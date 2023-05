Skrekkminutt avgjorde kampen – Norge tapte

Latvia - Norge 2-1

Norge var lenge fullt på høyde med vertsnasjonen, men noen fryktelige norske minutter i begynnelsen av andre periode ble ødeleggende for Norges seiersmuligheter.

– Det er det vi taper på i dag. Andre periode er altfor dårlig, sier landslagssjef Tobias Johansson til TV 2.



Etter reduseringen fra Ludvig Hoff senere i den andre perioden, var de norske spillerne farlig frempå flere ganger, men Latvia sto imot og sikret alle poengene.

Det betyr at Norges muligheter for avansement i VM nå er svært små, samtidig som frykten for nedrykk fortsatt er til stede.

HÅPLØSE MINUTTER: Det norske ishockeylandslaget spolerte egne muligheter med fryktelige åpningsminutter i andre periode. Foto: INTS KALNINS

Forklarer skrekkminuttene

– Alle feilene vi gjør er akkurat det vi snakket om før perioden at vi ikke skulle. Jeg har ingen anelse om hvorfor det blir sånn, sier Johansson om de første minuttene av andre periode.

– Hvordan er det som landslagssjef å stå og se på det?



– Fryktelig. Man blir irritert, frustrert og mister humøret, svarer svensken.



Ole Einar Engeland Andersen var også naturligvis svært skuffet over lagets innsats i minuttene som ble avgjørende for kampens utfall.

– Jeg er litt usikker på om vi tok lett på det. Jeg følte at vi hadde mer mot slutten av første periode og tok over kampen, men dessverre, sier Engeland Andersen.

– Hva tror du nå om deres videre muligheter i VM?



– Vi har klokkertro. Jeg synes at vi gjør veldig mye bra i dag. Vi kommer med mye fart og senker skuldrene mer. Nå må vi fortsette å kjøre på, svarer spilleren som er kontraktsløs.



Johansson opplyser til TV 2 om at Ole Julian Bjørgvik-Holm fikk seg en smell i låret under tirsdagens kamp mot Slovenia. Han håper å være klar for spill til neste kamp.

Kaos foran målet

Det var Norge som kom til den første virkelige farligheten, da Sondre Olden skulle til å avslutte rett foran Latvias mål, men ble hindret av Roberts Mamcics på ulovlig vis. Latvieren fikk to minutter utvisning for slashing.

I overtallet banket Ole Einar Engeland Andersen til og målvakten ble nødt til å gi en farlig retur. To norske spillere var i returrommet, men forsøket på å overliste målvakten ble mislykket.

TOK ALT: Henrik Haukeland i det norske målet reddet flere gode skudd i den første perioden. Foto: GINTS IVUSKANS

Med 11.56 igjen av perioden var Norge igjen i overtall. Oskars Batna måtte sone for interference.

Norge klarte ikke å utnytte overtallet, og tre minutter senere var det Latvias tur til å prøve seg i overtall. Isak Hansen ble sendt i utvisningsboksen for holding. Latvia var farlig frempå de 40 sekundene de var i overtall, før Håvard Salsten ble hindret av slashing og Kaspars Daugavins sørget for at lagene ble like mange på isen.

Hjemmenasjonen var det førende laget den andre halvdelen av perioden. Norge slet, tross stor offervilje, noe mer med å hindre Latvia skuddmuligheter fra gode posisjoner og Henrik Haukeland måtte i aksjon flere ganger.

20 sekunder før slutt var det fullstendig kaos foran Latvias mål. Pucken ble holdt ute av målet, tilsynelatende uten at alle hadde oversikt over hvor den befant seg. Etter situasjonen brøt det ut flere røffe brytekamper mellom spillerne. Christian Kåsastul og Miks Kandrasis ble utvist to minutter.

I BRYTEKAMP: Max Krogdahl og Miks Indrasis under tumultene like før første pause. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

En av Norges beste perioder dette mesterskapet endte uten scoringer for noen av lagene.

Skrekkminutter

40 sekunder ut i den andre perioden glapp i Norges forsvar. Uvis Janis Balinskis avsluttet alene med Haukeland. I sekundene som fulgte kom Latvia til mange farlige skudd, men de norske spillerne kastet seg ned og blokkerte forsøkene.

Thomas Berg-Paulsen ble utvist og Norge havnet i undertall. Da tok det kun sekunder før Latvia var enormt nære scoring ved to anledninger, men Haukeland tok akkurat det første forsøket og senere hadde nordmennene marginene på sin side. Norge slapp med skrekken skrekken og så ut til å være rystet de neste minuttene.

Drøyt tre minutter ut i perioden kunne hjemmenasjonen juble. Rodrigo Abols satte fullt fortjent inn Latvias ledelse.

Halvminuttet senere hoppet hjemmepublikum opp fra stolene igjen. Toms Andersons traff mellom målvakten og stolpen nærmest seg. Haukeland var på pucken, men fikk ikke styrt den over målet. 0-2. Marerittminutter for Norge.

SCORET: Ludvig Hoff sin redusering tente det norske håpet før den siste perioden. Foto: INTS KALNINS

Med 09.50 igjen av perioden var Norge to mann mindre på isen. Både Eirik Salsten og Thomas Olsen var sendt i utvisningsboksen. Latvia klarte ikke å øke ledelsen i sine 1.42 minutter med to menn mer på isen.

REDUSERTE: Ludvig Hoff og Petter Vesterheim jubler for redusering i den andre perioden. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

Norge reduserte på sitt første skudd denne perioden. På en kontring kom de norske spillerne to mot en. Ludvig Hoff hadde med seg Petter Vesterheim, men valgte å heller prøve selv. 2-1.

Latvia holdt unna

Lagene var jevngode de første minuttene av den tredje perioden.

Norge kom til flere skudd, men latvierne var gode på å hindre Norge i å få avsluttet fra farlige posisjoner.

Med 08.41 ble Deniss Smirnovs utvist for holding. Like etterpå pådro Haukeland en norsk utvisning ved å forsinke spillet.

03.11 gjensto da Andreas Martinsen gjorde jakten på poeng langt vanskeligere ved å pådra seg to minutter utvisning for høy kølle.

Så pådro også Latvia seg en utvisning. Dermed var det Norge som skulle spille i overtall mot slutten av kampen.

Det klarte de ikke å utnytte. Latvia vant kampen og tok med seg alle poengene.