Sjekk denne elleville tittelkampen: – Helt utrolig!

På Jordal har de bladd opp for å sikre seg trofeet de blør etter. Kun gull er godt nok for tre av lagene, men tre andre lag kan ta innersvingen på storklubbene.

Torsdag fra kl. 18.30: Full hockeyrunde på TV 2 Play.

Store profiler har kommet hjem, og de største klubbene har rustet opp og brukt godt med penger for å sikre seg troppen de mener at kan ta de til topps.

Med det har presset økt flere steder, og for tre av klubbene er det trolig kun gull som er godt nok.

Samtidig lurer tre andre klubber i miksen og kan ta innersvingen på forhåndsfavorittene både i seriespillet og når det skal gjøres opp om norgesmesterskapet.

– Vi blør etter det gullet, har Anders Myrvold, lederen i Vålerengas sportslige utvalg, uttalt til TV 2.

Fallhøyden er stor. De ser sterke ut, men det kan igjen ende med mageplask. På Hamar står Norges mestvinnende klubbtrener med ett mål: Å føre Storhamar til topps. I Stavanger har Todd Bjorkstrand i det stille igjen fått fart på maskineriet som så mange ganger har vært ustoppelig.

Etter at de fleste lagene har spilt 31 kamper, skiller det kun fem poeng (!) mellom topplaget Stavanger Oilers og Storhamar på 6. plass.

– Det er vanvittig gøy at det er så jevnt så langt ut i sesongen. Det er nesten helt utrolig, sier TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel.

FORNØYD: TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel har endelig truffet med sin spådom i tabelltipset før sesongen. Foto: Espen Solli

– Aldri vært så viktig

Som de har vært før de siste sesongene, var TV 2s hockeyeksperter igjen optimistiske før sesongen og spådde at det ville bli tidenes jevneste Fjordkraft-liga.

Det har de endelig truffet med.

– At det nå er seks lag som fortsatt kjemper om tittelen på dette stadiet av sesongen, kan jeg ikke huske at har skjedd noen gang før. Det har vært noen år hvor tre lag har kjempet hele veien inn, men dette er noe helt eget, sier Hoel.

TABELLEN: Fjordkraft-ligaen 2022/23 den 11.01.2023. Foto: Skjermdump fjordkraftligaen.no

Selv om det uten tvil er norgesmesterskapet som betyr aller mest denne våren, er selvsagt klubben også svært interesserte i å kunne sikre seg seriemesterskapet.

Ikke bare på grunn av heder og ære, men fordi topplasseringene vil gi store fordeler inn mot sluttspillet.

– I år betyr alle rundene noe for de seks øverste lagene. Tabellen endrer seg fra uke til uke. Det har aldri vært så viktig å havne topp to, om det er i år med tanke på sluttspillet. I tillegg har vi fått en spennende kamp om den siste sluttspillplassen. Endelig ser det ut til at vi traff på spådommen om tidenes jevneste Fjordkraft-liga, sier eksperten fornøyd.

Blir Holøs klar?

De har spilt et par kamper mindre enn de andre topplagene, men Sparta er kun to poeng bak serieleder Oilers.

Store deler av sesongen har de toppet tabellen, til tross for at landslagskaptein og den hjemvendte sønn, Jonas Holøs, har vært skadet og ikke spilt et eneste sekund.

SKADET: Jonas Holøs under presentasjonen som Sparta-spiller. Han har vært skadet hele sesongen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Det store spørsmålet er om han blir klar til å kunne kjempe om norgesmesterskapet i sluttspillet.

– Det står litt på stedet hvil. Jeg er ikke på is nå. Jeg skal gi det et forsøk og se om jeg klarer å komme tilbake til det, men hvor sannsynlig det er vet jeg ikke, sier Holøs til TV 2.

Selv om han ikke har spilt kamper, følger han naturligvis godt med og gleder seg over spenningen i toppen denne sesongen.

– Det er kjempebra for ligaen og produktet. For oss spillerne er det også kult. Alle kamper betyr noe nå, og det er jo noe vi trenger. Vi skulle gjerne hatt en luke nedover på tabellen, men det er bare plussider ved at det er så jevnt. Man kan på en måte si at sluttspillet begynner nå. Det blir en krig helt inn, sier han.

– Tror du at Sparta kan ta det?

– Helt klart. Vi har vært litt uheldige med skader nå i det siste, og har hatt et litt tynt lag, men vi håper spillerne som har vært ute kommer tilbake så raskt som mulig. Så kan vi jo også komme en mørk periode og ende på sjetteplass, men jeg synes vi har vært gode gjennom hele sesongen, svarer Holøs.

Tror ikke klubbene er ferdighandlet

– Det er nydelig. Det er gøy at det er jevnt. At det er så jevnt, betyr at det i nesten hver kamp står noe på spill. Vi spillerne blir også mer motiverte av at det er jevnt, sier Alexander Bonsaksen.

VIKTIG: Alexander Bonsaksen er uten tvil blant Frisk Askers viktigste spillere. Foto: Beate Oma Dahle

Den hjemvendte profilen tror topplagene vil bli enda sterkere de neste ukene. Han tror også at Frisk Asker kan komme til å forsterke troppen.

– Det ser greit ut her. Vi er med i den miksen i toppen. Så har det vært mange diskusjoner om forsterkninger. Mange av topplagene har forsterket etter at Manglerud Star og Lillehammer fristilte spillere. Det er mange som har plukket opp gode spillere. Så får vi se hva vi gjør. Vi har nok en plan, sier han.

Før runden torsdag er Frisk Asker på femteplass på tabellen. Det er han foreløpig fornøyd med.

– Jeg tror alle antatte topplag ville vært fornøyde om de kom til januar og lå fire poeng bak førsteplassen. Vi skulle selvsagt ledet eller vært nærmere, men vinner vi riktige kamper så er vi plutselig i tet igjen. Det blir en tøff innspurt, sier Bonsaksen.

Han synes det er vanskelig å peke ut en favoritt. Veteranen tror flere av klubbene skal ruste opp ytterligere.

– Jeg tror ikke at klubbene er ferdig med signeringer, selv ikke de som allerede har hentet noen. Troppene 1. februar kommer til å se annerledes ut enn nå, tror jeg, sier han.

BLANT FAVORITTENE: Storhamar er en av de tre klubbene som må finne seg i å ha størst press på seg før sluttspillet. Her er Sander Vold Engebråten. Foto: Annika Byrde

– Samme sirkus som vanlig

På Hamar kan klubbens store profil, Patrick Thoresen, være inne i sin siste sesong som hockeyspiller.

I jakten på norgesmesterskapet fikk han denne sesongen med seg faren, Petter Thoresen. Norges mestvinnende klubbtrener har tatt over Storhamar for fylle trofeskapet på Hamar ytterligere opp, og han råder over en svært god spillerstall.

20-åringen Sander Vold Engebråten mener alt ligger til rette for suksess i CC Amfi.

– Hvor bra er laget denne sesongen sammenlignet med forrige sesong?

– Vi hadde en veldig fin tropp i fjor, og vi har beholdt store deler inn i den sesongen her. Så har vi finpusset litt og fått en bredere tropp. Vi er mange spillere og det blir naturlig en tøff konkurranse. Det tror jeg i lengden gagner oss, svarer backen.

ERFAREN: Petter Thoresen har vært med på dette før og vet hva som kreves. Han beskrives av Sander Vold Engebråten som ærlig og direkte. Storhamar ser stadig bedre ut under hans ledelse. Foto: Heiko Junge

Han tror at det er sunt og bra for norsk ishockey at det er såpass jevnt i toppen.

– Det hadde nok ikke vært like spennende for publikum å dra på kamp om det skilte 20 poeng fra første til andreplass nå. Jeg tror det er med å skape et større engasjement og trykk gjennom hele sesongen enn det kanskje har vært tidligere da det har vært mer ujevnt.

– Merker du noe forskjell på nivået i ligaen sammenlignet med tidligere?

– Ja, vi får litt fasit på det når vi ser tabellen og det at alle lag slår hverandre. Norske profiler med en lang og bra karriere har kommet hjem og det brukes mer penger enn det vanligvis gjør, virker det som. Da er det naturlig at importene som hentes inn holder et høyere nivå. Dette gjør til sammen at nivået heves litt, svarer han.

– Hvilket lag ser du på som den største konkurrenten?

– Det er for vår del vanskelig å ikke nevne Oilers. Vi har spilt for kamper mot de og tapt alle fire. De er en stor konkurrent for oss, og en konkurrent vi må knekke en kode for å slå, svarer spilleren med A-landskamper for Norge.

Samtidig holder han naturlig nok et øye med rivalen i hovedstaden. På spørsmål om hvordan han mener Vålerenga ser ut, bruker han anledning til å sende et stikk.

– De driver vel med samme sirkus som vanlig. Det styres og stelles der hvert år. Som mange andre lag har de en stor og sterk tropp i år, og de er en stor konkurrent, sier Vold Engebråten.

UTFORDRER: Ole Einar Engeland Andersen er en nøkkelspiller for et Stjernen-lag som sammenlignet med flere av de andre topplagene spiller med langt mindre press på seg, men som kan ende med å gå hele veien. Foto: Emma Sofie Sørli / TV 2

– Bare positivt

Stjernen-spiller Ole Einar Engeland Andersen ligaen er bedre enn noen gang tidligere.

– Det er ingenting som er mer kult enn en jevn serie der alle kan slå alle. Jeg har ikke spilt så mange år i ligaen, men jeg har jo fulgt den gjennom nesten hele livet. Etter hva jeg husker så har ikke ligaen noen gang vært så bra eller jevn. Det er bare positivt at så mange lag er med i kampen om de tre øverste plassene, og at alle kamper er avgjørende når vi skal telle opp i begynnelsen av mars, sier hamarsingen.

Han tror Stjernen kan overgå fjorårets andreplass i seriespillet og semifinale i sluttspillet.

– Jeg har bra tro på at vi skal være med å kjempe til siste runde om topplasseringene. Vi har en ganske kul tropp i år, med mange kvaliteter, og vi har det veldig kult sammen. Det tror jeg er nøkkelen til et bra seriespill, sier han.

Stavanger 20201205. Stavanger Oilers Andreas Klavestad etter hockeykampen mellom Stavanger Oilers og Storhamar i DNB arena. Foto: Carina Johansen / NTB Foto: Carina Johansen

Oilers, den regjerende serie-og norgesmesteren, startet sesongen noe svakt, før de nå har fått opp dampen.

Andreas Klavestad tror det kan bli mye å juble for også denne våren.

– Vi ser bra ut. Vi har et voksent og rutinert lag som man absolutt ikke skal avskrive i kampen om serie- og norgesmesterskapet, sier han.

– Hva tenker du om at det er så jevnt i toppen?

– Jeg synes at det er et sunnhetstegn for norsk ishockey. Det var litt spådd på forhånd, da man så på spillerstallene til alle klubbene, at det kom til å bli en jevn sesongen. Det er bare kult at ingen cruiser inn til seriemesterskapet, svarer Klavestad.

Torsdag fra kl. 18.30: Full hockeyrunde på TV 2 Play.