Spillere er fristilt og flere kan forlate klubben: – Det er jo helt håpløst

Søndag kom pressmeldingen om at Manglerud Star hadde fristilt sine importer. Det måtte de gjøre for å kutte kostnader.

En uke tidligere var klubbens styreleder, Henning Thoresen, åpen til TV 2 om at de hadde økonomiske utfordringer.

Det har de hatt lenge.

Nå kan flere spillere forlate klubben de neste dagene.

Klubben har sett seg nødt til å endre ambisjonsnivået og mener nå at de må finne seg i at de ikke blir best.

TØFF TID: Styreleder i Manglerud Star, Henning Thoresen, har mye jobb foran seg for å få kontroll på økonomien til klubben. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Fryktelig vondt

– Vi skal samle oss og bli et talentutviklingslag. Vi legger ballen død med å prøve å hente importer og tro at den lille klubben vår kan tiltrekke seg store sponsorer og høye tilskuertall, sier Thoresen.

– Er det flere spillere som er fristilt?

– Nei, ikke fristilt, men jeg har sagt til spillerne at vi skal lytte til de som ikke ønsker å være med videre. Vi skal ikke være noe hinder for det. Vi må ha spillere som vil sloss for oss og som ikke går rundt og er misfornøyde. Vi hører at noen kan tenke seg å bytte lag. Det er helt naturlig, svarer han.

– Opplever du at Roy Johansen er motivert for å fortsette?

– Ja, absolutt. Roy og Morten (Ask, assistenttrener) står på videre og jobber med laget. Vi må omstille oss. Vi kommer til å invitere til et bredere samarbeid rundt Oslo, hvor vi skal jobbe for å være en god nummer to. En klubb hvor unge spillere kan få spille i Fjordkraft-ligaen. Jeg tror at det er veien å gå, selv om det er fryktelig vondt å høre for tilhengerne våre, svarer styrelederen.

Hovedtrener Roy Johansen ønsker ikke å kommentere situasjonen klubben er i. Det skyldes at han ikke vet så mye mer enn det klubben allerede har delt.

«Sviktende publikum og få sponsorer»

I pressemeldingen søndag skrev klubben følgende:

«Med sviktende publikum og få sponsorer har ikke satsingen vi la til grunn for sesongen gitt oss den økonomiske og sportslige effekten vi hadde håpet på, og vi må nå derfor igangsette en plan for å kutte kostnader.»

ANDRE AMBISJONER: Henning Thoresen har vært nødt til å endre på ambisjonsnivået sitt for klubben. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Hvor mange tilskuere har dere budsjettert med?

– Vi hadde lagt en realistisk plan på det. Vi er ikke så langt unna det vi budsjetterte med, men for eksempel mot Vålerenga var det 717 mennesker i hallen. Halvparten av disse betaler jo ikke (medlemmer av klubben eller andre årsaker). Inntektene fra billettsalg er ikke der de må være, svarer han.

– Så tilskuerantallet er omtrent som forventet, men dere hadde regnet med flere betalende tilskuere?

– Det er sviktende basert på den effekten vi hadde håpet å skape. Det er ikke sviktende sammenlignet med tidligere sesonger. Vi har slått Storhamar hjemme og levert ganske godt sportslig. Vi hadde håpet på større effekt i bydelen og området vårt, svarer Thoresen.

– Frykter dere å gå konkurs?

– Nei.

– Var satsingen dere la opp til realistisk?

– Ja, vi hadde veldig gode signaler fra flere større sponsorer om at dette var spennende. Så har ting utviklet seg for en rekke selskaper, som gjør at at sponsing av en såpass liten klubb kanskje har blitt valgt bort, selv om vi har levert sportslig etter planen, svarer han.

Styrelederen er optimistisk. Han håper på et bedre samarbeid for klubbene i og rundt Oslo, og han er innstilt på at de må finne seg i å være bak Vålerenga.

Venter i spenning

Lagets kaptein, Joachim Engebråten Hermansen, har spilt hele karrieren i Manglerud Star. Han synes naturlig nok at det er kjipt å miste gode lagkamerater og leve i uvisshet om hvordan det skal gå med klubben.

– Det er åpenbart ikke en gunstig situasjon. Ved å fristille fire av de beste spillerne, setter det laget i en vanskeligere posisjon. Det blir tøffere, men det er lite vi andre får gjort med det. Det hjelper ikke å gi opp av den grunn, sier han.

VENTER SPENT: Joachim Engebråten Hermansen og lagkameratene venter i spenning på hvordan det skal gå med klubben. Foto: Fredrik Hagen

– Visste dere før pressmeldingen at importene kom til å fristilles?

– Ja, før kampen mot Ringerike lørdag, skjønte vi at det kom til å bli importene sin siste kamp. Det var en rar stemning i gruppa etter kampen. Det er ikke noe hyggelig. Man ser hverandre hver dag, og jeg føler spillerne måtte dra litt mot eget ønske. Jeg hadde inntrykk av at de trivdes. Men klubben måtte gjøre det valget for å kunne på resten av oss. Vi må bare stå i det, svarer Hermansen.

Han har jobb i Storebrand ved siden av det å være hockeyspiller, og tror at han også fremover vil ha to jobber.

– Når jeg leser pressemeldingen om den økonomiske situasjonen, så tyder jo ikke det på at det er gull og grønne skoger i Manglerudhallen. Jeg har ikke hørt noe mer enn at det er tøft. Vi venter også litt i spenning. Vi har ikke fått beskjed om at det ikke er løsbart, så vi får stole på klubben, sier han.

VENTER: Steffen Thoresen håper å få klarhet i situasjonen de neste dagene. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Steffen Thoresen er blant lagets veteraner. Han linkes til Storhamar, og er ikke helt avvisende til en retur til Hamar og gjenforening bror Patrick og far Petter.

– Enn så lenge er jeg Manglerud-spiller. Vi spillerne lever i uvisshet om hva som skjer med oss. Vi har noen spørsmål vi må få svar på, men det er ingen tvil om at klubben gjorde rett med å fristille de spillere. Det er mye bedre enn å kjøre klubben helt i bunn og gå konkurs. Det ville også gått utover mange barn og unge, sier han.

– Så foreløpig planlegger du som at du blir i Manglerud?

– Jeg må få klarhet i hva som skjer videre, svarer Thoresen.

– Helt håpløst

– Det er jo helt håpløst at man i midten av november havner i den situasjonen, sier TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel.

Han reagerer på klubben i pressemeldingen skriver at sviktende publikum er en av årsakene til den tunge økonomiske situasjonen de nå står i.

OPPGITT: TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel reagerer på at Manglerud Star allerede i november sliter så tungt økonomisk at de ser seg nødt til å fristille spillere. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det holder ikke. Det er ikke vanskelig å forutse hvor mange som kommer på kamp på Manglerud. Det er ganske stabilt. Det er jo ikke sånn at det plutselig er smekkfullt i Manglerudhallen. Dette er en klassisk hockeyfelle som vi har sett mange ganger tidligere med klubber som tenker at om de henter inn den eller den spilleren så kommer det ekstra folk på tribunen. Man kan ikke gamble sånn med klubbøkonomi. Det ser ikke bra ut for klubben eller ligaen, sier Hoel oppgitt.

Eksperten mener at spillerne som nå er igjen vil måtte kjempe for å holde på forspranget til de to nederste lagene på tabellen.

Lillehammer har også vært åpne om at de sliter økonomisk. Hoel mener at situasjonene klubbene har satt seg i er ødeleggende for ligaen.

– Det skaper et dårlig omdømme for ligaen når klubber havner i økonomisk trøbbel. Klubber må drifte økonomisk forsvarlig. Det her understreker hvor store forskjeller det er i ligaen og hvor langt unna vi egentlig er drømmen om en helprofesjonell liga på ti lag, sier han.