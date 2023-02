Slik spilles kvartfinalene i Fjordkraft-ligaen

I TV 2s hockeystudio ble det klart hvem som møter hverandre i kvartfinalene under årets sluttspill i Fjordkraft-ligaen.

Kvartfinalene går som følger:

Stavanger Oilers - Lillehammer

– Jeg er ikke veldig overrasket. Lillehammer er på en nedadgående kurve. Det er et ungt og urutinert lag som skal møte Stavanger Oilers. Fire strake Oilers-seiere er mitt tips i hvert fall, sier hockeyekspert Erik Follestad i TV 2s studio.

Storhamar - Manglerud Star

– Det er en serie som skal være relativt grei for Storhamar. De har 4-1 i seiere mot Manglerud Star denne sesongen. Styrkeforholdet er litt som i den første kvartfinaleserien, sier Follestad.

– Jeg tror Storhamar kommer til å være det førende laget hver kamp. Jeg tipper det ender med 4-0 i kamper til Storhamar, sier, hockeyekspert Jesper Hoel.

Vålerenga - Frisk Asker

– Vålerenga brukte litt tid på å velge. Jeg kan forstå valget, det kommer til å bli ganske jevnt, men jeg holder Vålerenga som favoritt, sier Follestad.

Sparta - Stjernen

– Vi har ønsket oss et Østfold-derby i kvartfinalene. Det kommer til å bli helt rått, sier Follestad.

– Jeg tror det blir jevnt. Det skal bli kult å fylle både Sparta Amfi og Stjernehallen, sier Sparta-trener Sjur Robert Nilsen om den kommente kvartfinaleserien.

Ellevill avgjørelse

Sparta - Stjernen 3-2

Det ble dramatikk av dimensjoner i Sparta Amfi tirsdag kveld. Etter at det sto 2-2 ved fulltid gikk kampen til overtid. Der levde dramatikken til siste sekund.

Håvard Østrem Salsten ble avgjørende for hjemmelaget. Hamarsingen scoret da det gjensto et halvt sekund av overtiden, og sendte Sparta Amfi til himmels.

– Tidspunktet er ekstra kult, det er deilig, spesielt når jeg følte at jeg glapp i markeringen på den første. Så da fikk jeg tilbake en, sier matchvinneren til TV 2.

Med Salstens scoring, sikret han dermed Sparta den viktige hjemmebanefordelen i kvartfinaleserien mot Stjernen.

– Det er vel viktigst for klubben og kontoret med de ekstra kronene som kommer inn, sier Salsten.

Stjernen-spiller, Ole Einar Engeland Andersen er ikke i tvil om at det var bittert å se erkefienden juble med et halvt sekund igjen av overtiden.

– Det er klart at det er bittert – en derbykamp. Vi gjennomførte en utrolig bra kamp. Det kunne bikket begge veier, men sånn er det ofte i derby. Det er et utrolig kult oppgjør, sier han til TV 2.

Mye på spill

Selv om seriemesteren var kåret, hadde lagene mellom andre og femteplass alt å spille for. Inkludert Sparta og Stjernen.

Og første periode skulle vise seg å svare til hockeyekspertens forventninger. Begge lag stupte i angrep, og viste tydelig at dette var en kamp der gevinsten ved seier var enorm.

Sjansebonaza

Stjernen fikk tidlig prøve seg i overtall, uten at Fredrikstad-laget klarte å få uttelling.

Nærmest scoring i første periode var Sparta-spiller Parker Bowles, som sendte av gårde et kjapt håndledds-skudd. Pucken suste forbi Stjernen-keeper Jesper Eliasson, men gikk rett i metallet.

– Det ser ut som at begge lag har snakket om å minimere feil. De spiller bra defensivt. Jeg fikk litt sluttspill-følelse, sa Follestad om perioden.

Sparta skulle også få en kjempemulighet like før pause. Marcus Fagerudds skudd traff Eliasson, men pucken trillet mot mållinjen. Magnus Nilsen var nær å sette inn returen, men Stjernen fikk ryddet unna i tide.

– Ligger en scoring i luften

Lagene fortsatte å utveksle sjanser i andre periode. Spartas Sebastian Selin var nære på å score kampens første mål fire minutter inn i perioden, men pucken gikk like utenfor.

Stjernens J.J Piccinich var også farlig frempå, uten at det resulterte i scoring.

– Det ligger en scoring i luften her, sa ekspertkommentator, Bjørn Erevik.

Det skulle vise seg å stemme.

Minuttet etter dro nevnte Piccinich seg rundt mål, før han sendte pucken i retning Austin Cangelosi. Kanadieren sendte Stjernen i ledelsen.

Løftet taket

Etter pause presset Sparta på for en redusering. Etter flere store muligheter skulle de fremmøtte få noe å juble for.

Spartas toppscorer, Kristian Jakobsson sendte Sparta Amfi til himmels da han fant en åpning og utliknet for hjemmelaget.

Etter målet haglet sjansene i Sarpsborg

Ingen klarte å få pucken i mål før J.J Piccinich tok affære med fem minutter igjen av kampen. Kanadieren klinte til og sendte pucken bak Sparta-keeper Tobias Normann, til full jubel i bortesvingen.

Det så lenge ut til at Stjernen hadde avgjort kampen, men så dukket Jesper Martinsen Lilleberg opp for Sparta. Han utliknet med to minutter igjen, og sendte dermed kampen til overtid.

Der dukket Håvard Salsten opp i siste sekund og avgjorde kampen for vertene.

Storhamar - Frisk Asker 6-0

Med seier ville hjemmelaget sikre seg andreplassen i grunnspillet, og Storhamar tok tidlig grep om kampen mot Frisk Asker.

Eskild Bakke Olsen åpnet ballet etter to minutter, og ga Storhamar ledelsen. Jacob Lundell Noer ville ikke være noe dårligere, og satt inn 2-0 tre minutter senere.

Peter Quenneville økte ledelsen for hjemmelaget da han satt inn 3-0 målet.

I andre periode fortsatte Storhamar å presse på, og Samuel Solem satt inn 4-0 tidlig. Solem scoret også 5-0 målet.

Etter en målløs andre periode økte Jacob Berglund til 6-0 for Storhamar, som ble sluttresultatet.

Manglerud Star - Vålerenga 2-5

Vålerenga måtte slå Manglerud Star for å ha mulighet til å ta andreplassen i årets Fjordkraft-liga.

Andreas Martinsen sendte bortelaget i føringen allerede etter to minutter.

Samme mann økte ledelsen til 0-2 seks minutter senere.

Like etter reduserte Mathias Trygg for Manglerud Star, og stillingen var nå 1-2.

Martin Røymark økte bortelagets ledelse like etter pause, før Jørgen Karterud scoret 1-4-målet.

Mathias Trygg reduserte nok engang for gjestene fem minutter før hvilen.

Mot slutten av kampen la Stefan Espeland på til 2-5 for gjestene, som ble sluttresultatet.

Ringerike - Lillehammer 6-2

Lillehammer reiste til Hønefoss for å møte Ringerike tirsdag kveld. Kampen ville gi vinneren god selvtillit før de viktige sluttspill og kvalifiseringskampene som venter.

Etter en målløs første periode var det hjemmelaget som fikk det første målet da Robin Haglund Mathisen satt pucken i mål.

Leonards Rimjans fulgte opp og doblet ledelsen for Ringerike kort tid etter.

Tre minutter før andre pause, økte Marius Carho Hansen, Ringerikes ledelse til 3-0.

Dustin Parks fortsatte festkvelden for hjemmelaget i starten av tredje periode, før Kenneth Pappalardo Gulbrandsen økte til 5-0.

På tampen reduserte Jonathan Hjelmås og Liam Sætre for gjestene, før Rimjans scoret sitt andre for kvelden. Kampen endte 6-2 til Ringerike.

Grüner - Stavanger Oilers 0-6

Forrige runde kunne bortelaget feire seriegull etter å ha slått Manglerud Star, hjemme i DNB arena.

Og i kveld fortsatte seriemesteren der de slapp, da Nick Dineen satt pucken i mål etter seks minutter.

Like etter doblet Thomas Berg-Paulsen ledelsen for Oilers.

Med fem minutter igjen av perioden økte Christoffer Karlsen Oilers-ledelsen da han scoret på straffe.

Etter en målløs andre periode, sto det plutselig 0-6 til Oilers i midtveis gjennom tredjeperiode, etter scoringer av Ludvig Hoff og Iver Wick Karlsen.

0-6 ble også sluttresultatet.

Etter endt grunnserie ser dermed tabellen slik ut:

1. Stavanger Oilers

2. Storhamar

3. Vålerenga

4. Sparta

5. Stjernen

6. Frisk Asker

7. Lillehammer

8. Manglerud Star

9. Ringerike

10. Grüner