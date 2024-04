Storhamar knuste Vålerenga: – Ville ha revansj

Storhamar-Vålerenga 4-1

Storhamar tok tidlig ledelsen mot Vålerenga i et fullstappet CC Amfi, og var i realiteten aldri truet.

Anført av en strålende opplagt Sverre Rønningen, som noterte seg for to mål, vant hamarsingene 4-1 og leder dermed 2-1 i best av sju-serien.

Thomas Olsen fikset et trøstemål for gjestene sekunder før slutt.

Peter Quenneville og Jacob Berglund scoret de to andre målene for de blå og gule.

– I dag spiller vi sånn vi skal spille, sa en fornøyd trener Petter Thoresen etter kampen.

– Ydmykheten og «smartnessheten» var tilbake.



Martin Rønnild var lykkelig etter seieren.

– Det er deilig, ass! Vi var ute etter revansj i dag og det gjør vi på en bra måte.

Det var «mætt fjøs» og over 7000 tilskuere på tribunene på Hamar.

– Det er helt rått. Jeg får gåsehud. Det er morsomt å spille her i Amfi, men det er også kult å spille på Jordal. Da skal vi vinne der også.

Nå venter en ny sluttspillfinalekamp søndag på Jordal Amfi. Da er det ventet stinn brakke og 7500 tilskuere.

Storhamar har vært helt overlegne mot Vålerenga på egen is denne gangen. De to kampene i grunnserien mellom lagene i Hamar endte med 4-0 og 8-0, og det betyr at Vålerenga bare har scoret ett mål i «Fjøset» i denne sesongen.



Den kampen kan du se på TV 2 Play fra klokken 19.00.



– Vi vet at vi har snudd dette før. Vi har bare tapt en hockeykamp. Ikke noe mer. Det er «power play» som ødelegger for oss i dag, sa Vålerengas trener Fredrik Andersson.



Saken oppdateres!