg, mener talentet har mye å tenke gjennom før han tar en avgjørelse for veien videre.

– Han har mulighet til å dra hvor han vil, selv om han har kontrakt med oss. For Stian sin del er det ekstremt viktig å avgjøre hvor han kan utvikle seg best mulig. Det kan være SHL om han er god nok til å spille, sier han.

KAN DRA: Stian Solberg har en klausul i sin kontrakt som gjør det mulig å forlate Vålerenga. Foto: Annika Byrde

– Hva mener du med at han har mulighet til å dra hvor han vil?

– Det finnes en klausul i kontrakten. Det er åpenbart i den alderen. Vi vil ikke være noe hinder for større klubber. Den klausulen sier at han har mulighet til å gå om han får tilbud fra et høyere nivå enn norsk liga. Sånn må det være, svarer Myrvold.

Han mener at talentet må se nærmere på om han tror at kan få en stor nok rolle i et SHL-lag til at han får spille på sin måte og får nok spilletid.

– Så det er ikke uaktuelt at han spiller i Sverige neste sesong?

– Det er ingenting som er uaktuelt, men det blir mye spekulasjoner. Han må fokusere på å komme seg tilbake i spill og få trent skikkelig, svarer han.

– Hva tenker du om at svenske klubber er interessert i ham?

– Det er fantastisk at vi har en så populær Vålerenga-gutt. At det vises interesse er bare positivt, svarer Myrvold.

Langtidsskadet

Solberg var i utgangspunktet tatt ut til landslagssamlingen i Trondheim forrige uke, men han måtte melde forfall.

Talentet har de siste ukene slitt med ryggen.

Det gjør han fortsatt. Når Vålerenga tar imot Stjernen torsdag kveld blir det uten han.

– Jeg er skadet i ryggen. Sånn jeg har forstått det så er det er et bein i ryggen som er irritert og som trenger hvile. Det kan ta veldig lang tid. Etter det jeg nå har hørt, så kan jeg ikke begynne å trene på is før om fire uker, sier han.