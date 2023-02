Stavanger Oilers er seriemestere: – Fortjent

Stavanger Oilers - Manglerud Star 6-2

Stavanger Oilers er seriemestere, én runde før slutt.

Det ble klart etter at serietoer Storhamar tapte mot Vålerenga tidligere lørdag, og ikke kan ta igjen Stavanger-laget på tabellen etter at de vant sin kamp mot Manglerud Star.

– Et fortjent seriegull til Oilers. Det er ikke overraskende at de er best over en hel sesong. Litt treg start, som vi har sett før, men når det virkelig gjelder er de et lite hakk over de andre lagene. Gratulerer med seriegull til hele Stavanger, sier TV 2s hockeyekspert Erik Follestad.

Vålerenga er bare ett poeng bak Storhamar i kampen om andreplassen.

Stavanger Oilers` seriemesterskap: Stavanger Oilers har blitt seriemestere sju ganger. 2011/12-sesongen





2014/15-sesongen





2015/16-sesongen





2016/17-sesongen





2019/20-sesongen





2021/22-sesongen





2022/23-sesongen

Stavanger Oilers har en kamp igjen i grunnspillet mot Grüner før sluttspillet venter.

Det starter med kvartfinaler i begynnelsen av mars. Oilers er regjerende norgesmester etter at de slo Storhamar i fire strake kamper i fjorårets finale.

– Ikke noe annet enn bøtte er godt nok om et par måneder, fortsetter Follestad.

Serievinner Oilers får velge kvartfinalemotstander først mellom lag nummer sju til åtte i serien.

GULL, GULL, GULL: Stavanger Oilers kan juble for seriegull etter seieren over Manglerud Star. Foto: Carina Johansen / NTB

– Hva har vært oppskriften til Oilers suksess i år?

– Kontinuitet i spillet deres. Det er kanskje ikke det morsomste å se på, men de gjør jobben. De har også hatt en god stamme i laget sitt over tid pluss at de signerer gode utenlandske spillere, sier Follestad.

Han trekker spesielt fram målvakt Henrik Holm, som har vært enorm for Rogalandsklubben.

– Han er den beste keeperen i ligaen, sier eksperten.

Henriksen-dobbel

I selve kampen storspilte hjemmelaget mot Manglerud Star.

Anders Tangen Henriksen satte 1-0 før tre minutter var spilt, før Bryce Gervais doblet minuttet senere.

Over i andre periode satte André Bjelland Strandborg 3-0, men Manglerud Star og Mathias Trygg reduserte sju minutter senere da bortelaget var i overtall med to spillere.

I siste spilleminutt i andre periode økte Daniel Thomas Kissel ledelsen til 4-1. I tredje og siste periode scoret Tangen Henriksen sitt andre for kvelden, før lekkert angrepsspill fra Tangen Henriksen og Gervais sendte hjemmelaget opp i hele 6-1.

På tampen i tredje periode scoret Mangleruds Nikolai Olsvik et fattig trøstemål. Kampen endte 6-2.