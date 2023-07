Storhamar-spillerne får ikke kontraktfestet bonus

Det melder flere kilder til TV 2.

TV 2 får samtidig opplyst at klubben kalte inn til et møte med spillerne for en tid tilbake. Der ble det gitt beskjed om at bonusen de har nedfelt i kontraktene sine, ikke blir utbetalt likevel.

Flere spillere skal ha reagert på forklaringen om at det skal gjelde at klubben ikke har penger til å utbetale det. Samtidig har Storhamar rustet opp med flere spillersigneringer til den kommende sesongen.

TV 2 har vært i kontakt med styreleder i Storhamar, Njål Berge.

Han bekrefter at bonusen ikke har blitt betalt ut, og skriver følgende i en SMS til TV 2 på om når spillerne kan forvente å få bonusene sine.

– Helt ærlig! Jeg vet ikke. Jeg har arvet denne saken. Men som jeg sa til gutta så skal vi i det nye styret se på hva vi mener er en fair avtale for både spillere og klubb for denne sesongen. Da har vi et utgangspunkt som også kan ha tilbakevirkende kraft for forrige sesong - og så får vi jobbe for at det finnes likviditet i løpet av sesongen til å betale ut bonus.

Videre forteller han at spillergruppen håndterte beskjeden på bedre måte enn han selv ville gjort.

Han peker på at det er flere uheldige ting som har ført til denne situasjonen. Han mener det ikke bør eksistere bonusavtaler når man ikke er garantert overskudd.

Ifølge kilder TV 2 har vært i dialog med har spillerne kontraktfestet bonus. Det er styrelederen uenig i.

Etter hans mening er det flere uheldige ting som har skjedd i denne saken. Først og fremst mener han at det ikke bør eksistere bonusavtaler når man ikke er garantert et overskudd.

– For det andre så ble det aldri utformet en spesifikk bonusavtale, det står bare i kontrakten at man inngår i klubbens til enhver tid gjeldene avtale og det er såvidt jeg vet ikke styrebehandlet noen avtale for denne sesongen.

– Det betyr at det rent formelt ikke finnes noen avtale - men det er jo likefult ikke kommunisert så jeg forstår godt at gutta hadde en klar forventining om bonus - og dermed er veldig frustrert over situasjonen.

