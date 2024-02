Stjerneagent røper detaljer: – Ingen hemmelighet

Michael Brandsegg-Nygård prestasjoner har for lengst vekket oppmerksomheten til verdens største klubber.

Den norske 18-åringen er allerede i en unik posisjon. Til sommeren blir han høyst trolig historisk.



I SHL har samtlige klubber vist interesse. Klubbene ligger langflate etter nordmannens signatur.

Mange har allerede fått forespørselen om videre samtaler avvist. Enkelte klubber venter fortsatt på svar.

Nå avslører hans svenske stjerneagent at tidenes mest ettertraktede norske hockeytalent tar sitt klubbvalg i dag, i morgen eller i løpet av de neste dagene.

– Michael skal bare ta en beslutning. Det kan skje i dag, avslører han.

Til TV 2 deler agenten detaljer om de siste ukene, avkrefter rykter og gir klarhet i hvor vi kan vente oss å se Brandsegg-Nygård neste sesong.

NÆR AVGJØRELSE: Michael Brandsegg-Nygård avgjør sin klubbfremtid i løpet av de neste timene. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Avkrefter enighet

Det er ingen hvem som helst det norske stjerneskuddet har valgt som agent.

Andreas Johansson spilte i sin tid 377 NHL-kamper fordelt på syv klubber. Senere har han vært trener i SHL, og speider i KHL.

Til sitt agentselskap håndplukker svensken og hans kollega Andreas Dackell, talentene de har størst tro på.

Der traff de godt med Brandsegg-Nygård.

Etter imponerende prestasjoner i HockeyAllsvenskan for Mora, som har gitt han sjansen for det norske landslaget, er han ventet å bli første nordmann til å velges i første runde i NHL-draften, til sommeren.

Den 7. februar hevdet svenske Expressen at Brandsegg-Nygård hadde bestemt seg for å signere for Skellefteå. Det avkreftet nordmannen samme kveld til TV 2.

– Jeg har ikke skrevet under på noe, men jeg har snakket med de, sa Brandsegg-Nygård til TV 2.

Nå hevder også hans agent, at Expressens opplysninger ikke var korrekte.

– At Skellefteå er interessert er ingen hemmelighet. Men reporten som skrev at han var klar, hadde ikke rett. Han var litt tidlig på, sier Johansson og smiler.

BLIR: Michael Brandsegg-Nygård blir med stor sannsynlighet værende i Sverige også neste sesong. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Blir i Sverige

Siden Brandsegg-Nygård med svært stor sannsynlighet blir valgt av en NHL-klubb i sommer, har det vært usikkert om han uansett kommer til å spille i SHL neste sesong.

Til TV 2 er agenten åpen om at planen er å spille neste sesong i SHL, uavhengig av hva som skjer under sommerens draft.

– Interessen rundt ham er stor, så klart! Så velges han mest sannsynlig i NHL-draften, men det er stor sannsynlighet for at han kommer til å spille i SHL. Valget kommer til å tas snart uansett om han blir draftet som nummer åtte eller 28. Med all sikkerhet spiller han i Sverige neste sesong, sier Johansson.

Agenten avslører at de har vært i ordentlige samtaler med seks SHL-klubber. De har alle lagt frem en plan for hvordan nordmannen kunne passet inn hos seg.

TV 2 forstår det som at storklubben Frölunda HC skal ha blitt vurdert. Det samme har Malmö.

EKSPERT: Jan André Aasland er positiv til Michael Brandsegg-Nygårds ønske om en ny sesong i svensk hockey. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

TV 2s hockeyekspert Jan André Aasland er positiv til hva han får høre om at nordmannen velger en ny sesong i svensk hockey, ett hakk opp.

– SHL er nok et veldig fint steg for hans del neste sesong. Det er et nivå opp fra Allsvenskan på alt fra nivå, profesjonalitet og forventinger utenfra. Litt avhengig av hva som skjer i draften og hva klubben som eventuelt velger ham sier og legger av føringer, så vil jeg si at SHL er veldig bra for ham.

– Hvis han er tiltenkt en rolle lik den han har i Mora i dag, også neste sesong i SHL, tror jeg han kan gjøre en fin sesong med grei poengproduksjon og fortsette den gode utviklingen, sier Aasland.