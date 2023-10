Storhamar-spiller sendt rett i dusjen etter derbybråk

Storhamar-Lillehammer 4-2

Petter Thoresens menn har sett bunnsolide ut så langt denne sesongen. Poengfangsten har bragt de til topps på tabellen.

Derfor var det ingen tvil om at det var de gule og blå som var favoritter før mjøsderbyet mot Lillehammer.

Prestasjonene til Lillehammer har imidlertid vært oppsiktsvekkende gode tidlig i sesongen, og anført av Alexander Reichenberg og Derian Plouffe har de vist at de kan motbevise tabelltipsene som kom før sesongen.

På sin gamle hjemmebane sørget Reichenberg for spenning helt inn, men det var til slutt Storhamar som kunne juble for alle poengene – til tross for denne brøleren:

To sene mål i tredje periode ble avgjørende, etter at Storhamars Sverre Rønningen ble sendt rett i dusjen etter en spesiell episode. Se video i vinduet øverst.

Storhamar-spilleren reagerer sterkt.

– Jeg skjønner ikke hva han driver med. Linjedommeren mener at jeg slår ham, men det gjør jeg absolutt ikke. Så dum er jeg ikke, sier Rønningen.

Foto: TV 2 Play

– Kan du forstå at det oppfattes sånn?

– Nei, jeg har ikke sett det om igjen, men nei, der og da kan jeg ikke skjønne det.

– Hvordan reagerte du da du ble sendt i dusjen?

– Jeg ble sjokkert og skuffet. Men sånn er det, svarer han.

Dommerne sa nei til å stille til intervju med TV 2 etter kampen.

Linjedommeren svarte senere torsdag kveld Hamar Arbeiderblad. Der bekreftet Rune Bakken at han meldte videre at han hadde fått et slag.

TV 2s hockeyekspert Erik Follestad reagerer på det dommeren gjør her:

Banket inn ledelsen

Villiam Strøm ble et par minutter ut i kampen spilt opp alene med Lillehammers målvakt. Den tidligere Vålerenga-veteranen er ikke kjent for sin målteft og heller ikke denne gang traff han nettmaskene.

Kort tid senere reddet Tomas Kral igjen gjestene. Martin Johnsen styrte videre et skudd fra lagkamerat Sverre Rønningen. Da var Kral både god og muligens noe heldig da han fikk stoppet pucken. En stor Storhamar-sjanse.

MOT MODERKLUBBEN: Sverre Rønningen har spilt nesten hele sin karriere i Lillehammer. Torsdag møtte han som Storhamar-spiller gamleklubben. Bildet er fra forrige sesong. Foto: Carina Johansen

Storhamar var det førende laget og kom til flest sjanser i første periode, men Kral reddet gjestene.

– Jeg tror Lillehammer er ganske fornøyde med hvordan første periode har sett ut. Når du føler du ikke er forhåndsfavoritt og klarer å holde nullen utover kampen får du mer tro på det, sa TV 2s ekspert Jan André Aasland etter første periode.



Etter en noe tam start på perioden, pepret Storhamar buret til Kral med skudd. På et punkt gikk to av Lillehammer-spillerne uten kølle på isen, etter at de knakk. Etter å ha misbrukt flere sjanser satt den endelig for vertene. Adrian Saxrud Danielsen banket inn kampens første scoring.

Saxrud Danielsen og Jacob Berglund hadde i minuttene etter scoringen sjansen til å doble ledelsen, men presisjonen var ikke helt god nok.

Med fire minutter igjen kunne Saxrud Danielsen ha satt pucken i eget bur. Målscoreren sto foran målet og fikk pucken i skøyta, før den fikk retning mot målet. Der sto Trym Gran og hadde kontroll.

Med 2.34 igjen av perioden traff månedens spiller i september, Alexander Reichenberg, blink. Han utlignet på sin gamle hjemmebane.

– Kanskje litt ufortjent, men det er akkurat det Lillehammer trenger, sier Aasland.



Matchvinner mot gamleklubben

Halvannet minutt ut i tredje periode fikk Andreas Martinsen tid og rom til å sikte seg inn. Da straffet den tidligere Lillehammer-profilen sine gamle lagkamerater. 1-2.

– Det er av sine egne man skal ha det, er det noe som heter. Han har et fryktelig bra håndleddskudd. Det er pent satt, utbrøt kommentator Dima Smirnov.

Med under halve perioden igjen ble det amper stemningen ved rundvantet. Sverre Rønningen og Gabin Ville knuffet. Lillehammer-spilleren fikk to minutter for roughing. Rønningen ble sendt rett i dusjen mot sin gamleklubb.

Rønningen fikk to minutter for roughing og fem minutter for å ha dyttet en av dommerne. Dermed måtte Storhamar spille de neste fem minuttene i undertall etter at de to første minuttene var over.

De gule og blå dro imidlertid seieren i land.

Perlescoring

Vålerenga var favoritter hjemme mot Stjernen, men på Jordal Amfi var det gjestene som først fikk grunn til å juble. Austin Cangelosi var første målscorer.

Sebastian Johansen utlignet med litt over fem minutter igjen av perioden. Halvannet minutt senere var kampen snudd. Tommi Taimi ble kampens tredje målscorer da han på fint vis traff nærmest kryss. En kjempescoring av finnen!

Thomas Olsen scoret Vålerengas tredje mål. Stian Kaltrud Nystuen sørget for fornyet spenning da han reduserte til 3-2.

Christopher Bengtsson økte til 4-2. Det ble sluttresultatet.

Traff krysset

Comet og Frisk Asker er kanskje de to lagene som har levert lengst fra forventningene så langt. Torsdag kveld møttes de i Halden for kamp om viktige poeng.

Ni minutter var spilt da Pelle Hedlund sendte Comet i ledelsen. Mats Frøshaug sørget 39 sekunder før periodeslutt for balanse i regnskapet.

Tobias Fladeby scoret for Frisk Asker tidlig i andre periode. Tobias Lindström økte til 1-3, før også Hampus Gustafsson tegnet seg på scoringslisten.

Alexander Thomas reduserte til 2-4. Thomas Valkvæ Olsen sørget for at det endte 2-5.

Nyopprykkede Lørenskog har prestert over de fleste sine forventninger så langt denne sesongen, og også borte mot Ringerike leverte de varene.

Under fem minutter var spilt da Herman Teslo Skjefstad scoret. Vegard Faret doblet Lørenskogs ledelse minutter senere, da han klinte pucken opp i krysset. Douglas Byrkjeland sørget for at det sto 1-2 ved første pause.

Leonards Rimjans utlignet i andre periode.

Tre mål tidlig i tredje periode sørget for at det sto 3-4 før sluttminuttene.

Faret ble matchvinner med sin 3-5-scoring.