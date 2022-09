Stjernesigneringen om sønnen: – Ikke virkelig før jeg fikk truffet han

Jacob Berglund har landet etter nye måneder i Russland. Utenfor ankomsthallen på Oslo Lufthavn er bilen parkert. Der venter kona han ikke har sett på flere måneder og sønnen han aldri har møtt.

Tre år tidligere var han her med dårlig tid. Han skulle rekke fødselen til han og Hildes første barn. Denne gang lot det seg ikke gjøre. Via Facetime så han Noah komme til verden.

Nå har det gått over to måneder siden sønnen ble født. Endelig kom landslagsoppholdet som ga han mulighet til å fly hjem.

– For meg var det ikke helt virkelig før jeg fikk truffet han. Jeg hadde fått en sønn, men hadde aldri møtt han, sier faren.

HJEMME: Jacob Berglund har vært åpen om at han en dag skal spille i gult og blått igjen. At det skulle skje nå, hadde han ikke trodd. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Hvordan var det øyeblikket da dere møttes?

– Det var så klart veldig bra, men også litt rart, svarer han.

– Det var en litt spesiell biltur hjem?

– Det kan du si, svarer 30-åringen og smiler.

På mange måter er dette beskrivende for familien. Hun har vært avgjørende for at han har hatt mulighet til å leve ut drømmen om å spille med og mot mange av de de beste i verden. Samtidig har han savnet de hjemme og gått glipp av veldig mye av sine barns første år.

I sommer var han kun minutter, eller kanskje sekunder, fra å dra et helt annet sted. Berglund forstår om en tysk klubb er misfornøyd med hans oppførsel.

HATT ANSVARET: Hilde Marie Berglund har i lange perioder hatt ansvaret for barna alene. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Et sterkt savn

Da han spilte i Tyskland og Sveits, var Hilde med og bodde mye av tiden der.

De siste årene, hvor han har bodd i Russland og Kasakhstan, har hun bodd hjemme på Hamar.

– Man venner seg veldig til det. Vi har alltid hatt det sånn. For eksempel har vi bare feiret jul sammen én gang. Da var han hjemme i ett døgn. Det har gått veldig fint, men det har blitt tøffere med barn og det å ha ansvaret for de alene, sier hun.

Det at mannen var i et annet land da hun skulle føde, gikk fint, men da hun skulle hjem fra sykehuset merket hun godt at de helst skulle vært to.

– Hjemme var det også en annen som skulle ha oppmerksomhet. Det var en kabal med en nyfødt og en på tre år. Det var tøft og mentalt slitsomt, men det har gått fint, sier hun.

Han mener de har blitt fryktelig gode til å bruke FaceTime de siste årene, men det blir jo ikke det samme som å være der.

– Det er jo veldig tøft. Det har vært mentalt slitsomt å være borte fra dem. Kommer du hjem fra en dårlig kamp og har barn og fruen hjemme, så bryr i hvert fall ikke barna seg om du har vunnet, tapt eller scoret mål. De er like glade for å se deg uansett. Det er litt annerledes å komme hjem til en tom leilighet og sitte der alene i mørket, sier han.

Den tiden han har spilt i KHL har han hatt fri fra mars til slutten av juni. De månedene har han brukt hjemme på Hamar.

– Men det tar ikke igjen de åtte månedene jeg har vært borte. Man mister mye. Hun har gjort en fantastisk jobb. Hun har fått slite ordentlig i noen år, mens jeg kanskje har hatt det litt enklere, sier svensken.

– Surrealistisk

I det som har vært rangert som verdens neste beste ishockeyliga, KHL, har Berglund spilt de siste årene.

Da krigen brøt ut i februar, bodde han i Kasakhstan og spilte i ligaen som har base i Russland.

– Jeg var vel litt i «hockeybobla» og trodde ikke helt på det, på en måte. Det var litt surrealistisk. Jeg husker at jeg tenkte: «Det her stemmer vel ikke?» Jeg tenkte det nok ville gå over fort. Man fikk noen tanker, sier han om nyhetene som kom om at Russland hadde invadert Ukraina.

– Snakket dere mye i laget om situasjonen?

– Nei, men vi var fire på laget fra Sverige som snakket mye om det og hvordan det skulle håndteres. Jeg skal ikke gå for mye inn på det, men det endte med at vi ble tvunget til å bli værende. Det var en veldig spesiell tid. Det å reise inn og ut av Russland var spesielt. Jeg hadde ikke veldig lyst til å sette meg på flyet inn til Russland, svarer Berglund.

VILLE IKKE TILBAKE: Jacob Berglund er åpen om at han vurderte å spille i Russland igjen, men endte med at han ikke ville tilbake. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Etter sesongen var det interesse fra russiske klubber. Flere ville ha en prat med svensken, men for han var det ikke aktuelt å ta med familien til landet.

– Om det ikke hadde vært krig så hadde jeg kanskje spilt der, sier han.

Skulle til Tyskland

Etter mye tenketid bestemte han seg i sommer for at han ville til Tyskland. Hamar Arbeiderblad har erfart at han var i forhandlinger med den tyske DEL-klubben Augsburger Panther, men at de ikke ble enige.

Til TV 2 bekrefter Berglund at han ikke bare var i forhandlinger med en tysk klubb, men at kontrakten lå klar og at han skulle skrive under.

– Hvor nær var du å skrive under?

– Ekstremt nære. Det sto om få minutter. Jeg angrer litt på det hele. Jeg løste nok ikke det så bra de siste sekundene som jeg burde gjort mot klubben. Egentlig skulle jeg skrevet under. Det var ikke så fint gjort fra min side, svarer han.

– Var det slik at kontrakten lå klar, så ringte plutselig noen fra Storhamar?

– Ja.

Da forhandlingene med den tyske klubben begynte var det i utgangspunktet ikke aktuelt å bli Storhamar-spiller.

Han ble litt satt ut da tilbudet fra gamleklubben kom. Etter samtaler hjemme, var det ingen tvil om hva han helst ville.

– Det er klart at Storhamar betyr mye. Vi har bodd her i mange år. Dette har blitt min base. Jeg har mye å takke Storhamar for. Det var her jeg virkelig fikk fart på karrieren min. Det er et fantastisk sted å spille, sier svensken som skrev under på en fireårskontrakt.

GODE MINNER: Jacob Berglund jublet vilt for å avgjort den femte semifinalen mot Frisk Asker i 2018. Nå vil han skape flere slike minner. Foto: Fredrik Hagen

– Det «pustes hockey»

Tilbakemeldingene har vært nesten overveldende etter at mannen med landskamper for Sverige ble presentert klar for sin tredje periode i Storhamar.

Av mange gode minner i karrieren, tror Berglund at det aller største var da han og Storhamar vant NM-gull i 2018.

– Et gull er et gull. Samme hvilken liga. Det står høyt, sier han.

30-åringen trekker gjentatte ganger frem supporterne og hockeymiljøet på Hamar.

– Min første sesong her var veldig bra, da vi snudde alt. Det gikk ikke hele veien, men å komme hjem klokka to på natta til at mellom to og tre tusen tilskuere tok oss imot, var stort. Det «pustes hockey» her. Supporterne er veldig engasjerte. Det er absolutt en av de beste hockeybyene jeg har spilt i, sier han.

Stjernesigneringen har ikke kommet hjem for late dager. Han er vel så lysten på gull som han har vært tidligere.

– Så klart vil jeg vinne. Jeg vil at Storhamar skal inn i en Stavanger-æra, som de hadde for noen år siden, hvor vi vinner mange år på rad, sier Berglund.

– Tror du at du er hjemme for godt?

– Jeg tror det, men det er hockey, så man vet aldri, svarer han.

– Hilde, tror du han er hjemme for godt?

– Jeg tror egentlig det. Det hadde vært hyggelig, svarer hun og ser bort på mannen som gir de med gult og blått hjerte på Hamar grunn til å tro på at de til våren igjen løfter pokalen.