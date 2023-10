Storhamar-profil kan bli straffet etter oppsiktsvekkende intervju

Storhamars Sverre Rønningen havnet i begivenhetenes sentrum i møtet med gamleklubben Lillehammer i Elitehockeyligaen på torsdag.



I tredje periode endte han opp i et basketak, som du kan se øverst på siden, med Gabin Ville. Linjedommer Rune Bakken rapporterte samtidig inn at han i kaoset hadde blitt slått av Storhamar-spilleren.

Det resulterte i at Rønningen fikk marsjordre.

Etter kampen nektet han til TV 2 for å slått dommeren, og uttrykte samtidig stor frustrasjon. I direktesendingen til Hamar Arbeiderblad antydet Rønningen også at utvisningen var hevn for en episode utenfor isen i sommer.

– Jeg tenkte at han var bitter for noe i sommer - som han skulle hevne seg for her. Jeg skal ikke gå for mye inn på det her, sa Storhamar-spilleren i Rinkside-sendingen til HA.

På det tidspunktet trodde han at det var linjedommer Knut Einar Bråten som hadde meldt at han ble slått. Uttalelsene han kom med var derfor rettet mot ham. Linjedommeren som egentlig rapporterte videre at han var slått, var Rune Bakken.

Antydningen om hevn har vekket voldsomme reaksjoner i hockey-miljøet.

Og lørdag bekrefter Dommerutvalget at de har innrapportert Rønningen for uttalelsene som de mener skader ligaens renommé.

– Barnslig!



– De konkrete uttalelsene angriper etter vår vurdering integriteten, upartiskheten og nøytraliteten til den aktuelle dommeren, skriver dommerutvalget.



Innraporteringen skal nå vurderes av Disiplinærutvalget (DISU).

De har allerede gitt Rønningen tre kamper karantene for situasjonen på isen mot Lillehammer.

Den dommen fikk TV 2s hockeyekspert Erik Follestad til å reagere.

– DISU har kastet dart i blinde igjen… sjanseløst! Det eneste dumme Rønningen gjorde i går var å gi et barnslig intervju til HA etter kamp, skrev han på X/Twitter.



Lørdag fyrer den tidligere Vålerenga-spilleren igjen løs.

Skrot EHL! Angiver-ligaen kan vi kalle den. Eventuelt rapporterings-ligaen. Ja, det er et barnslig intervju, men den skal da aldri rapporteres inn! Nå må vi puste! — Erik Follestad (@ErikFollestad) October 21, 2023

TV 2 har vært i kontakt med dommer Bråten. Han ønsker ikke å kommentere uttalelsene til Rønningen.

Nektes TV-intervju

I forbindelse med innrapporteringen har Storhamar bestemt seg for å ikke gi TV-intervjuer om saken.

– Med bakgrunn i at dommerutvalget (DU) har valgt å innberette Sverre Rønningens uttalelser til HA etter kamp mot Lillehammer til DISU – med begrunnelse av at de er skadelige for renommeet til ligaen – så har jeg som klubbens styreleder gitt beskjed om at våre spillere ikke skal uttale seg til pressen frem til vi får avklart om Norges Ishockeyforbund/Disiplinærutvalget stiller seg bak Dommerutvalgets vurdering, skriver styreleder Njål Berge.



Han presiserer at det kun gjelder TV-intervju.

Her kan du lese resten av Berges kommentar om hvorfor spillere/trenere ikke skal uttale seg på TV om saken:

– Det er min klare oppfatning at alle parter har et felles ansvar for denne situasjonen oppstår og jeg finner det overraskende at linjedommer Bråtens fysiske interaksjon med Rønningen anses som akseptabel mens spillerens uttalelse ikke anses å være det. Rønningen blir straffet under kampen for en forseelse han ikke vet at har skjedd, linjedommer som ikke er involvert i den aktuelle situasjonen opptrer aggresivt mot spilleren - som for øvrig ser ut til å forsøke å unngå situasjonen frem til Lillehammers spiller slår etter han.

– Slaget som uheldig nok treffer Bakken er rett mot Lillehammers spiller. Verken spiller eller klubb får korrekt informasjon før intervjuet skjer - og uttalelsen skjer på bakgrunn av at Rønningen finner Bråtens aggressive reaksjon som uforståelig.

– At DU (Dommerutvalget) da i etterkant velger å ensidig fokusere på at en slurvete og unødvendig uttalelse fra en ung spiller som aldri har vært i en slik situasjon skader ligaenes rennome opplever jeg som arrogant og vitner om liten grad av selvinnsikt. På samme måte som DU har et ansvar for å ivareta dommeres interesser er det mitt ansvar å beskytte våre spillere. Storhamar kommer til å ta en evt beslutning fra DISU til etterretning og vi håper at alle parter kikker seg i speilet, tar sin del ansvaret og legger det bak seg.

– Det sagt så bør selvfølgelig Sverre Rønningen ikke slå tilbake mot Lillehammers spiller og/eller uttale seg på den måten han gjør. Men å ensidig peke spilleren ut som den som skader ligaens rennommé opplever jeg som svært lite ryddig av DU, avslutter Berge.