Slo motspiller til blods: – Dette er en kjempeskandale

Stjernen - Frisk Asker 3-5

Med tre minutter igjen av midtperioden av EHL-oppgjøret mellom Stjernen og Frisk Asker ble håndgemeng på isen.

Frisk Asker-spiller Olivier Dame-Malka (33) kastet hansken og slo 18 år gamle Sondre Grønli i bakken.

Stjernen-spilleren ble liggende med blod rennende fra ansiktet.

– Det er en kjempeskandale om han velger å gjøre det fordi kontrakten går ut i dag. Det er helt uaktuelt å pisse på norsk hockey på denne måten. Det er å pisse på norsk hockey, kommenterte Jörgen Wahlberg på TV 2 Play.

BLODIG: Sondre Grønli ble slått i bakken mot Frisk Asker og Olivier Dame-Malka. Foto: TV 2 Play

– Det er blant de største skandalene jeg har sett i Norge hvis det er tilfellet, sa den tidligere Stjernen-spilleren og -treneren videre.

– Ydmyker norsk hockey



Dame-Malkas kontrakt utløper 4. januar.

– Det er som NHL på 70-tallet, sier Wahlberg.



– Han ydmyker norsk hockey så til de grader. Det er fryktelig unødvendig. Jeg håper ikke at noen i norsk hockey skriver kontrakt med ham. Jeg har sett verre greier, men å gjøre noe sånt fordi kontrakten utløper igjen …, sier han.

Grønli gikk av isen selv. Dame-Malka fikk fem minutters utvisning.



Kampen ble stanset i nesten 14 minutter etter slagsmålet.

– Dette er en kjempeskandale, sier Wahlberg om Dame-Malka.

– Skremmende å se



Tidligere i sesongen fikk Dame-Malka tre kampers utestengelse. Også da hadde han slått ned en motspiller. Likevel fikk han forlenget kontrakten.

– Skremmende å se den typen atferd. I tillegg er det en unggutt som blir offeret denne gangen. Å trå såpass over grensen hører ikke hjemme noe sted og det er heller ikke første gang fra Dame-Malka, sier TV 2s ishockeyekspert Josefine Engmann.



– Han har for en kort stund tilbake vært utestengt for å slå ned Lillehammers Mads Homdrom i bakhodet. Og igjen rakner det altså for Dame-Malka. Episoder som dette må bort fra hockeyen, sier Engmann.



Hun mener både Frisk Asker og forbundet må ta slike situasjonen på alvor.

Frisk Asker vant 5-3 mot Stjernen.