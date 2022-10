Sørget for jubileumsfest – rival vant med tosifret antall mål

Rivalene måtte til spilleforlengelse for å avgjøre jubileumskampen. I en runde med utrolig mange mål, fikk vi se et bunnlag kollapse fullstendig og et annet bli ydmyket.

Stavanger Oilers - Vålerenga 1-1 (2-1 etter spilleforlengelse)

Festtalene på arenaens jubileum, ble etterfulgt av en jevn ishockeykamp.

En ung målvakt stengte lenge buret, men så siktet kaptein Dennis Sveum seg inn og traff blink.

På en stor kveld for Stavanger Oilers ville det på mange måter passet bra at kapteinen skulle bli matchvinner, men det brydde Thomas Olsen seg ingenting om. Vålerenga utlignet.

Det hele måtte avgjøres med spilleforlengelse.

Der bommet en mann først på straffe. Så ble han den store helten.

– Jeg måtte gjøre opp for straffebommen, sier Bryce Gervais med et smil til TV 2 etter kampen.

Se avgjørelsen her:

Jubileum

Det er ti år siden åpningen av DNB Arena markerte begynnelsen på en ny æra i norsk ishockey.

Norges mestvinnende klubb, Vålerenga, var på plass for å ødelegge festen. Det klarte de ikke. Lars-Peder Nagel dyttet på overtid inn scoringen som for første gang fikk Stavanger-publikummet til å juble for seier i sin nye hjemmearena.

På mange måter kan vi si at Oilers sin første sesong i DNB Arena også var sesongen hvor de for alvor tok steget opp på den norske hockeytronen.

STOR DAG: Stavanger Oilers sin styreleder, Tore Christiansen, åpnet DNB Arena for ti år siden. Da var han stolt som en hane. Det var han også før kampstart torsdag. Foto: Carina Johansen

Samtidig har de kongeblå fra Oslos østkant fortvilet sett at pokal etter pokal har blitt løftet i vest, mens de til tider har hatt nok med egne utfordringer.

Torsdag var de tilbake. Også denne gang for å ødelegge festen.

Nå kom Vålerenga til Stavanger som serieleder. Fredrik Andersson har kommet til Norge for å lede den gamle storheten tilbake på hockeytronen.

Med seg til jubilantens fest hadde han en ung målvakt i form.

APPLAUS: Tobias Breivold var kampens beste spiller. Foto: Annika Byrde

Stående applaus

Til tross for tap på bortebane, fikk Vålerenga-keeper Tobias Breivold oppleve å få stående applaus fra publikum etter kampen.

– Det er selvfølgelig hyggelig. Det er et bra publikum, men det er surt å tape, sier keeperen.

Målvakten var Vålerengas beste spiller torsdag kveld.

– Det sier det meste om hans kveld her, sier kommentator Bariås.

Målvakten var langt nede da han møtte TV 2 etter kampen.

– Det er skuffende. Jeg synes vi spiller en bra kamp og er tålmodige, men det stopper opp til slutt, sier han.

Breivold reddet Vålerenga

Isens kanskje største talent åpnet kampen på denne måten:

Stian Solberg tok turen innom Oilers-boksen med et smil.

Ikke lenge senere var Vålerenga farlig frempå. En av bortelagets spillere fikk sikte seg inn foran målet til Henrik Holm, men bommet.

Ikke uventet var det høy temperatur på isen de første minuttene. Tommy Kristiansen lot seg tirre og ble tydelig provosert på Vålerengas Mathis Olimb, etter å ha blitt taklet.

Minutter senere dundret Kristiansen inn i Stefan Espeland. Backen fikk seg en smell, men kom seg på skøytene igjen.

Colton Beck og Dan Kissel hadde i løpet av kort tid hver sine gode mulighet, men Tobias Breivold reddet gjestene.

Med 10. 54 igjen av perioden måtte Mark Auk sette seg. Oilers spilte de to neste minuttene i overtall. Hjemmelaget kom til flere gode muligheter.

Christoffer Karlsen danset seg mellom de røde og blå, før han prøvde skuddet. Breivold reddet.

STO STØTT: Tobias Breivold sto en god periode. Foto: Annika Byrde

Også Vålerenga hadde flere gode muligheter. Martin Røymark var blant de som prøvde lykken, men heller ikke han traff nettmaskene.

Gjestene klarte ikke å utnytte at Oilers-målvakten lenge sto uten spak. Perioden ebbet ut uten mål.

Svak periode

Ingen av lagene klarte å ta kontroll over kampen de første minuttene av midtperioden.

Etter seks minutter fikk Karlsen en ny kjempesjanse. Igjen prøvde han skuddet og igjen ble han stoppet av Breivold. Enormt keeperspill av den unge målvakten.

Så var det Mika Partanen sin tur til å sikte seg inn. Finnen sendte pucken på utsiden av målet.

NY MÅLLØS PERIODE: Henrik Holm reddet de skuddene som kom i andre periode. Foto: Annika Byrde

Tempoet i kampen var tydelig lavere underveis i midtperioden.

– Jeg savner litt fyr i teltet, sa TV 2s kommentator Ruben Smith.

– Det spilles fryktelig disiplinert i alle situasjoner, sa Smith noen minutter senere.

Med halvannet minutt igjen av perioden kjørte Pontus Finstad over Oilers-målvakten. Han fikk to minutter utvisning for interference.

Karlsen var for tredje gang kun centimeter unna å sende sitt lag i føringen. Denne gang ble pucken stoppet av stanga.

Matchvinner med straffebom

I et sjansesløseri av en kamp, tok Dennis Sveum oppgaven i egne hender. Kapteinen siktet seg inn på hjørnet bak Breivold og traff blink. 1-0! Da økte temperaturen igjen i arenaen.

– Han har vært med på samtlige oppturer i Stavanger Oilers. At han også markerer seg i en kamp som dette hvor man feirer jubileum for DNB Arena, er på mange måter passende, sier TV 2s kommentator Jonas Bariås.

Vålerenga fikk en god mulighet til å slå tilbake da Daniel Bøen Rokseth måtte sette seg i to minutter, men overtallet varte kun i 37 sekunder.

Martin Røymark ble nestemann i utvisningsboksen.

Beck fant på glimrende vis opp Karlsen foran målet, men heller ikke denne klarte han å finne nettmaskene.

Med seks minutter igjen utlignet Vålerenga. Thomas Olsen rundet keeper og sendte pucken over streken. En kjempescoring. 1-1.

Patrick Ulriksen pådro seg to minutter utvisning for tripping. Vålerenga klarte ikke å utnytte at de var en mann mer på isen de neste minuttene.

Med 40 sekunder igjen av ordinær tid var det fullstendig kaos foran målet til Breivold. Pucken ble liggende centimetere ved siden av stolpen mens spillere lå strødd på isen.

Dan Kissel var ikke langt unna å avgjøre tre sekunder før slutt, men det endte med spilleforlengelse.

I spilleforlengelsen bommet Bryce Gervais på straffe. Breivold sto som en vegg.

Så avgjorde samme mann det hele. Gervais ble helten da Oilers vant jubileumskampen.

Raknet fullstendig

Ringerike har slitt tungt i første del av sesongen. Mot Sparta klarte ikke Hønefoss-laget å bedre poengsnittet.

Det sto 2-2 etter første periode. I midteperioden var bortelaget overlegne. I løpet midtperiodens første 4 minutter og 20 sekunder var 2-2 blitt til 2-5.

Det raknet fullstendig for Ringerike. 2-7 var stillingen før tredje periode.

Der ble det enda verre for hjemmelaget. Sparta økte til 2-10, før hjemmelaget reduserte to ganger. 4-10 ble resultatet.

VOND KVELD: Martin Boork sitt lag kollapset totalt i andre periode. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Frisk Asker ledet lenge serien. Den siste tiden har de gått på noen tap, og til Lillehammer så kom de med litt lavere selvtillit. I mjøsbyen hadde de tro på å ta en ny skalp, etter å ha slått Vålerenga i forrige kamp.

Lillehammer ledet 2-1 til første pause. Den andre perioden vant Frisk med samme sifre som hjemmelaget vant den første. 3-3 var stillingen før tredje periode.

Christian Bye scoret det avgjørende målet som gjorde at Frisk Asker tok med seg alle poengene hjem.

Ble ydmyket

Drøyt ti minutter var spilt da Manglerud Star gikk opp til 2-0 hjemme mot Stjernen. I andre periode utlignet bortelaget.

Håkon Imset Stormli satte spikeren i kista med 01.08 igjen av kampen. En god snuoperasjon endte med full poengfangst for bortelaget. 2-4 ble resultatet.

På Grünerløkka ble det en marerittkveld for hjemmelaget.

Grüner fikk det tungt hjemme mot Storhamar. De gule og blå ledet med fire mål etter første periode, og Petter Thoresens menn så seg ikke tilbake.

0-9 (!) var stillingen før den siste perioden.

Ydmykelsen ble komplett da Patrick Thoresen scoret Storhamars tiende mål for kvelden.