– Snakker russisk kun når jeg har drukket!

Sesongstart nærmer seg i NHL, og da Minnesota Wild inviterte til pressekonferanse så fikk media «fyre løs» mot to av klubbens største stjerner. Russeren Kirill Kaprizov og Mats Zuccarello.

De to rekkekameratene har funnet tonen både på og utenfor isen.

– Noen ganger sier det "klikk", vi trives sammen, fleiper, konkurrer og har det moro. Vi trives i hverandres selskap, vi har god kjemi, forklarte Zuccarello.

Mats Zuccarello Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Zuccarello, snakker du russisk? spurte en reporter.

– Kun når jeg har drukket, svarte nordmannen til høylytt latter i salen.

Russeren Kaprizov er ikke så stødig i engelsk ennå , men han nikket bekreftende til det nordmannen fortalte og da Zuccarello var ferdig kom det «Yes» fra russeren.

Kirill Kaprizov nådde imponerende 108 poeng ( mål og assist) sist sesong. Vår mann stoppet på 79 poeng.

Pappalykke for Zuccarello

Begge spillerne understreket på pressekonferansen at de ville ha spørsmål om hockey, men begge fortalte også at de hadde hatt en god sommer hvor batteriene er blitt ladet foran en lang og tøff sesong. Og de to spillerne understreket flere ganger at det er optimisme i laget og at målet er å bli bedre.

Men, Zuccarello røpet iallfall litt om hva som har skjedd denne sommeren:

– Jeg har jo blitt pappa til en datter og er veldig stolt, men jeg har vel egentlig to babyer, sa Zuccarello (35) og dyttet vennskaplig i Kaprizov (25).

– Med barn i huset blir det mindre søvn og da må Kirill (Kaprizov) regne med å ta mer jobb i egen sone denne sesongen, sa en lattermild Zuccarello.

Mats Zuccarello og Marlene Günther fikk i juli en datter.

Det ble skikkelig god stemning da Zuccarello avsluttet pressekonferansen slik:

– Kirill (Kaprizov) er en kul fyr, vi snakkes på facetime og da synger han godnatt-sang til datteren vår!

Minnesota Wild sesongåpner 13. oktober hjemme mot Zuccarellos gamleklubb New York Rangers.