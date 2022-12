Speiderne sirkler rundt talentet: – En drøm

Lørdag kl. 19.55: Se Norge-Kasakhstan i U20-VM på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Kameraten ringer stadig og holder ham nede på jorda.

Brandsegg-Nygård ler av det og håper han fortsatt er ydmyk og unngår å bli breial.

For få måneder siden var han helt ukjent for de fleste. Nå sirkler NHL-speiderne rundt ham og det skrives stadig mer om den norske 17-åringen, som allerede har fått sin debut på A-landslaget.

Begge de to NHL-speiderne som uttalte seg til TV 2 forrige uke, nevnte Brandsegg-Nygård som den norske spilleren de gledet seg mest til å se under U20-VM i Asker.

Vi har også grunn til å tro at mange av de andre speiderne som er i Norge i disse dager, følger godt med på ham.

– Jeg tenker at det er dritkult. Det er sykt fett at de nevner meg. Det er jo de store klubbene. Det er en drøm, og det er sykt kult at de har lagt merke til meg, sier han.

Brandsegg-Nygård er befriende åpen og ærlig. Suksessen de siste månedene har tatt han langt. 17-åringen nyter tilværelsen.

STORT TALENT: Michael Brandsegg-Nygård møtte TV 2 på hotellet U20-spillerne bor på i Asker under VM. Der fortalte talentet om den siste tiden. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Har jeg mistet det?

At det er opp mot 70 speidere fra nordamerikanske klubber på tribunen disse dagene, klarer han ikke helt å sone ut.

– Jeg skal ikke lyve, jeg tenker litt ekstra på at jeg må være god og at jeg ikke skal gjøre feil. Jeg har fått mange beskjeder om å sone det ut og bare tenke at det er vanlige kamper, men når det står at det er 70 NHL-speidere på tribunen, så tenker man litt på det. Jeg har det i bakhodet, sier talentet og smiler.

Etter en start på sesongen hvor han produserte enormt med poeng, har produksjonen stoppet litt opp i det siste.

– Når du føler at det har gått bra, så tenker du at det skal fortsette. Jeg hadde en liten tørkeperiode da jeg ikke produserte særlig mye, da tenkte jeg: «Har jeg mistet det over kvelden?».

Brandsegg-Nygård vet selvsagt at livet som idrettsutøver går opp og ned og at det vil komme tunge perioder, men han merker godt han krever stadig mer av seg selv.

FIKK SJANSEN: Michael Brandsegg-Nygård fikk prøve seg på A-landslaget kort tid etter at han fylte 17 år. Foto: Ole Martin Wold

– Har du begynt å kjenne mer på press?

– Ja, det har jeg. Mest fra meg selv. Det kan være at jeg føler at jeg må produsere for å få sjansen på A-laget eller A-landslaget, men jeg har jo sett at jeg har fått sjanser selv da jeg ikke har vært så god, svarer han.

– Forventet ikke det

Mora-spilleren synes det bare er stas med den økte oppmerksomheten rundt ham.

– Tidligere har jeg følt at det kunne stått mer om meg. Da jeg flyttet ut av Norge, trodde jeg ikke at det skulle bli mer oppmerksomhet, men det er kult at det nå står mer om meg, sier han.

– Hva har de siste månedene gjort med selvtilliten?

– Det har så klart økt selvtilliten at jeg har gjort det bra og produsert mye. Jeg føler at jeg kan prøve på litt mer, svarer talentet fra Oslo.

ØKT SELVTILLIT: Michael Brandsegg-Nygård legger ikke skjul på at selvtilliten har blitt bedre i takt med gode de gode prestasjonene de siste månedene. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

Da TV 2 møtte talentet før U20-landslagets tredje kamp dette mesterskapet, var han ikke helt fornøyd med egne prestasjoner.

– Jeg synes ikke akkurat at jeg har vært verdens beste ishockeyspiller. Jeg føler at jeg har vært litt usynlig og ikke fått til mitt spill helt. Det må jeg prøve å forbedre, sier han.

Om Norge fortsetter på samme måte, vinner de gull på hjemmebane og rykker opp. Da kan han feire med kompisen, som nå også spiller U20-VM.

Samtidig kan han passe på at kameraten holder beina på jorda.

– Oscar Bakkevig ringer ofte etter at jeg har produsert mange poeng eller vært god. Da pleier han å jekke meg litt ned på FaceTime, sier Brandsegg-Nygård og gliser.

