Suksesstreneren: – Har vært trykk og misnøye

– Skal jeg være ærlig, er vi ikke helt fornøyde med hvordan det har gått. Samtidig er vi ikke misfornøyde, sier Dan Tangnes.

Nordmannen er på fjelltur i Sveits, ved skatteparadiset han bor i, Zug.

Her lufter han hodet i kraftig vind, dager før en av hans viktigste kamper på lang tid.

45-åringen med heltestatus i byen, har denne sesongen fått kjenne på motgang, og påfølgende misnøye.

Lørdag kan laget sikre seg videre mulighet til å ta nok en tittel. Det kan også ende med en svært skuffende exit.

– Jeg håper spillerne gleder seg og ser det som en enorm mulighet, sier han.

MOTGANG: Dan Tangnes har det siste året hatt mye å stri med som Zug-trener. Foto: Mathias Bergeld / BILDBYRÅN

Dramatisk skade

– Vi har hatt enormt mange skader denne sesongen. Det har vært en ganske spesiell sesong. En spiller brakk nakken, så ballet det på seg, sier Tangnes.

Han sikter til Brian O'Neill. 9 desember kolliderte veteranen med en lagkamerat og skadet seg stygt.

Amerikaneren, som har en fortid i NHL, er på bedringens vei og ventes å med tiden kunne gjøre comeback på isen.

– Flere av de store stjernene har vært ute. Det har vært litt uflaks. Men det er en del av gamet.

– Det er ikke noe moro. På slutten av seriespillet var fem av backene våres skadet, kanskje de fem som spiller mest. Så kan vi klage og sutre over skader, men samtidig må vi være litt realistiske. Når 8-9 av de som normalt bærer laget er ute, skal det ha litt konsekvenser, sier Tangnes.

Misfornøyde supportere

Laget tapte åtte kamper på rad i slutten av seriespillet og endte på en fjerdeplass i ligaen.

Tapsrekken førte til misnøye i byen.

– Klart det blir det. Når du har fremgang og vinner titler blir det økte forventinger fra publikum, media og hele pakka. Det har vært trykk og misnøye.

– Folk er vant til å vinne stort sett hver kamp. Da er ikke folk fornøyde når det går dårlig. Kanskje har det vært en bra måte for oss å holde beina på jorda, bra for ydmykheten, sier hovedtreneren.

TØFF SITUASJON: EV Zug på vei ut på isen under seriespillets tøffeste periode, i februar. Foto: Andy Mueller / BILDBYRÅN

Tangnes er til tross for sviktende resultater mot slutten av sesongen, på mange måter fornøyd med måten laget har stått i den krevende situasjonen.

– Vi har sett at andre lag i en sånn posisjon har slitt betydelig mer enn vi gjorde. Men når folk får smaken på titler, forventer alle det. Men det er noe annet å forvente det, enn å ta det for gitt. Det er den balansen jeg prøver å få frem til media og folk her. Vi har ting som vi ikke helt kan kontrollere, så gjør vi det beste vi kan av den situasjonen.

Lørdag skal laget ut i en syvende og avgjørende kvartfinale i sluttspillet mot SC Bern. Vinneren tar seg videre. For taperlaget er sesongen over.

– Det er jo dette gutta har gjort siden de vokste opp. Jeg vet ikke hvor mange syvende kamper de har spilt på løkka. Det er de kampene her du søker og håper å få oppleve. Jeg håper de gleder seg. Nå har vi mulighet til å ta det på hjemmebane, sier Tangnes.

NHL-samtaler

Trenerens suksess med Zug de siste årene, har naturligvis før til interesse fra andre klubber.

Da det norske landslaget for et par år siden var på utkikk etter en ny landslagstrener, var daværende TV 2-ekspert Jesper Hoel klar på at Tangnes burde toppe ønskelisten.

Senere avslørte Tangnes til TV 2 at han hadde snakket med sportssjefen i Norges Ishockeyforbund, men at han på det punktet ikke var interessert i jobben.

Nå avslører Tangnes, som nordmannen Kim Brandvold gjorde i februar, at han har vært i samtaler med NHL-klubber.

I motsetning til med Brandvold har det foreløpig ikke ført til noe konkret tilbud.

– Jeg prater med klubber og representanter, men det har ikke vært noe kontraktsforslag på bordet. Det er ikke noe konkret å ta stilling til, men jeg prater med noen innimellom og skaper kontakter der borte, sier Tangnes til TV 2.