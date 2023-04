Slakter stjernesigneringen: – Ikke i nærheten

TV 2s ekspert Erik Follestad er ikke imponert over sommerens stjernesignering Jacob Berglund.

KOM TILBAKE: Jacob Berglund under et lengre intervju med TV 2 forrige sommer. Da hadde han vraket tilbud i utlandet for å heller skrive under på en langtidskontrakt med Storhamar. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– For meg er det ingen tvil om at Jacob Berglund er sommerens store signering. Han er en attraksjon i ligaen, sa TV 2s hockeyekspert Bjørn Erevik før sesongen.

Det kom en som en kjempeoverraskelse da svensken hadde snudd i døra med signeringspennen i hånda og vraket den tyske DEL-klubben Augsburger Panther.

Berglund var kun sekunder unna å undertegne avtalen, men så lot han seg overtale til å heller skrive under på en fireårskontrakt (!) med Storhamar. En prestisjesignering på Hamar som ga enda mer tro på gull.

Nå er de i den gullkampen de drømte om. I finaleserien står det 2-2 etter fire kamper, men de gule og blå har gitt fra seg overtaket og nå trenger de at stjernespillerne leverer på sitt beste.

Det mener TV 2s hockeyekspert Erik Follestad at Berglund er langt unna å gjøre.

– Heldigvis for Berglund har han mange gode spillere rundt seg, for han har ikke vært i nærheten av hva man kan forvente av en spiller av hans kaliber, sa eksperten under gårsdagens finalesending.

IKKE IMPONERT: TV 2s hockeyekspert Erik Follestad hadde forventet mer av Jacob Berglund. Foto: TV 2

– Urovekkende

Under sine to første perioder på Hamar ble Berglund en publikumsfavoritt.

– Han var helt utrolig forrige gang han var her. Så kommer han hjem hit og ser litt ferdig ut. Jeg forventet at han skulle spille seg i form utover sesongen og virkelig levere i sluttspillet, sier Follestad.

Berglund var blant annet med å bli norgesmester i 2018.

De siste årene har kona og barna bodd på Hamar mens han har spilt hockey i utlandet. Ønsket om å være nær familien veide tungt da han forrige sommer valgte Storhamar.

Foreløpig står han med 41 målpoeng på 42 kamper. Absolutt godkjente tall for en offensiv spiller, men ikke på det nivået ekspertene forventet at Berglund skulle ligge på.

– Han ser jo tung ut, og det ser ikke ut som han orker å være med hele løpet ut i kampene, sa kommentator Jonas Bariås.

– Nei, og da han var her før, hadde han det lille ekstra hele tiden. Han kunne skate fra noen, vende fra noen og sette den i krysset. Men det er ikke der lenger. Han er ikke så gammel heller, og det er litt urovekkende. Jeg synes at det er litt rart, svarte Follestad.

Stavanger 20230403. Storhamars Jacob Ludwig Berglund i aksjon under ishockeykampen mellom Stavanger Oilers og Storhamar i DNB arena Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Fornøyd med mye

Undertegnende møtte Berglund etter tapet i den fjerde finalen tirsdag. Da var svensken naturligvis skuffet og ikke spesielt interessert i å analysere seg selv og egne prestasjoner.

Han mente tirsdagens hjemmetap på mange måter var unødvendig.

Storhamar-spilleren hadde sine forklaringer på hvorfor målpoengene for hans del har uteblitt den siste tiden.

– Jeg synes at jeg har gjort mye bra i det defensive og forsvunnet litt i det offensive den finaleserien her. Jeg tar mer av den defensive jobben, men det er klart at det kan bli bedre, svarer svensken på den manglende produksjonen.

– Hvorfor tror du at du produserer færre poeng enn hva som forventes av deg?

– Vi møter et mye bedre lag enn tidligere. De er sterke på kontringer og jeg legger meg kanskje litt mer som tredjemann i rekka og tar litt mer defensivt ansvar, svarer han.

Berglund ønsker ikke å svartmale egen sesong. Kongepokalen kan fortsatt løftes på Hamar i løpet av den neste uken og han kan bli den store helten.

