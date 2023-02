Solberg om klubbens unike engasjement: – Du blir rørt

– Du blir jo rørt. Også fordi du vet at hvis du har litt andre utfordringer i livet så er det så viktig å kunne glede seg over en idrettsarena og være aktiv selv eller å bare det å få se på. Det er så viktig for ta tankene vekk fra det som er vondt og vanskelig, sier Solberg TV 2.

Den nå mektigste hockeyklubben i Norge, har blitt mest kjent for å hente hjem titler.

Det som ikke skrives like mye om er det unike samfunnsengasjement de har.

BLE RØRT: Erna Solberg var tydelig rørt etter seansen onsdag kveld. Foto: Hanna Johre

Klubben har en egen fulltidsansatt som jobber med samfunnsoppdrag.

Onsdag kveld fikk flere av de klubben har hjulpet fortelle om hvor mye det har betydd. Blant dem var noen av de ukrainske spillerne som takket være klubben har fått et nytt liv i Norge.

– Det er egentlig det som er Oilers. Vi velger å kalle det DNA-et til klubben. Det er så mye mer enn gulldresser og champagne. Vi prøver etter kunstens regler å være mest mulig inkluderende. Alle skal føle seg hjemme her, sier klubbens styreleder, Tore Christiansen.

Har tatt vare på ukrainsk lag

Representanter fra Superlaget, Sykehuslosjen, Behold Korken På, klubbens kvinnelag og Varmestuens Venner var blant de som fikk fortalt om hva klubbens samfunnsengasjement betyr for de.

Avslutningsvis fikk også tre av representantene for det ukrainske laget klubben hentet i Polen da krigen brøt ut og siden har tatt vare på, dele sin historie.

Klubbens trener, Igor Visnievsky, kan ikke få uttrykt tydelig nok hvor takknemlig han er for det klubben har gjort.

– Vi er så takknemlige, sier han.

Det var også dette arbeidet som fikk partilederen til å ønske å vite mer om samfunnsengasjementet til klubben.

ET NYTT LIV: Igor Visnievsky fikk plutselig et enormt ansvar for 19 ungdommer. I Norge har de begynt et nytt liv. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Det viser det enorme engasjementet som har kommet rundt ukrainske flyktninger. Her har man en arena og en klubb med mange mennesker som sammen finner en måte å løse det på. Det sier noe at man stikker hodet frem og vil gjøre det, og det sier noe om klubben at man inkluderer og at de får fortsette å trene, spille og ikke minst gå på skole her. De får fortsette sitt liv sånn at om Ukraina på et tidspunkt blir fritt så har klubben enten veldig gode spillere eller så har godt utdannede ungdommer som ikke har mistet alt, sier Solberg.

Hun var tydelig preget etter å ha hørt den ukrainske treneren fortelle hvor mye klubben har betydd for han og hans spillere.

KJENT SYN: Styreleder Tore Christiansen i gulldress etter en av klubbens mange norgesmesterskap. Foto: Carina Johansen

Oppfordrer flere til å følge etter

Partilederen for Høyre roser arbeidet som er gjort i Stavanger og håper at flere klubber lar seg inspirere.

– Jeg tror idrettslag kan bli enda flinkere til å få hjerter til å banke for klubben sin gjennom denne typen tiltak, sier hun.

Styrelederen er glad for å få vist en side av klubben som ikke ofte er så synlig.

– Det gjør meg veldig stolt. Vi synes det er veldig stas at hun tar seg tid til å komme, og at hun ikke kommer for å sjekke tabellsituasjonen vår, men fordi hun vil vite mer om samfunnsengasjementet. Det gjør oss ekstra stolte, sier Christiansen.