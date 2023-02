Stortalentet er ønsket med videre – avviser ikke Norge-retur

UTGÅENDE KONTRAKT: Martin Johnsen sin kontrakt går ut til sommeren. Nå vurderer han mulighetene for neste sesong. Foto: Privat

– Jeg begynner å bli drittlei, sa Johnsen til TV 2 i desember.

Da kom han humpende bort på krykker, og hadde fått konstatert at han kom til å være skadet i mange uker.

Utfordringene har vært mange. Johnsen, som på et punkt var talentet vi kanskje forventet aller mest av, har møtt mye motgang.

Til tross for det er han fortsatt blant våre største talenter. Den svenske storklubben vil heller ikke gi slipp på den norske juvelen.

Hjemme i Norge ser også moderklubben sin sjanse til å sikre seg Johnsen og gi han den muligheten på seniornivå han aldri fikk.

– Det kan være aktuelt, sier Johnsen.

– Vil at jeg skal skrive under

18-åringen var i godt humør da TV 2 ringte. Krykkene har han lagt fra seg og han er tilbake i Karlstad, etter flere uker på Hamar.

Han har begynt å sykle litt og trene seg opp til å kunne gå på is igjen. Går alt etter planen knyter han på seg skøytene om tre uker.

– Det har vært ganske tungt, men jeg føler at jeg har taklet det bra. Jeg har fått trent veldig godt og heller forbedret det fysiske, sier Johnsen.

UTGÅENDE KONTRAKT: Martin Johnsen under en kamp med A-laget til Färjestad. Ved sesongslutt går kontrakten med den svenske klubben ut. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

Det er kun måneder igjen av kontrakten med Färjestad. Nå bekrefter hamarsingen at han er ønsket med videre i Sverige.

– De vil at jeg skal skrive under for ett nytt år. Jeg vet ikke helt ennå. Jeg må snakke litt med agent og de hjemme, så får vi vente og se til sesongen er ferdig, sier han.

Johnsen har ikke fått tilbud fra andre svenske klubber, men har så smått hørt om noe interesse.

HA har tidligere erfart at det på Hamar skal ha vært snakk om en overgang til sommeren for talentet.

Johnsen lukker ikke døren for en mulig Storhamar-overgang når kontrakten i Sverige går ut.

– Det er ikke noe jeg har bestemt meg for ennå. Det er aktuelt, men ingenting er avklart ennå, sier han.

Ingen andre norske klubber har tatt kontakt. Det er også svært lite sannsynlig at 18-åringen som er en stor Storhamar-supporter og på mange måter vokste opp i garderoben til Hamar-laget, skal kunne tenke seg å dra til en annen norsk klubb.

VIL BEHOLDE TALENTET: Sportssjef i Färjestad, Rickard Wallin, håper de får muligheten til å utvikle Martin Johnsen til å bli en fast A-lagsspiller. Foto: Fredrik Karlsson / BILDBYRÅN

– Noen steg igjen

Klubblegende i den svenske storklubben, tidligere NHL-spiller og nåværende sportssjef i Färjestad, Rickard Wallin, har sansen for det norske talentet, men mener Johnsen fortsatt har en del å jobbe med.

– Han har hatt en tøff sesong der han har vært plaget med skader, men han er en talentfull spiller og har gjort det bra på vårt juniorlag. Det er fortsatt noen steg igjen til han er en fullverdig seniorspiller, sier Wallin.

Svensken vil at Johnsen blir værende i Karlstad for å utvikle seg videre.

– Spillemessig og teknisk har han mange ferdigheter som er attraktive for oss. Han har litt å jobbe med på det fysiske før han er en ordentlig seniorspiller. Nå som han er skadet er det vanskelig å si hvor langt unna han er en plass i A-laget, men vi skal hjelpe han på veien, sier Wallin.