Slik skjerper iskriger-profilen kroppen i mellom slagene

Sesongen startet som et mareritt. Nå gjør han alt for å vinne gull.

Han ligger i sykehussengen. Albuen er ødelagt. Tankene svirrer. Vil han noen gang komme tilbake?

– Jeg ødela egentlig alt i albuen. Leddbånd på både innsiden og utsiden var ødelagt, albuen var ute av ledd og sto 90 grader i feil retning.

Seks måneder senere har vi fått fasiten.

Jørgen Karterud er har vært brennheit etter at han kom tilbake fra skrekkskaden han pådro seg i fjerde serierunde. Den høyreiste forwarden står i skrivende stund med seks poeng på fire kamper så langt i sluttspillet, og har vært en sterk bidragsyter til at Vålerenga nå er klare for semifinale.

ISKRIGER: Jørgen Karterud bruker isbad for å forberede kroppen på det tette kampprogrammet i sluttspillet. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Det har vært fantastisk deilig å komme tilbake, og å kjenne at kroppen fungerer. Det løsnet jo fra første stund, så det har vært en bonus, sier Karterud.

Han legger ikke skjul på at suksessen betyr litt ekstra, med tanke på det 28-åringen har vært gjennom denne sesongen.

– Det betyr mye at man har klart å komme tilbake fra fem måneder på sidelinjen. Det har vært en tøff og lang sesong, både fysisk og psykisk.

– Det er deilig å komme tilbake og kjenne at man kan bidra ordentlig, ikke minst å dra på seg Vålerenga-drakta. Det har vært stort, smiler han.

Pigge bein

I sluttspillet i Fjordkraft-ligaen kommer kampene tett som hagl. Da gjelder det for spillerne å restituere best mulig mellom slagene, slik at kroppen er rustet for å tåle det tette kampprogrammet.

Karterud forteller at han gjerne tar isbad i garderoben etter kamper for å holde kroppen i gang. Denne gangen har han tatt restitusjonen et skritt lengre, ved å isbade i Oslofjorden etter intervjuet med TV 2.

– Det er ikke mer enn to til tre grader her nå, ler han mens han kjenner litt på vannet.

En forbipasserende bekrefter mistanken. Gradestokken måler 1,6.

Iskriger-profilen går opp på stupetårnet. Før han tar sats ut i det iskalde vannet, sender han et par velvalgte ord i retning semifinalemotstander, Storhamar.

– Det eneste Hamar er bedre på enn oss er stupetårn, sier han, og hopper.

– Nå har jeg pigge bein til søndag, ler han på vei opp av vannet.

ERKERIVALER: Vålerenga-profil, Jørgen Karterud, legger ikke skjul å på at han hater Storhamar. Foto: Beate Oma Dahle

– Jeg hater Storhamar

Søndag reiser Vålerenga til Hamar for den første av potensielt syv kamper i semifinaleserien mot Storhamar. Karterud er tydelig på at oppgjørene lagene i mellom betyr litt ekstra.

– Dette gleder vi oss til. Hockey-klassikeren, Vålerenga-Storhamar. Det er det kuleste oppgjøret man kan spille i norsk hockey. Det kommer til å være krig både på isen og på tribunen. Dette blir et ordentlig kjør, lover Karterud.

– Hva føler du overfor Storhamar, som Vålerenga-spiller?

– Jeg hater Storhamar. Det er sånn jeg er oppdratt. Da jeg kom ned på Jordal som fireåring var noe av det første jeg lærte å hate Storhamar. Det gjør jeg fortsatt.

– Blør etter gullet

Vålerenga gikk ubeseiret gjennom kvartfinaleserien mot Frisk Asker. Karterud forventer en tøff semifinale mot Storhamar.

– Vi har en god følelse etter kvartfinalene, men det blir noe helt annet mot Storhamar i semifinalen. Det er fire lag igjen, som sterkt ønsker å vinne. Det kommer til å bli et rotterace, sier han.

Han er tydelig på hva et NM-gull ville betydd for ham.

– Jeg har drømt om å vinne gull med Vålerenga siden jeg var fire år gammel. Vi blør etter dette gullet. Vi har ikke vunnet på 13 år. Det er min største drøm å vinne med Vålerenga.