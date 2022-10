Skrekkscenarioet Iskriger-profilen ikke vil tenke på: – En risiko

Bildene av Iskriger-profilen i gangene på Jordal Amfi med armen i fatle og tydelige smerter, var ikke til å misforstå. Karterud hadde skadet seg stygt.

Etter å ha sust inn i vantet, skled han av isen med smerter og en teori om hva som hadde skjedd.

– Akkurat da jeg skadet meg var armen 90 grader i feil vinkel. Jeg ble mest sjokkert og lurte på hva som skjedde. Så kom jeg til spillerboksen og skrek til lagkameratene mine at jeg hadde knekt armen og at jeg måtte få smertestillende, sier han.

Her kan du se situasjonen hvor Karterud skadet seg og hvordan han tydelig hadde smerter etterpå:

Armen hoppet tilbake i ledd på vei i garderoben, men smertene var de samme.

– Jeg har sett bildene av meg selv etterpå der. Da hadde jeg fått så mye smertestillende. Det var nesten så jeg holdt på å svime av. Jeg trodde at jeg hadde knekt armen. Den hang bare og dinglet. Alt hadde røket. Det var guffent, sier Karterud.

– Ingen bevegelse

Vålerenga-spilleren ble operert en uke etter at han skadet seg. Han hadde sett for seg å kunne forlate sykehuset etter ett døgn. Han ble liggende på sykehuset i fem døgn.

– Jeg kjente at jeg levde da. Det var såpass alvorlig at de ønsket å ha kontroll på det. Man rekker å tenke og kverne litt når man ligger der. Heldigvis hadde jeg tidenes kuleste romkamerat. Vi ble sittende å skravle til langt utpå kveldene. Jeg har lovet å ta han med på hockeykamp når han blir frisk, sier den nesten alltid blide Vålerenga-spilleren.

Utendørs går han med armen i fatle for å ha mer kontroll. Han har fått operert inn fem skruer i albuen.

KARRIETRUENDE: I aller verste fall er Jørgen Karteruds skade karrieretruende. Det vil han ikke tenke på. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Jeg sover jævlig dårlig. Det er en stilling som funker, og det er på ryggen. Det som er mest slitsomt er at jeg ikke klarer å slappe helt av. Jeg klarer ikke å senke skuldrene. Armen er helt stiv. Jeg har ingen mulighet til bevegelse med den. Nå har jeg skjønt at det er alvorlig, De sa på sykehuset at det ikke er så ofte de ser de skadene. Jeg hadde røket alt av leddbånd både på innsiden og utsiden av armen, sier han.

Snart skal stingene tas ut. Da kan han begynne å trene det som lar seg gjøre.

Karrieretruende

– Jeg får testet meg psykisk med den opptreningen som skal ta fem måneder eller hva de har sagt, sier han.

De har satt sluttspillet til våren som en målsetning for når han skal være tilbake på isen, men han er forberedt på at det kan hende at han ikke rekker det.

– Er det helt sikkert at armen noen gang blir helt bra igjen?

– Nei, det er for så vidt ikke det. Legen sa at det var en risiko for at det aldri blir helt bra. Men siden jeg er idrettsutøver og blir satt på et opptreningsprogram og får bra oppfølging har de jo tro på at jeg kan komme tilbake, svarer Karterud.

Skaden er karrieretruende, men det er verst tenkelige utfall. Mest sannsynlig har 28-åringen igjen flere sesonger på toppnivå.

– Du ser ikke på skaden som karrieretruende nå?

– Nei, jeg gjør ikke det, men man rekker jo å tenke en tanke eller to om at det faktisk er en risiko for at det ikke blir helt bra, svarer han.