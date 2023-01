Storklubben gir Sander (18) sjansen: – Vi kom med samme drøm

De flyttet samtidig, er del av et svært talentfullt norsk årskull og kjemper begge for en plass i den samme storklubben.

Nå er 18-åringene nærmere enn noen gang, og tirsdag kveld kan en drøm gå i oppfyllelse for en av dem.

– Vi kom med samme drøm. Han er en spiller du absolutt vil ha med deg når du skal ut i kamp. At han får muligheten synes jeg er velfortjent og det er noe jeg unner ham, sier Sebastian Hagen Aarsund om kameraten.

Mandag fikk Sander Wold beskjeden han har ventet på. 18-åringen som har tiltrukket seg interesse fra NHL-klubber, hentes opp på storklubbens A-lag og kan få sjansen i en viktig hjemmekamp.

– Blir stolt

– Det er utrolig kult! Helt siden jeg kom til akademiet her for tre år siden har jeg jobbet for det her. Å være en av veldig få som får sjansen, er noe man blir stolt av, sier Wold.

Asker-mannen hadde fullført en lett morgenøkt med Frölunda sitt A-lag da han tok seg tid til en prat med TV 2.

18-åringen blir en del av kamptroppen når tabellnabo Örebro kommer på besøk tirsdag kveld.

TALENTFULL: Sander Wold dro tidlig til Sverige for å bli best mulig. Det har gitt resultater. Foto: Niclas Jönsson / BILDBYRÅN

– Det er en del sykdom og skader, så jeg fikk beskjed om å gjøre meg klar til i kveld. Det skal bli kult, sier han.

Wold har den siste tiden trent noen ganger med klubbens førstelag. For klubbens U20-lag står han så langt med 17 målpoeng på 30 kamper denne sesongen.

Frölunda er blant de største og mest respekterte klubbene i SHL.



– Massiv respekt

Sebastian Hagen Aarsund har i likhet med Wold vært en del av klubbens akademi i flere sesonger.

Denne sesongen har også han vært med klubbens førstelag. Målvakten har foreløpig ikke fått spilletid, men han har vært med på benken under kamper.

– Det har vært veldig gøy, lærerikt og kult å få muligheten. Om jeg skulle få muligheten i kamp, så må jeg bare ta den. Foreløpig er det kult bare å få være med å trene, sier han.

Rogalendingen har fått gode tilbakemeldinger fra klubbens trenere, men er foreløpig et lite stykke unna å danke ut konkurrentene på klubbens førstelag. Så langt har han vært med da keepere på førstelaget har vært syke eller skadet.

De to kameratene har vært viktige for hverandre sin utvikling.

– At han har fått vært med er veldig kult. Er det noen jeg unner å gjøre det bra og komme langt så er det Sebastian. Han er utrolig dedikert og jeg har massiv respekt for det arbeidet han legger ned. Han er også en en som pusher meg litt ekstra og som på en fridag kan komme og banke på døra og spørre om vi skal ta en ekstra økt, sier Wold.

Kampstart Frölunda - Örebro er 19.00 tirsdag kveld.