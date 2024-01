Sponsor ga klar beskjed til Frisk: – Det er uakseptabelt

– Hvis noe så alvorlig skjer igjen, vil det få alvorlige konsekvenser for samarbeidet, sier informasjonssjef i SpareBank 1 Østlandet, Bjørnar Mickelson, til TV 2.

En av hovedsponsorene til Frisk Asker reagerer sterkt på bildene fra Stjernehallen torsdag kveld. Stjernen-unggutt Sondre Grønli (18) ble slått til blods av Frisk Asker-spiller Olivier Dame-Malka (33).

– Vi har tatt kontakt med Frisk Asker og kommunisert med dem at det er uakseptabelt, sier Mickelson.

– Det kunne gått mye, mye verre

Kampanje omtalte saken først. Mickelson sier til nettstedet at han venter at Frisk Asker tar avstand fra det som skjedde.

– Vi fikk med oss det som skjedde i går, og det er uakseptabelt. Alvorlighetsgraden gjorde at vi som en av hovedsponsorene til Frisk Asker følte behov for å si ifra, sier Mickelson til TV 2.

Fredag ettermiddag har Frisk Asker sluppet en pressemelding der de «tar sterk avstand» fra slagene i Stjernehallen.

– Jeg har full forståelse for at SpareBank 1 Østlandet reagerer slik de gjør. Det er ingen som ønsker slike hendelser, og det er ikke bra for sporten vår, sier daglig leder i Frisk Asker, Nicolay Sørensen, til TV 2.

Preget far: – Fryktelig å se på

– Jeg har snakket med dem i dag, og vi hadde en god samtale. Vi har ingen problem med å forstå tilbakemeldingen fra dem, og tar det til etterretning, sier Sørensen.



Stjernen har varslet at de vil anmelde hendelsen.

Dame-Malka har ikke vært tilgjengelig for intervju med pressen fredag. 33-åringens kontrakt med Frisk Asker utløp torsdag kveld.