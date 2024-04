Skaper reaksjoner: – Det er feigt

Se den tredje finalekampen fra Hamar på TV 2 Play fredag klokken 18.45.

Det kokte på Jordal under onsdagens finalekamp. Også etter at sluttsignalet hadde gått ble det temperatur.

Først var det 2005-modellene Stian Solberg (Vålerenga) og Axel Sandnes (Storhamar), som banket løs på hverandre. I kjølvannet av denne hendelsen oppsto det en ny situasjon med to langt mer etablerte spillere.

På TV-bildene ser man en smilende Nøkleby-Svendsen som holder tak i Storhamars Villiam Strøm. Strøm prøver å komme seg vekk fra situasjonen, og ender til slutt med å oppsøke ansiktet til Vålerenga-spilleren med kølla.

– Det er feigt. Det får han (Strøm) stå for. Han hadde ikke gjort så mye annet den kampen der, så han måtte vel få litt TV-tid og oppmerksomhet, melder Vålerenga-spiller Didrik Nøkleby-Svendsen.

Se situasjonen under.

– Aldri tilsiktet

Det er en sindig trønder som forklarer situasjonen dagen derpå.

– Jeg så at Axel og Stian sloss, så tenkte jeg at det var dumt at en 18-åring sto alene med et helt Vålerenga-lag. Kampen var ferdig og vi hadde fått nok juling underveis i kampen, forteller han.

– Så kommer Didrik bort og tar tak i meg. Han slapp meg aldri. Dommerne ropte, «kom deg unna», men det gikk ikke da han ikke slapp meg. Jeg hadde ikke tenkt å gjøre noe, men jeg tenkte det var dumt at han skulle stå der alene, fortsetter Strøm.

– Du var oppe med kølla i ansiktet. Hva var det for noe?

– Det var ikke tilsiktet. Jeg prøvde å rive meg løs. Jeg var så forbanna. Men det var ikke tilsiktet, nei, svarer Strøm.

– Ville ha TV-tid

Didrik Nøkleby-Svendsen er i godt humør dagen derpå. Og kommer stadig med noen stikk til sin tidligere lagkamerat.

– Ser du på bildene står jeg bare og smiler. Jeg visste at hvis jeg holdt drakta lenge nok så sprenger det hos han.



Nøkleby-Svendsen har blitt en publikumsfavoritt på Jordal Amfi. Og er blitt kjent for sin harde spillestil. Hovedpersonen selv stortrives med fullsatte hus og mye trøkk.

– At det er fysisk hører hjemme i en finaleseire. Liker man ikke det kan med drive med innebandy eller bandy, sier Sarpsborg-gutten.

Men køller i ansiktet fra sin tidligere lagkamerat, det syntes Nøkleby-Svendsen fint lite om.

– Strøm er en kjempegutt han. Men når vi tar på oss gul og blå drakt da blir vennskapet lagt til side. Vi er to spillere som ofrer alt for å vinne pokalen. Det kan hende det smeller mer mellom oss, men så lenge han holder kølla på isen så skal det gå fint, sier Vålerenga-løperen.

Veien videre

Vålerenga ønsker ikke å rapportere inn hendelsens som utspilte seg i etterkant av finale nummer to.

– Det gidder ikke vi bruke energi på, understreker Nøkleby-Svendsen.

– Hvis Storhamar vil stikke køller i ansiktet våres så får det være deres sak. Vi skal spille fin hockey og stå igjen med pokalen til slutt, konstaterer han.

Villiam Strøm ønsket ikke å kommentere noe mer rundt hendelsen.

Et utsolgt CC-amfi venter Strøm og Nøkleby-Svendsen på fredag. Før lagene møtes til ny kamp i Oslo på søndag.

Begge er klare for kamp - og gleder seg over fulle hus.

Etter to spilte kamper har lagene vunnet hver sin kamp. Den som først vinner fire kamper krones Norgesmestere 2024. Strekker det seg helt ut spilles finale nummer sju 27. april på Storhamars hjemmearena.