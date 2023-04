Spurte om lov til å ta jobben: – Et stolt øyeblikk

– Det er et stort engasjement rundt klubben. Det blir utrolig kjekt å få mulighet til å bruke den kunnskapen jeg føler jeg sitter på. Det er en drøm i seg selv for en som har hockey som fag, sier klubbens nye hovedtrener.



Anders Gjøse har kommet hjem til Stavanger for å lede Norges største hockeylag.

Det ble offentliggjort på en pressekonferanse 12.00 tirsdag.

Allerede i februar kunne TV 2 erfare at Gjøse hadde vært i møter med ledelsen i klubben.

I de to månedene som har fulgt, har flere koblet han til hovedtrenerjobben i Oilers. Gjøse har flyttet hjem og har vært til stede på flere av siddisenes kamper denne våren.

Han har skrevet under på en treårskontrakt. Det er foreløpig ikke klart hvem han får med seg i trenerteamet.

– Det føles veldig spennende og kjekt. Det er en veldig spesiell og ærefull jobb, også er det ekstra kult når det er i hjembyen, sier Gjøse til TV 2.

– Det har vært en enormt god og proff prosess. Takk for tilliten. Jeg gleder meg enormt, sier han.

PRESENTERT: Sportssjef Pål Higson og styreleder Tore Christiansen presenterte Anders Gjøse som klubbens nye hovedtrener. Foto: Bjarte Fossfjell

Spurte om lov

I lokalet satt også moren til hovedtreneren.

– Det har alltid vært en drøm at han skulle komme hjem igjen en gang. Han har vært ute halve livet. Jeg er kjempefornøyd. Det er ikke mye jeg har sett han de årene, siden han har drevet med hockey, sier Karen Bartlett, som jobber i Stavanger Oilers.

– Hvilke tanker gjorde du da du fikk vite det?

– Jeg synes det var utelukkende positivt, svarer hun.

Sønnen gleder seg til å jobbe i samme klubb som moren.

– Det tror jeg blir knall. Hun har gjort en fantastisk jobb for klubben i 16 år, og flere år før det som frivillig. Jeg havner nok langt ned på rangstigen internt på kontoret der, sier han med et smil.

– Hvordan var det å fortelle moren din om det?

– Først måtte jeg spørre om lov siden hun har så lang fartstid. Etter jeg fikk det, så var det selvfølgelig et stolt øyeblikk, svarer Gjøse.

HJEMME: Anders Gjøse har flyttet hjem til Stavanger etter halve livet borte. Foto: Bjarte Fossfjell

– Gleder meg enormt

Gjøse kjenner på stolthet over å ta over Norges beste hockeylag, i sin hjemby.



– Umiddelbart er det jeg kjenner mest på ansvaret rundt a-laget. Det er et utrolig bra fundament å bygge på, som jeg føler det er mulig å utvikle videre. Det gleder jeg meg enormt til. Det kribler ekstra ved at jeg får gjøre det hjemme, sier siddisen.



Han har foreløpig ikke møtt spillerne.

– Jeg er veldig trygg på klubben, spillerne og meg selv. Jeg føler meg klar for det.

– Var det enkelt for deg å si ja til denne jobben?

– Ja, men det er mange vurderinger som ligger til grunn. Man skal flytte på seg og det er et stort ansvar. Man går noen runder med seg selv. Men til syvende og siste var det et rungende ja, svarer han.

Flere kandidater

Sportssjef Pål Higson innledet pressekonferansen med å redegjøre for prosessen.

Minst 25 kandidater viste interesse for jobben.

Higson gikk i samtaler med seks av dem.

– Det ble til fire, som ble til tre. Jeg hadde to intervjurunder med de tre. Anders var den eneste norske kandidaten, sier Higson.

Styreleder Tore Christiansen føler seg trygg på at Gjøse har det som skal til for å lede laget til nye titler, selv om han med klubblag fortsatt ikke har noe å vise til.

– Han har vel gjerne ikke hatt en god nok organisasjon med godt nok lag. Hadde de vært like gode som oss på Hamar så hadde han vel gjerne stått med to kongepokaler. Men han har meritter å vise til på landslaget. Der har vi veldig gode skussmål på han fra den jobben. Så har han holdt ut to år på Hamar. Jeg er ganske trygg på at det et rett valg, sier han til TV 2.

LEDET STORHAMAR: Anders Gjøse var Storhamars hovedtrener da de i 2022 tapte NM-finalen mot Stavanger Oilers. Foto: Heiko Junge

Sa opp jobben

Gjøse har tidligere vært hovedtrener i Storhamar.

Etter at de i fjor tapte finalen mot Oilers, tok han over det norske U20-landslaget og skulle være en del av trenerteamet rundt A-landslaget i VM.

Siddisen ledet U20-landslaget til seier på hjemmebane og opprykk til det gjeveste selskapet, men få uker senere delte han nyheten med TV 2 om at han hadde sagt opp sin stilling.

Etter opprykket fikk han beskjed om at han ikke lenger skulle jobbe med A-landslaget under VM, selv om det sto i kontrakten hans med Norges Ishockeyforbund. Den beskjeden fikk han av landslagssjefen under et planleggingsmøte.



Landslagssjefen begrunnet det til TV 2 som en langsiktig vurdering, hvor de hadde kommet frem til at det ville være best om Gjøse var med på U18-landslagets samlinger før deres VM, for at de skulle få best forutsetninger for å beholde plassen i A-VM.

Den gang åpnet 38-åringen for å igjen bli klubbtrener.

DEN NYE SJEFEN: Todd Bjorkstrand (til venstre) har ledet Stavanger Oilers med stor suksess de siste årene. Anders Gjøse går nå løs på den enorme oppgaven det er å følge opp amerikanerens gode resultater. Foto: Carina Johansen

En stille avgang

Amerikanske Todd Bjorkstrand har ledet laget med stor suksess de siste fem årene.

Denne våren takket han for seg med å nok en gang lede klubben til både seriegull og norgesmesterskap.

Bjorkstrand gjorde akkurat det han ble hentet til Stavanger for. Han fylte opp premieskapet ytterligere og befestet Oilers sin posisjon på den norske hockeytronen.

TO VINNERE: Storhamar-trener Petter Thoresen gratulerer Todd Bjorkstrand etter NM-gullet i forrige uke. De har begge ledet Oilers med stor suksess. Foto: Carina Johansen

Til tross for det fortsetter han ikke. Amerikaneren har ikke ønsket å kommentere hvorfor det ble sånn. Også ledelsen i klubben har vært tilbakeholdne med informasjon om hvorfor samarbeidet ble avsluttet.

TV 2 er kjent med at hans krevende ledestil har slitt på spillegruppa og at flere ønsket et trenerskifte.