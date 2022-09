Supertalent (16) forbløffet med herlig solomål

Grüner-Vålerenga 0-7

Omtrent åtte minutter var spilt da den 16 år gamle Vålerenga-juvelen mottok pucken nesten ved eget mål.

Han suste forbi motspiller etter motspiller, før han på lekkert vis satte pucken over keeper.

Det var 16-åringens første scoring i Fjordkraft-ligaen.

I TV 2s studio ble han applaudert av tidligere Vålerenga-profiler.

– Det er så deilig. Med de ventefintene, han er så bra på skøyter ... han drar av nesten fem mann, sa en begeistret Erik Follestad.

– Og den avslutningen, fulgte ekspertkollega Jesper Hoel opp.

Etter kampen hyller duoen unggutten.

– Han har imponert stort denne sesongen, roser Hoel.

Det norske landslaget står overfor et generasjonsskifte. Follestad mener at man kan vurdere å ta Solberg med allerede til våren for å la ham kjenne på nivået.

– Om han er god nok til å spille seniorhockey i VM og hele den biten – sannsynligvis ikke, fordi han er for lett. Men å ta ham med som læregutt ... han er kanskje det nye stjerneskuddet i norsk hockey, og er på blokken til alle lagene borti statene. Man kan prøve å løfte ham enda mer frem, sånn som Slovakia gjorde med Slafkovsky i OL, foreslår Follestad.

Den talentfulle backen fikk debuten for Vålerenga forrige sesong. Allerede er han tiltenkt en fast plass på laget.

Trener Fredrik Andersson har stor tro på Solberg.

– Han kan definitivt nå NHL. Jeg har jobbet som speider og sett mye ungdomshockey. Med det han har vist de siste ukene, så ligger han i fremkant for sin aldersgruppe. Han kan bli veldig bra. Om vi spiller hans kort rett og han er villig til å satse det som trengs, både på og utenfor banen, så har han en stor sjanse til å bli NHL-spiller, sa Andersson til TV 2 tidligere denne uken.

Seieren er Vålerengas tredje på rappen.