Norge - Sveits 0-3

– Sveits er gode og spiller en prikkfri kamp, sier Mathias Trettenes til TV 2, etter ha oppsummert kampen med at han er skuffet over Norges første periode, men langt mer glad for det de presterte de neste to periodene.



Etter å ha rotet bort ledelsen og tapt på straffer i nøkkelkampen mot Kasakhstan i første VM-kamp, var det få som forventet norske poeng mot Sveits i den latviske sommervarmen søndag.

Det var det heller ingen grunn til å gjøre. Sveits rundspilte de norske spillerne fra start og sikret seg et forsprang som Norge aldri tok igjen.

Etter å ha fått godkjent to av målene i første periode, slapp Sveits Norge noe inn i kampen halvveis andre periode, før Mathias Trettenes var nær å redusere. Norge scoret aldri og Sveits hadde til slutt god kontroll på seieren.

Tirsdag venter skjebnekamp for det norske laget. Da er Slovenia motstander i det som kan bli kampen som avgjør om Norge holder seg på det øverste nivået.

BLE VALGT: Jonas Arntzen ankom VM-arenaen med stil. Han ble foretrukket fra start i det norske målet søndag. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

Skrek til treneren

I den første perioden fikk Sveits annullert en scoring etter at Norge utfordret dommernes avgjørelse og fikk medhold.

Etter kampen forklarte de norske involverte dramaet som da utspilte seg og gleden som kom.

– Jeg følte med en gang jeg gikk ut fra stolpen at noe sto i veien for meg, men jeg var usikker på om det var egen spiller. Med en gang jeg så på reprisen at det var deres spiller, skrek jeg bort til benken at den må vi utfordre. Da var det selvfølgelig fint at det var riktig, sier Norges målvakt Jonas Arntzen om situasjonen.



Norges landslagssjef Tobias Johansson smilt bredt etter avgjørelsen og trodde da at hans lag kunne ta igjen Sveits sin ledelse.

– Jeg opplevde at Arntzen gestikulerte mye og var misfornøyd med noe. Videotreneren skrek i øret at vi skulle utfordre avgjørelsen, forklarer han.

Dommerne annullerte scoringen til jubel fra den norske benken.

– Følelsen i boksen da er nesten som om man selv gjør mål. Spillerne jublet. Selv om vi ble fullstendig overkjørt den perioden så ledet de da bare med ett mål. Så ble det fryktelig skuffende da de scoret 0-2 like etterpå, sier han.

Annullerte scoring

Målvakt Henrik Haukeland var langt nede etter tapet lørdag og tok i møte med TV 2 selvkritikk.

– Det er utilgivelig, sa han om å slippe inn tre mål.



Søndag var han henvist til spillerboksen. Jonas Arntzen ble flyttet inn i det norske målet.

Ikke uventet var det mot Arntzens mål det var mest trykk fra start. Det gikk litt for raskt for de norske spillerne, men offerviljen var stor og de klarte å rydde unna mye av det som kom før det ble virkelig store sjanser, i tillegg til at målvakten tok skuddene som kom.

Først gikk det et sus gjennom publikum da Arntzen reddet et skudd fra godt hold, men så plukket sveitserne opp returen. Dario Simion sitt skudd på direkten sendte Sveits i føringen et par minutter før halvspilt periode.

VOND PERIODE: Sveits jublet tre ganger for scoring. Ett av målene ble annullert. Norge hang rett og slett ikke med på tempoet til sveitserne i den første perioden. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

Med 08.40 igjen av første periode reddet Arntzen Norge. Sveits fikk avsluttet rett foran det norske målet.

Denis Malgin fikk to minutter utvisning for å slå ut kølla fra hendene til Sondre Olden. I overtallet var Norge for stillestående og omstendelige til å skape noe som helst.



03.13 var igjen av perioden da pucken igjen lå i det norske målet. Sveits ga Norge en liten hockey-leksjon og Janis Moser avsluttet like så godt det hele med å plassere pucken i krysset.

ANNULLERTE SCORINGEN: Dommerne ser på situasjonen hvor Sveits scoret. Til slutt valgte de å annullere målet. Foto: Mathias Dulsrud/Megapiksel, Norges Ishockeyforbund

Norges landslagstrener Tobias Johansson utfordret avgjørelsen, og etter to minutter ved videoskjermen kom konklusjonen fra dommerne: Svensken hadde rett. Arntzen ble hindret i scoringsøyeblikket av sveitsiske Ambühl. Målet ble annullert.

Sveits fortsatte å leke med de norske spillerne. Med litt over halvminuttet igjen av perioden måtte Norge gi tapt. Andrea Glauser fikk lagt pucken over målvakten og inn i målet. 0-2.

Norge yppet seg

Den andre perioden begynte likt den første, dessverre for Norge. Sveits holdt stort sett på pucken og fikk nordmennene, som stort sett var på etterskudd, til å gå mye på skøyter.

Fire minutter ut i perioden ble Christian Kåsastul utvist. Norge sto imot i undertallet.

Etter Sveits sitt overtall, var Norge noe mer frempå. Med 12.39 ble Tobias Geisser utvist. I dette overtallet var Norge langt mer farlige, men de tre skuddene ble alle reddet.

Norge var bedre enn Sveits også i minuttene som fulgte, men de klarte ikke å omsette det lille presset mot motstanderens mål, til scoring.

Heller ikke da de igjen fikk et overtallsspill, lyktes de med å treffe nettmaskene.

BEDRE MED: Ole Julian Bjørgvik-Holm og resten av de norske spillerne spilte en betydelig bedre andre periode. Foto: Mathias Dulsrud

Med 05.13 igjen av perioden, og 30 sekunder av overtallet, fikk Sveits nok en spiller utvist, for tripping. Norge var dermed to mann mer på isen det neste halvminuttet. Sveits sto imot og ledet 0-2 også da overtallet var ferdig.

Mattias Nørstebø avsluttet perioden med å bli utvist to minutter for holding

Norsk kjempesjanse

Norge var centimeter(e) unna å redusere i undertallet. Mathias Trettenes fikk alle tiders mulighet da han fikk avsluttet foran Sveits sitt mål. Utenlandsproffen traff krysset og pucken så ut til å gå inn, men dommerne mente at den aldri var over streken - til stor skuffelse på den norske benken.

– Vi må sette de om vi skal noen sjanse i dag, sier Trettenes til TV 2 etter kampen.



Emil Lilleberg pådro seg en utvisning. Norge holdt unna i undertallet.

Like etterpå fikk Norge to minutter i overtall. Thomas Berg-Paulsen kom til en god mulighet, men skuddet snek seg utenfor.

De norske spillerne var fullt på høyde med sveitserne utover i den tredje perioden, men presisjonen var ikke god og de fikk ikke uttelling på de sjansene de kom til.

Norge tok ut målvakten med tre minutter igjen, på jakt etter redusering. Sveits satte da inn 0-3 i det tomme buret.

Det brøt ut en liten brytekamp sekunder før slutt. To spillere fra hvert lag ble utvist. Flere mål ble det ikke.