Stortalentet vraket storklubben: – Fikk et bedre tilbud

KOMMER HJEM: Martin Johnsen skal ha skrevet under på en kontrakt som gjør han til Storhamar-spiller. Foto: Privat

Lokalavisen Hamar Arbeiderblad kunne onsdag ettermiddag erfare at hockeybyens største talent er på vei hjem og har signert en avtale med Storhamar.

Martin Johnsen ønsker ikke å bekrefte hva HA erfarer. Det gjør heller ikke klubben, men 19-åringen bekrefter at han har vraket tilbudet fra den svenske storklubben Färjestad om å fortsette i klubbens junioravdeling og være en av de unge spillerne som skal få sjansen på A-laget.

TV 2 snakket med Johnsen senere denne ettermiddagen. Da ville han heller ikke bekrefte at han vender hjem, men han kommenterte valget sitt om å vrake den svenske klubben.

– Jeg fikk et bedre tilbud et annet sted, sier Johnsen uten å ville si mer om det tilbudet.

TV 2 sitter på samme informasjon som lokalavisen. Johnsen blir Storhamar-spiller.

FIKK SJANSEN: Martin Johnsen før en CHL-kamp med Färjestad. Nordmannen fikk flere kamper for det A-laget til storklubben. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

– Kommer til å skje

Selv om han ikke ønsker å si noe om hvor han skal spille fremover, legger han ikke skjul på at han en dag ønsker seg hjem.

– Det kommer til å skje en gang uansett. Det er jo der jeg kommer fra, sier han.

Det var til TV 2 han denne våren bekreftet at han hadde fått muligheten til å fortsette i Sverige.

Da var han usikker på om han ønsket å skrive under. Den gang hadde HA erfart at Storhamar ville hente han hjem. Heller ikke da lukket Johnsen døren for den muligheten.

– Han har hatt en tøff sesong der han har vært plaget med skader, men han er en talentfull spiller og har gjort det bra på vårt juniorlag. Det er fortsatt noen steg igjen til han er en fullverdig seniorspiller, sa nåværende sportssjef i Färjestad, Rickard Wallin den gangen.

HJEMME: Martin Johnsen er for tiden hjemme på Hamar. Det norske stortalentet har nærmest vokst opp i gangene i CC Amfi og nå tyder alt på han ikler seg gult og blått til høsten. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

Håpet han skulle bli

TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik skulle helst sett at talentet ble værende litt lengre i Sverige.

– Jeg hadde håpet at han fortsatte der og ga det en sesong til for å forsøke å etablere seg på A-laget. Samtidig har det vært noen tøffe sesonger med sykdom og skader, så man kan jo forstå at han søker trygge omgivelser. Han er ung og har alle muligheter til å forsøke seg ute igjen senere, sier han.

Johnsen røk flere leddbånd i desember og fikk avsluttet sesongen i Sverige på den måten han ønsket.