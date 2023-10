Stjernespilleren utestenges: – Potensielt karriereødeleggende

Stavanger Oilers-profil Mathias Trettenes utestenges for taklingen på J.J. Piccinich. TV 2s ekspert Bjørn Erevik synes dommen kunne vært enda strengere.

– Det er en totalt unødvendig handling av Trettenes. Jeg ser ingen grunn til at han skal gjøre det, sier TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik om taklingen.

Oilers sin store stjerne ble ikke underveis i kampen straffet for taklingen på Stjernens J.J. Piccinich, men taklingen fikk flere til å reagere.

Søndag fikk TV 2 bekreftet at situasjonen var rapportert inn via Players Safety-utvalget.

Se taklingen i videovinduet øverst i artikkelen.

Tirsdag konkluderte Disiplinærutvalget med at Trettenes utestenges i to kamper.



– To kamper er hvert fall ikke for mye. Her er det ikke kne mot kne, men skadepotensialet er svært høyt. Det bør og skal straffes hardt, sier Erevik.



– Er det riktig å forstå at du tenker dommen kunne vært enda strengere?

– Ja, det kunne den. Jeg hadde ikke reagert om han ble utestengt i tre eller fire kamper, svarer han.

UTESTENGT: Mathias Trettenes går glipp av de to neste kampene etter sin takling på J.J. Piccinich. Foto: Mathias Dulsrud

Det er Fredrikstad Blad som publiserte nyheten først, og ifølge avisen skriver Disiplinærutvalget følgende i sin konklusjon:



– Stavanger-spiller Mathias Trettenes takler Stjernen-spiller nummer 14 – som ikke er puckfører – med lavt treffpunkt og medførende skadepotensial. Dette er interference, og taklingen er utført på en måte som utsetter Stjernen-spiller nummer 14 for stor skaderisiko, skriver utvalget.

Trettenes var etter kampen klar på at han kun forsøkte å svinge unna Stjernen-spilleren.

– Egentlig prøver jeg bare å svinge forbi, for jeg tror han skal gå og bytte. Så snur han og skal inn i banen igjen. Heldigvis ble han ikke skadet, sa Trettenes til TV 2.



I sitt tilsvar til Disiplinærutvalget gjentar han forklaringen.

– Både Stjernen-spilleren og jeg hadde lav fart inn i situasjonen. Kraften og skaderisikoen i taklingen var også deretter. Stjernen-spilleren svinger inn i banen like før taklingstidspunktet, som fører til at treffpunktet blir hans venstre hofte/lår, forklarer Trettenes ifølge Fredrikstad Blad.

REAGERTE: TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik synes taklingen er stygg, og mener dommen fint kunne vært enda strengere. Foto: Erik Edland / TV 2

Stavanger Oilers sin sportssjef Pål Higson har forståelse for DISU sin avgjørelse.

– Vi tar dommen til etterretning. Jeg har ikke så mange meninger om den. Det er en av mange situasjoner som oppstår i løpet av en sesong. De har gjort en vurdering, og den virker til å være greit begrunnet, sier sportssjefen til TV 2.

TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik reagerte kraftig på taklingen etter kampen.



– Som kommentator gjennom mange sesonger, så er knetaklinger noe jeg har vært «krassest» på. Det er potensielt karriereødeleggende. Denne hadde jeg totalslaktet hvis jeg hadde kommentert denne kampen. Det er totalt unødvendig av en fair spiller som Trettenes, skrev eksperten på X.